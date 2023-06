Mike Pence, ancien vice-président de Trump, lance la candidature du GOP à la Maison Blanche

L’ancien vice-président Mike Pence a déposé des documents lundi pour se présenter à la présidence en 2024, documents de la Commission électorale fédérale montré.

Pence, qui a servi sous l’ancien président Donald Trump, devrait lancer personnellement sa candidature à l’investiture du GOP mercredi. Un porte-parole de Pence a confirmé les dépôts de la FEC.

L’ancien vice-président devrait apporter une voix plus traditionnellement conservatrice à un domaine principal qui a été noyé par les prédications populistes de Trump, l’actuel favori, et du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Pence, qui aura 64 ans mercredi, a servi plus d’une décennie à la Chambre des États-Unis et un mandat en tant que gouverneur de l’Indiana, s’imposant comme un conservateur convaincu avant de devenir le colistier de Trump lors de sa campagne présidentielle gagnante de 2016.

Mais il fait face à des vents contraires dans la course à la Maison Blanche alors qu’il se bat pour gagner le soutien d’un parti qui reste largement fidèle à Trump.

Ses sondages sont meilleurs que ceux de certains de ses concurrents, mais ont pour la plupart oscillé autour des chiffres bas à moyens dans les enquêtes sur le domaine primaire potentiel.

Sa campagne démarre des semaines, voire des mois, plus tard que celles de nombre de ses rivaux, dont Trump et DeSantis, qui sont en tête du peloton dans les sondages.

Et on ne sait pas si Pence sera en mesure de générer un trésor de guerre suffisamment important pour pouvoir rivaliser de manière significative avec les opérations d’autres concurrents, dont certaines étaient pleines d’argent dès le départ ou sur le point de bénéficier des dépenses massives des super PAC alliés. Un de ces groupes soutenant DeSantis, par exemple, s’attend à disposer d’un budget de fonctionnement de 200 millions de dollars.

Peut-être l’un des plus grands obstacles de Pence: marcher sur la ligne fine de vanter ses réalisations dans « l’administration Trump-Pence », comme il l’appelle souvent, tout en se distinguant de son ancien patron.

Pence a déclaré ces derniers mois que le pouvoir exécutif sous Trump et Pence aurait pu faire plus pour freiner les dépenses. Il a également été l’un des rares politiciens de l’un ou l’autre des partis à demander régulièrement des changements à la sécurité sociale et à l’assurance-maladie, touchant volontairement le soi-disant troisième rail de la politique que la plupart de ses adversaires ont évité.

L’alliance autrefois étroite de Pence avec Trump a implosé après qu’il ait refusé d’aider les efforts du président de l’époque pour annuler sa perte face au président Joe Biden après les élections de 2020.

Trump, à la fois publiquement et en privéavait fait pression sur Pence pour qu’il rejette les votes clés du collège électoral pour Biden tandis que Pence présidait une session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021. Biden avait gagné 306 votes électoraux contre 232 pour Trump – un fait cimenté par le Collège électoral des semaines plus tôt – et les législateurs fédéraux s’étaient réunis au Capitole des États-Unis pour confirmer la victoire de Biden dans ce qui était historiquement une cérémonie.

Pence a déclaré juste avant le début de ce rassemblement qu’il n’avait pas le pouvoir constitutionnel de décider unilatéralement quels votes électoraux devraient ou non être comptés. Cette annonce a exaspéré de nombreux partisans de Trump qui s’étaient réunis lors d’un rassemblement à proximité pour entendre le président de l’époque faire écho à des théories du complot infondées et démystifiées sur la fraude électorale généralisée.

Beaucoup de ces participants au rassemblement faisaient partie des milliers de partisans de Trump qui ont ensuite pris d’assaut le Capitole, forçant Pence et les membres du Congrès à fuir les chambres de la Chambre et du Sénat. Certains des émeutiers ont scandé « Hang Mike Pence » alors qu’ils traversaient le bâtiment.

Alors que l’émeute se déroulait, Trump a tweeté que Pence « n’avait pas le courage de faire ce qui aurait dû être fait ».

Trump a depuis défendu ces chanteurs qui ont appelé à pendre Pence, et il a doublé sa fausse réclamation que Pence « aurait pu annuler » les élections de 2020.

Pence a maintenu ses actions le jour de l’émeute du Capitole, tout en évitant surtout de critiquer explicitement Trump. Il a dit que Trump avait « tort » de croire que le vice-président pourrait renverser l’élection, mais a jeter le doute si Trump a commis un crime lié à ces actions. Pence a également promis de lutter contre une assignation à comparaître devant un grand jury pour son témoignage dans une enquête d’un avocat spécial visant à déterminer si les efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020 étaient illégaux.

La rupture de Pence avec Trump lors des élections de 2020 a néanmoins fait de lui un ennemi de certains républicains. Dans un récent enquête de l’Université Quinnipiac, 35% des électeurs inscrits républicains ont déclaré avoir une opinion défavorable de Pence – un chiffre nettement plus élevé que Trump (11%), DeSantis (5%) et l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley (12%) reçu.

Alors que sa position dans le courant dominant républicain semblait décliner après l’émeute du Capitole et les mi-mandats de 2022, Trump reste le républicain à battre lors de la primaire de 2024. Les sondages le montrent en tête du peloton des principaux challengers potentiels et en gardant un poignée ferme sur une base d’électeurs qui forme une part importante du GOP.

Pence a pris quelques coups obliques à son ancien patron à l’approche du lancement de sa campagne, prédisant qu’il y aura de « meilleurs candidats » que Trump en 2024.

Il a également suggéré que Trump méritait d’être blâmé pour la sous-performance du GOP à mi-mandat en 2022. « Nos candidats qui se concentraient sur le passé, en particulier sur la remise en cause des dernières élections, n’ont pas bien réussi », a déclaré Pence à CNBC dans une référence apparente à Trump, qui a fait de son déni des résultats des élections de 2020 un thème central de sa campagne de 2024. .