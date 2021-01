WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence a demandé à un juge fédéral de rejeter une plainte déposée par un groupe de républicains qui souhaitent confier au vice-président le pouvoir d’annuler la victoire électorale du président élu Joe Biden.

Pence, dans un dossier de 14 pages déposé jeudi soir par les avocats du ministère de la Justice, a affirmé que le procès devait être intenté contre le Congrès.

« [T]Cette action des plaignants n’est pas un moyen approprié pour résoudre ces problèmes parce que les plaignants ont poursuivi le mauvais défendeur « , déclare la réponse, continuant que Pence » est ironiquement la personne même dont ils cherchent à promouvoir le pouvoir « .

Le représentant Louie Gohmert, R-Texas, et un groupe d’autres républicains ont intenté une action contre Pence cette semaine, arguant que le vice-président a le pouvoir constitutionnel de décider des votes du collège électoral des États à compter.

Pence est sur le point de superviser le Congrès lorsqu’il compte officiellement les votes exprimés par le Collège électoral le 6 janvier, et la poursuite fait valoir que Pence a le pouvoir constitutionnel d’ignorer les votes exprimés pour Biden dans les États où les républicains ont tenté de mettre en doute les résultats , où il n’y a pratiquement aucune preuve pour étayer les allégations de fraude électorale de Trump.

Plus tôt en décembre, les États ont certifié les résultats de leur collège électoral, donnant à Biden 306 voix contre 232 pour le président Donald Trump.

La réponse indique que « le Sénat et la Chambre, et non le vice-président, ont des intérêts juridiques qui sont suffisamment défavorables aux plaignants pour fonder une affaire ou une controverse » et a poursuivi que Pence « demande respectueusement le rejet de la motion d’urgence des plaignants parce que le soulagement des plaignants la demande ne repose pas à juste titre contre le vice-président. «

Le juge avait ordonné que la réponse de Pence au procès soit déposée avant 17 heures jeudi.

Dans la motion visant à accélérer la procédure, Gohmert et les autres ont révélé que des avocats avaient contacté le bureau du vice-président pour tenter de parvenir à un accord avant d’aller au tribunal, mais «ces discussions n’ont pas réussi à parvenir à un accord et ce procès a été déposée », indiquant que Pence refuserait de soutenir la poursuite.

« Une poursuite visant à établir que le vice-président a le pouvoir discrétionnaire sur le compte, déposée contre le vice-président, est une contradiction juridique ambulante », a déclaré le mémoire de Pence.

Le juge du tribunal de district américain Jeremy Kernodle, qui est nommé par Trump, n’a actuellement pas programmé d’audience dans l’affaire.

Plusieurs législateurs du GOP ont déclaré qu’ils s’opposeraient au processus de certification le 6 janvier.