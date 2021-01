Nichols a trouvé la gloire au milieu de la vingtaine. Ses routines de comédie improvisée avec Elaine May, qu’il avait rencontrée à Chicago, étaient fraîches et irrésistibles. Ils ont emmené leur numéro à Broadway en 1960, où Nichols a rencontré Richard Burton. Grâce à Burton, il apprendrait à connaître Elizabeth Taylor.

Lorsque l’écrivain et réalisateur Mike Nichols était jeune, il a eu une réaction allergique à un vaccin contre la coqueluche. Le résultat était une incapacité totale et permanente à faire pousser les cheveux. Une façon de lire la nouvelle biographie nette de Mark Harris, «Mike Nichols: A Life», est une comédie tendre sur un homme et ses perruques.

Le cadeau de Nichols en tant que réalisateur était sa capacité à localiser et à tirer légèrement sur les détails qui font un personnage. S’il avait fait un film de sa propre vie, les scènes de la perruque auraient été superbes – satiriques et mélancoliques. Il aurait peut-être mis en place un montage de miroir de salle de bain sur la première couverture des Beatles de «Lend Me Your Comb».

«Il me faut trois heures chaque matin pour devenir Mike Nichols», a-t-il déclaré à l’acteur George Segal. Il avait un sens de l’humour à propos de tout cela. Il racontait comment son fils, Max, s’était glissé dans son lit à côté de lui et, ne voyant que l’arrière de sa tête, criait: «Où est le visage de papa?

Sur le tournage de «Cléopâtre», Taylor a demandé au coiffeur de la production: «Faites-vous des perruques personnelles? Parce que j’ai un ami cher qui est un comique à New York, et il porte l’une des pires perruques que j’aie jamais vues. Avant longtemps, les toupets de Nichols étaient sans égal.

Les deux premiers films de Nichols étaient «Qui a peur de Virginia Woolf?» et «The Graduate» – le premier furieux, audacieux et adulte, le second définissant l’air du temps. Il a réalisé quatre jeux à succès consécutifs à peu près au même moment. Des Oscars, des Tony Awards et un glissement de terrain de richesse ont suivi.

Il a rattrapé son temps d’outsider avec une vengeance. Il collectionne des chevaux arabes et des Picasso et se lie d’amitié avec Jacqueline Kennedy, Leonard Bernstein et Richard Avedon. C’était un prince arrogant qui devint maître de ce que Kenneth Clark aimait appeler le «swimgloat», une façon de se déplacer dans la société d’élite comme sur une barge en argent et en soie.

Nichols est né Michael Igor Peschkowsky (ou Igor Michael, ce n’est pas clair) à Berlin en 1931. Son père, médecin, était un juif russe qui a changé le nom de famille en Nichols après l’émigration de la famille aux États-Unis à la fin des années 1930. La famille avait de l’argent et les patients du père de Nichols à New York comprenaient le pianiste Vladimir Horowitz. Nichols a fréquenté de bonnes écoles à Manhattan, y compris Dalton.

Image Mark Harris, dont le nouveau livre est «Mike Nichols: A Life». Crédit… David A. Harris

À l’Université de Chicago, il est devenu un lecteur et un observateur omnivore de films. Son esprit se fanait; les gens étaient terrifiés par lui. L’esprit de May était encore plus dévastateur. Ils étaient faits l’un pour l’autre. Ils n’ont jamais vraiment été un couple romantique, écrit Harris, bien qu’au début ils aient peut-être couché ensemble une ou deux fois.

Harris est l’auteur de deux livres précédents, «Pictures at a Revolution: Five Movies and the Birth of the New Hollywood» et «Five Came Back: A Story of Hollywood and the Second World War». C’est aussi un journaliste de divertissement de longue date avec un don pour la mise en scène.

Il est à son meilleur dans « Mike Nichols: A Life » quand il vous emmène dans une production. Ses chapitres sur la réalisation de trois films en particulier – «The Graduate», «Silkwood» et «Angels in America» – sont miraculeux: astucieux, serrés, intimes et drôles. Vous sentez qu’il pourrait transformer chacun d’eux en livre.