Vendredi, l’ancien vice-président Mike Pence a été accueilli par des huées et des cris de « traître » alors qu’il parlait lors d’une conférence conservatrice sur les républicains reprenant la majorité à Washington, DC

« Je suis chrétien, conservateur et républicain dans cet ordre », a déclaré Pence alors que la foule l’encourageait lors de la conférence de la Faith & Freedom Coalition à Orlando.

Mais pendant le discours de Pence, les participants ont pu être entendus dans la vidéo de l’événement crier « traître » et huer l’ancien vice-président, alors même que d’autres continuaient à applaudir.

Les journalistes présents à l’événement ont posté sur Twitter que ceux qui ont tenté d’interrompre le discours de Pence soit ont été supprimés, soit ont quitté l’événement.

Après quatre ans au service de l’ancien président Donald Trump, Pence a fait face à la réaction des partisans de Trump en colère de ne pas avoir fait plus pour empêcher la victoire du président Joe Biden, bien que le vice-président n’ait pas le pouvoir d’annuler les résultats des élections.

Pence faisait partie des fonctionnaires évacués du Capitole alors qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment le 6 janvier pour arrêter la certification du Collège électoral. Certains ont scandé « pendre Mike Pence » alors que la foule déferlait sur le terrain du Capitole à la suite d’un rassemblement à proximité où Trump a pris la parole.

Agissant en tant que président du Sénat, Pence a refusé de rejeter les votes électoraux des États qui ont voté pour Biden. Trump a critiqué son ancien vice-président depuis ce jour.

Plus tôt ce mois-ci, Pence a déclaré lors d’une apparition publique dans le New Hampshire que lui et Trump s’étaient parlé plusieurs fois depuis le 6 janvier, mais qu’ils ne seraient probablement jamais « d’accord ce jour-là ».

Pourtant, Pence a continué à faire l’éloge de l’administration Trump lors d’apparitions publiques.

Pence aurait pu s’attendre à trouver un public amical à la conférence de la Faith & Freedom Coalition. L’association à but non lucratif de plaidoyer politique indique sur son site Web que l’une de ses missions est de « mobiliser et former des personnes de foi pour qu’elles soient des citoyens efficaces » et de s’exprimer « au nom des valeurs chrétiennes ».

L’ancien vice-président s’est décrit comme un chrétien évangélique et a défendu des causes qui font appel à la droite religieuse, notamment l’opposition à l’avortement.

Trump et Pence ont trouvé un soutien durable parmi les électeurs évangéliques blancs. Les sondages de sortie d’Edison Research ont montré que leur ticket remportait 76% du soutien parmi les évangéliques blancs lors des élections de 2020, et l’enquête Associated Press VoteCast a révélé qu’environ 81% du soutien de ce groupe était allé à Trump.

Les électeurs évangéliques sont un bloc rocheux au sein du GOP. Un sondage de l’Université Quinnipiac publié en mai a révélé que près des trois quarts des électeurs républicains pensaient qu’on avait trop fait de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et qu’il était temps de passer à autre chose.

