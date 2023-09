Mike Pence dit que TikTok devrait être interdit pour avoir collecté des données sur les Américains « chaque jour »

Les commentaires de Pence précèdent un discours politique qu’il prononcera lundi sur la Chine. Les relations entre les deux plus grandes économies mondiales ont attiré une attention croissante lors de la course à la présidentielle de 2024. Les candidats républicains, dont Pence, ont critiqué le président Joe Biden, affirmant qu’il devait adopter une ligne plus dure envers Pékin sur un certain nombre de questions.

« Je sais qu’un de mes concurrents, Vivek Ramaswamy à la primaire républicaine, avait à juste titre décrit TikTok comme un fentanyl numérique pour la jeunesse américaine, et cette semaine il s’est inscrit sur TikTok. Il a dit qu’il avait rencontré l’un de leurs dirigeants et qu’ils avaient changé d’avis », a déclaré Pence. « Eh bien, ils ne me feront jamais changer d’avis. »

La lutte autour de TikTok n’est qu’un aspect des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur leurs ambitions technologiques. Biden a limité les exportations de technologies avancées de fabrication de puces, craignant qu’elles ne soient utilisées pour aider l’armée chinoise. La Chine a à son tour imposé ses propres restrictions, notamment sur la capacité du fabricant américain de puces Micron Technology Inc. à vendre ses produits.

La Chine cherche également à interdire l’utilisation des iPhones pour les entreprises publiques – un coup dur pour Apple Inc. qui élargirait les restrictions annoncées précédemment. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré cette semaine aux journalistes que les mesures prises par la Chine à l’encontre d’Apple semblaient être des représailles.

Huawei Technologies Co. également récemment a discrètement révélé un téléphone portable qui utilise une technologie que les États-Unis ont cherché à garder hors des mains de Pékin, remettant en question l’efficacité des restrictions américaines sur les puces.

« Nous avons mené la lutte internationale contre Huawei parmi les pays occidentaux, et nous avons gagné cette bataille », a déclaré Pence. « Si vous vous en souvenez, le Royaume-Uni et d’autres pays se sont lancés à fond dans Huawei, et les États-Unis ont déclaré que cela n’arriverait pas. »

Pence a déclaré vendredi que Biden avait « laissé tomber la balle » sur la Chine. Il a néanmoins déclaré que les États-Unis ne devraient pas chercher à se dissocier du pays, malgré la menace que cela représente.

« Nous devons reconnaître que la Chine représente la plus grande menace économique et stratégique pour les États-Unis d’Amérique », a déclaré Pence, mais il a ajouté : « Je pense qu’utiliser l’accès à l’économie la plus puissante du monde, les États-Unis d’Amérique, est un moyen de voir la Chine mettre fin à des décennies d’abus commerciaux, mettre fin aux vols de propriété intellectuelle, mettre fin à ses provocations militaires et mettre fin aux violations des droits de l’homme.

Pence a déclaré que son discours de lundi viserait à « donner à la Chine l’opportunité de rejoindre la famille des nations et de respecter les règles de la route internationales, comme j’aime le dire ».

« L’autre élément, je crois au libre-échange avec les nations libres », a déclaré Pence. « Nous devrions travailler sur un accord de libre-échange avec le Japon. Nous devrions chercher à renforcer les relations commerciales avec les nations libres de toute la région Asie-Pacifique.