Mike McDaniel a une mise à jour extrêmement déprimante sur Tua Tagovailoa

L’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Mike McDaniel, n’espère pas un retour rapide de Tua Tagovailoa pour la dernière semaine de la saison régulière.

Les Dolphins de Miami (8-8) subissent l’un des plus gros effondrements d’équipe de l’histoire récente alors qu’un affrontement critique de la semaine 18 avec les Jets de New York (7-9) se profile.

Alors que les Dolphins peuvent décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire pour mettre fin à un dérapage de cinq matchs, la plus grande histoire est la santé de leur quart-arrière, Tua Tagovailoa, qui a fait face à des problèmes de commotion cérébrale toute la saison. Tagovailoa a été remis dans le protocole de commotion cérébrale après une défaite à domicile contre les Packers de Green Bay le jour de Noël. Apparemment, depuis le passage à Teddy Bridgewater, le pronostic de Tagovailoa avant le match le plus important de l’équipe ne semble pas bon.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire des Dolphins le 2 janvier, McDaniel, qui en est à sa première saison en tant qu’entraîneur-chef, a fait le point sur l’ancien champion national de l’Alabama. Selon Adam Beasley du Pro Football Network, il y a plusieurs problèmes de quart-arrière sur lesquels les Dolphins travaillent sans une direction claire en vue.

“Je n’ai aucune idée de quand, si, pourquoi ou comment” Tua jouera à nouveau, ajoute McDaniel. – Adam Beasley (@AdamHBeasley) 2 janvier 2023

“Je n’ai aucune idée de quand, si, pourquoi ou comment” Tua jouera à nouveau, ajoute McDaniel. «En réalité, nous devons avoir nos deux quarts-arrière existants (Skylar et Teddy), ces deux gars doivent être prêts à jouer malgré tout. Nous ne pouvons pas avoir qu’un QB en bonne santé.

Les Dolphins n’ont pas réussi à atteindre les séries éliminatoires au cours des six dernières années

Malgré une histoire et une tradition riches en histoire, les Dolphins n’ont pas été pertinents dans l’ère post-Dan Marino. Ils n’ont pas atteint les séries éliminatoires depuis 2016 et la dernière fois que Miami a remporté l’AFC East, c’était en 2008. Une myriade de changements d’entraîneurs, de personnel de joueurs et de flops d’agence libre ont tous joué un rôle.

Mais une victoire dimanche pourrait faire avancer le navire et faire en sorte que le monde de la NFL parle des Dolphins en tant que prétendants au Super Bowl dans les années à venir.