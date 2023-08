Mike Pence chahuté par les partisans de Trump à la mairie après avoir déployé des produits moqueurs

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien vice-président et candidat de 2024, Mike Pence, capitalise sur la récente inculpation fédérale de Donald Trump en attirant une attention positive sur sa propre campagne avec des blagues et en ripostant aux chahuteurs.

Alors qu’il était en campagne électorale dans le New Hampshire la semaine dernière, M. Pence a été confronté à un groupe de partisans de M. Trump qui l’ont qualifié de « trahison » et de « traître » pour avoir refusé de certifier faussement et illégalement les résultats des élections de 2020 en faveur de M. Trump.

« Pourquoi n’avez-vous pas respecté la Constitution? » un manifestant a crié à M. Pence vendredi.

M. Pence a notoirement refusé de s’engager dans les prétendus efforts de M. Trump pour annuler les élections de 2020, ce qui a finalement fait de lui une cible lors des émeutes du Capitole.

L’ex-vice-président s’est calmement tourné vers le groupe de partisans de Trump et a répondu : « J’ai respecté la constitution. Lis le. »

Alors que M. Pence poursuit la Maison Blanche, il a utilisé les attaques et les actions de M. Trump dans les semaines précédant l’insurrection pour se faire passer pour un candidat présidentiel plus honnête et plus fiable.

À tel point que M. Pence a même commencé à vendre des marchandises qui citent directement M. Trump le qualifiant de «trop honnête» dans le dernier acte d’accusation fédéral contre l’ex-président.

L’acte d’accusation, qui a été présenté mardi contre M. Trump, allègue que le 1er janvier 2021, M. Trump a tenté d’intimider M. Pence pour qu’il se joigne à ses efforts pour annuler les élections. Après que M. Pence ait refusé de le faire au motif que c’était inapproprié, M. Trump aurait dit à M. Pence « Vous êtes trop honnête ».

Maintenant, chez Mr Pence site de la campagneles supporters peuvent acheter des casquettes et des t-shirts avec la mention « Trop honnête ».

L’ancien vice-président s’est présenté aux électeurs républicains comme un véritable conservateur capable de produire une administration plus stable que M. Trump. Bien que M. Pence et M. Trump aient travaillé en étroite collaboration pendant les quatre années de leur mandat, M. Pence a pris ses distances avec l’ex-président.

Mais l’ancien vice-président a apparemment eu du mal à gagner du terrain dans sa campagne car son nom est à jamais lié à M. Trump et au 6 janvier. M. Pence ne s’est pas encore qualifié pour le premier débat du Comité national républicain qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci – principalement en raison d’un manque de collecte de fonds.

Lors de son discours de vendredi, M. Pence a tenté de trouver un terrain d’entente avec les manifestants en disant: « Je vais vous dire qu’il y a beaucoup de passion là-bas. »

« Mais je – je rejette votre suggestion selon laquelle cette passion se traduit par la violence et le vandalisme de ce jour-là », a-t-il ajouté.