Mike Pence cité à comparaître par un avocat spécial enquête sur Donald Trump

Pence était au centre des efforts de Trump pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Trump a faussement insisté sur le fait que Pence, qui avait un rôle cérémoniel dans la supervision de la certification de l’élection du 6 janvier, pouvait simplement rejeter les résultats et renvoyer les résultats « aux États-Unis ».

Le scénario extraordinaire d’un ancien vice-président témoignant potentiellement contre son ancien patron dans une enquête criminelle survient alors que Pence envisage de lancer une candidature présidentielle de 2024 contre Trump. Les deux hommes se sont séparés depuis qu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier 2021, dans le but d’empêcher la victoire du démocrate Joe Biden.

La citation à comparaître à Pence dans le cadre de l’enquête par l’avocat spécial Jack Smith a été signifiée ces derniers jours, selon la personne, qui s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat jeudi pour discuter d’une question sensible.

Washington: L’ancien vice-président Mike Pence a été assigné à comparaître par le conseil spécial supervisant les enquêtes sur les efforts de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020, selon une personne ayant une connaissance directe de l’événement.

Ce jour-là, les partisans de Trump, poussés par le mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été volées, ont marché vers le bâtiment du Capitole, ont brutalement dépassé la police et brisé les fenêtres et les portes pendant que Pence présidait la certification de la victoire de Biden. Le vice-président a été mis en sécurité avec son personnel et sa famille alors que certains membres de la foule scandaient: “Hang Mike Pence!”

L’ancien président américain Donald Trump et l’ancien vice-président Mike Pence. Crédit:PA

Le procureur général Merrick Garland a fait appel à Smith, un ancien procureur de la corruption publique, en novembre pour servir de conseiller spécial pour les enquêtes sur les tentatives de Trump de renverser sa défaite, ses actions menant à l’insurrection du 6 janvier au Capitole et sa possession de documents classifiés après quitter ses fonctions.

Les procureurs fédéraux se sont particulièrement concentrés sur un stratagème des alliés de Trump visant à élever de faux électeurs présidentiels dans les principaux États du champ de bataille remportés par Biden afin de renverser le vote, en délivrant des assignations à plusieurs présidents du parti républicain.

Les procureurs fédéraux ont amené plusieurs responsables de l’administration Trump devant le grand jury pour interrogatoire, notamment l’ancien avocat de Trump à la Maison Blanche, Pat Cipollone, et l’ancien chef de cabinet de Pence, Marc Short.