Le vice-président Mike Pence préside une session conjointe du Congrès pour certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020. | Erin Schaff / Getty Images

Biden a déclaré qu’il serait «honoré» que Pence soit présent.

Le vice-président Mike Pence assistera à l’inauguration du président élu Joe Biden, a rapporté samedi le New York Times. La décision de Pence va à l’encontre de celle du président Donald Trump, qui a annoncé vendredi qu’il n’assisterait pas à la cérémonie du 20 janvier.

Biden a salué la décision de Trump vendredi, déclarant aux journalistes: «C’est une bonne chose qu’il ne se présente pas», citant, entre autres raisons, le rôle de Trump dans la prise de contrôle violente de la capitale américaine mercredi par Trump. « Il a dépassé même mes pires notions à son sujet », a déclaré Biden. «Il a été un embarras pour le pays.»

Pence, quant à lui, a déclaré Biden, « est le bienvenu », ajoutant qu’il serait « honoré de l’avoir là-bas et d’avancer dans la transition ».

Pence était au Capitole lors de la récente insurrection et a été forcé de se cacher à l’intérieur du bâtiment après qu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment pour tenter d’entraver la certification par le Congrès de la victoire de Biden au collège électoral. Avant d’envoyer ses partisans au Capitole, Trump a travaillé pour faire pression publiquement sur Pence pour qu’il utilise son rôle cérémoniel de leader du processus de certification pour annuler les résultats de l’élection de 2020. Pence a cependant refusé de le faire.

Selon CBS News ‘Margaret Brennan, Trump a déclaré que Pence était du mauvais côté d’un «mauvais accord» en parlant du vice-président piégé dans le Capitole au milieu de la violence, mais a refusé d’assumer la responsabilité de mettre Pence dans cette position. Brennan et CNN rapportent tous deux que le président et le vice-président ne se sont pas prononcés depuis l’insurrection du Capitole.

La pression exercée par les législateurs – et apparemment de certains membres de l’administration Trump – pour destituer le président en utilisant le 25e amendement, ajoute encore à l’ajout de tensions à la fin de l’administration Trump.

Afin de révoquer un président en utilisant le 25e amendement, une majorité du Cabinet et le vice-président devraient attester que le président est incapable de «s’acquitter des pouvoirs et devoirs» de sa fonction. Cependant, plusieurs membres éminents du cabinet présidentiel, comme la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos, ont démissionné de leurs fonctions cette semaine, ne souhaitant plus être associés à la rhétorique violente de Trump.

Pence aurait mis fin à la discussion sur l’utilisation du 25e amendement, mais samedi, CNN a rapporté que le vice-président n’avait pas encore exclu l’utilisation de l’amendement pour démettre Trump de ses fonctions, signalant que Pence est prêt à l’invoquer si le président «devient plus instable. «

Tout cela aurait rendu le président furieux contre Pence, tandis que le vice-président serait attristé et déçu de voir Trump se retourner contre l’un de ses plus fidèles alliés.

Il y a des inquiétudes concernant de nouvelles violences – y compris lors de l’inauguration de Biden

Cette déception et cette colère dépassent la Maison Blanche.

Les démocrates de la Chambre devraient présenter des articles d’impeachment contre Trump dès lundi pour son rôle dans l’encouragement de l’insurrection sanglante de cette semaine – et certains démocrates ont suggéré les articles pourraient également aborder les tentatives de Trump d’influencer les responsables électoraux au niveau des États pour qu’ils annulent également les élections.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi soir que les législateurs de la Chambre espéraient que Trump «démissionnerait immédiatement».

Trump cependant, n’a apparemment aucun projet démissionner. Et donc, les démocrates semblent prêts à aller de l’avant avec la destitution – jusqu’à présent, plus de 220 démocrates à la Chambre soutiennent la destitution du président pour la deuxième fois.

Quelques législateurs républicains, dont plus récemment, le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey, ont également appelé Trump à démissionner. Samedi, Toomey a déclaré que Trump avait «commis des délits impaisables», mais s’est arrêté avant d’appeler à la destitution.

Mais d’autres législateurs républicains – y compris certains de ceux qui se sont opposés à la certification de Biden comme vainqueur de l’élection de 2020 – se sont fermement opposés à un autre cycle de destitution du président.

« L’unité et la guérison » ne se produisent pas avec la culture d’annulation et la destitution « , a tweeté un fidèle allié de Trump Représentant Jim Jordan (R-OH). Et le sénateur Linsey Graham (R-SC) a encouragé Biden à tendre la main à Pelosi et aux législateurs progressistes pour éviter un deuxième vote de destitution au nom de la guérison et de l’unité.

Pour le moment, la destitution semble aller de l’avant, bien que la la chronologie est en question. Et à l’approche du jour de l’inauguration, on craint que les partisans de Trump – en colère contre sa perte et peut-être la destitution qui pourrait survenir – pourraient conduire à de nouvelles violences.

Les fidèles les plus fervents du président prévoient une «marche d’un million de miliciens» pour le jour de l’inauguration, selon le Washington Post, et il y a eu des appels à des manifestations armées menant à la prestation de serment de Biden.

Twitter aurait pris note de la violence planifiée, notant que certains groupes pro-Trump semblaient considérer le refus du président d’assister à l’inauguration comme une approbation de la violence contre les débats de la journée. Et ces préoccupations étaient une partie importante de ce qui a conduit à l’interdiction permanente de Twitter par Trump vendredi.