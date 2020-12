Le vice-président Mike Pence est devenu le plus haut responsable américain à recevoir le vaccin contre le coronavirus vendredi lorsqu’il a reçu sa première dose aux côtés de son épouse Karen et du chirurgien général Jerome Adams au Walter Reed Medical Center.

«Je n’ai rien ressenti. Bien joué. Nous apprécions votre service au pays », a déclaré Pence dans une allocution juste après avoir retroussé sa manche gauche et reçu son injection.

Le vice-président, qui dirige le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré qu’il pensait que « l’histoire enregistrera que cette semaine est le début de la fin de la pandémie de coronavirus ».

Le vice-président Mike Pence (à gauche), la deuxième dame Karen Pence (au centre) et le chirurgien général Jerome Adams (à droite) étaient assis, prêts à recevoir leurs vaccins contre le coronavirus

Le vice-président Mike Pence a fait de brèves remarques après avoir reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus vendredi matin

Le chirurgien général Jerome Adams (à gauche) se fera également vacciner vendredi. Il a été photographié avant l’événement aux côtés du chef de cabinet de Pence, Marc Short, du Dr Anthony Fauci et d’un autre assistant.

Un travailleur médical du Walter Reed Medical Center attend le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général Jerome Adams, qui seront vaccinés contre le coronavirus vendredi

Il a remercié les membres du groupe de travail, notamment le Dr Anthony Fauci, le Dr Deborah Birx, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield, l’équipe de la FEMA et le Dr Ben Carson, un chirurgien renommé qui dirige le logement et le développement urbain.

Pence a pris le vaccin avec de grands panneaux derrière lui indiquant « Sûr et efficace » et « Operation Warp Speed ​​ », le programme d’administration de Trump qui a accéléré la mise en place d’un vaccin.

Le vice-président a déclaré lors de ses remarques que « l’espoir est en route » et s’est étonné que si les développements de vaccins réguliers prennent entre huit et 12 ans, les États-Unis étaient sur le point d’avoir deux vaccins contre le coronavirus et « des millions de doses en moins d’un an ».

«Ne vous y trompez pas, c’est un miracle médical», a déclaré Pence. «C’est vraiment un miracle.

Adams a fait écho à ce sentiment en disant: «la création de ces vaccins est un cadeau d’en haut».

Il a ensuite parlé, encourageant les communautés minoritaires, en particulier, à se faire vacciner.

«Et en tant que chirurgien général américain et homme noir, je suis également conscient de la signification symbolique de ma vaccination aujourd’hui», a déclaré Adams.

«Ce serait vraiment la plus grande tragédie de toutes si les disparités dans les résultats du COVID s’aggravaient parce que les personnes qui pourraient le plus bénéficier de ce vaccin ne peuvent pas l’obtenir ou ne le prendront pas», a poursuivi Adams.

Adams a parlé du « manque de confiance » dans les communautés de couleur, faisant référence aux « expériences de Tuskegee », une étude contraire à l’éthique dans laquelle la syphilis a été donnée aux Afro-Américains par le service de santé publique des États-Unis et n’a pas été traitée.

Adams a également laissé tomber Henrietta Lacks, la femme noire qui était à l’origine de la lignée cellulaire HeLa, qui a permis des avancées médicales majeures, mais qui n’a jamais été correctement indemnisée.