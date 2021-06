Mike Pence déclare qu’il était «fier» de certifier la victoire de Biden, déclenchant une tempête de critiques de … tout le monde – RT USA News

L’ancien vice-président américain Mike Pence a semblé prendre davantage ses distances avec Donald Trump dans un discours affirmant qu’il était «fier» de certifier l’élection en faveur de Joe Biden et qu’il aurait été «antiaméricain» de faire autre chose.

S’exprimant jeudi à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, Pence s’est plongé dans son rôle à la fin de l’élection présidentielle de 2020, qui comprenait la certification des résultats en faveur de Biden. Les partisans de Trump avaient appelé l’ancien vice-président à refuser la certification, affirmant que les élections avaient été truquées contre Trump. Certains émeutiers du Capitole des États-Unis le 6 janvier auraient visé Pence – mais l’ancien vice-président a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de faire plus que lui.

« La vérité est qu’il n’y a presque aucune idée plus anti-américaine que l’idée qu’une seule personne puisse choisir le président américain », il a dit. « La présidence appartient au peuple américain et au peuple américain seul. »

Le vice-président, a poursuivi Pence, a « pas d’autorité » affecter les résultats des élections.

« Il y a des membres de notre parti qui pensent qu’en ma qualité de président de la session conjointe, je possédais le pouvoir de rejeter ou de renvoyer des votes électoraux certifiés par les États », il a dit, « mais la Constitution ne confère au vice-président aucune autorité de ce type avant la session conjointe du Congrès. »

Pence dit qu’il aurait été illégal pour lui de remettre à Trump un deuxième mandat. Pence dit qu’il est fier de ses actions le 6 janvier. « La vérité est qu’il n’y a presque aucune idée plus anti-américaine que l’idée qu’une seule personne puisse choisir le président américain. » pic.twitter.com/milMk3hSfY – Jan Wolfe (@JanNWolfe) 25 juin 2021

Trump a continué d’insister sur le fait que l’élection présidentielle était frauduleuse – aucune preuve officielle n’a été découverte d’une fraude généralisée – et il a même récemment déclaré qu’il n’avait pas officiellement concédé à Biden.

Peu de temps avant l’émeute du 6 janvier au Capitole, Trump a déclaré lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche qu’il espérait que Pence « faire la bonne chose » lorsqu’il s’agissait de certifier les résultats des élections.

« Je viens de parler à Mike. J’ai dit : ‘Mike, ça ne demande pas de courage. Ce qui demande du courage, c’est de ne rien faire. Cela demande du courage’ » il a dit. « Et puis nous sommes coincés avec un président qui a beaucoup perdu les élections, et nous devons vivre avec cela pendant encore quatre ans. Nous n’allons tout simplement pas laisser cela se produire.

Il a ensuite tweeté que Pence « n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution ».





Pence a parlé positivement de l’influence de Trump sur le Parti républicain lors de sa récente série de prises de parole en public, mais a semblé insinuer récemment que les différences entre les deux hommes ont commencé avec l’émeute du Capitole.

« Le président Trump et moi nous sommes parlé à plusieurs reprises depuis que nous avons quitté nos fonctions. Et je ne sais pas si nous serons jamais d’accord ce jour-là », a-t-il déclaré dans le New Hampshire plus tôt ce mois-ci.

Alors que les fouilles apparentes de Pence à Trump ont valu les éloges de certains autres républicains qui sont devenus connus pour leur rhétorique anti-Trump, comme l’ancien espoir présidentiel Joe Walsh, d’autres à droite et à gauche ont qualifié son discours d’opportunisme politique.

« Ce que nous avons ici, c’est le pivot forcé pour revendiquer tout fondement moral que Pence peut bricoler pour sauver son avenir dans la politique du GOP », écrivain libéral Charlotte Clymer ajoutée.

Chris Cuomo de CNN, lui-même au centre de la controverse sur la couverture de son émission sur son frère gouverneur, maintenant impliqué dans de multiples enquêtes judiciaires, a tweeté que Pence « héritage » ignorera et renforcera « ment depuis des années ».

Couvrir petit à petit des sous, oublier le contexte de son silence et de sa complicité… est une erreur. La vérité, c’est qu’il a fait le minimum pour certifier. Il était littéralement une figure ministérielle. Et surtout, il a ignoré et renforcé les mensonges pendant des années. C’est son héritage. https://t.co/mV2JhTaPWc – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 25 juin 2021

