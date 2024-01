Mike McCarthy des Cowboys ne devrait pas obtenir de prolongation, selon des sources

Mike McCarthy ne devrait recevoir aucune prolongation de la part des Cowboys de Dallas et entraînera la saison 2024 avec un contrat expirant, ont déclaré des sources de la ligue à ESPN.

Depuis que le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a annoncé cette semaine que McCarthy reviendrait en 2024, des questions se sont posées quant à savoir si le contrat de McCarthy pourrait être ajusté d’une manière ou d’une autre – même quelque chose d’aussi simple que de lui ajouter une année supplémentaire.

La réponse est tout simplement non. Jones estime qu’une personne au cours de la dernière année d’un contrat est mise au défi d’une manière différente, et cela peut souvent faire ressortir le meilleur des gens – ce qu’il espère voir se produire en 2024 avec McCarthy.

Jones attendait et demandait la même chose au prédécesseur de McCarthy, Jason Garrett, qui a été entraîneur à deux reprises au cours de la dernière année de son contrat.

Trois jours après une défaite décevante contre les Packers de Green Bay au stade AT&T, Jones a officialisé le retour de McCarthy en 2024 avec une déclaration de 260 mots qui a loué le pourcentage de victoires de McCarthy en saison régulière et son « succès démontré en séries éliminatoires », même si cela est venu avec les Packers.

Les Cowboys ont une fiche de 67-42 en saison régulière et ont remporté deux titres NFC Est au cours des trois dernières années, mais n’ont qu’une fiche de 1-3 en séries éliminatoires sous McCarthy.

McCarthy a déclaré qu’il était plus motivé par l’héritage que par l’argent, et a déclaré que l’absence de prolongation ne lui posait pas de problème. Mais le fait qu’il sera entraîneur au cours de la dernière année de son contrat pèsera sur McCarthy et les Cowboys et créera des problèmes inévitables.

Certaines sources de la ligue estiment que McCarthy pourrait avoir plus de mal à pourvoir des postes potentiels au sein de son équipe d’entraîneurs puisqu’il en sera à la dernière année de son contrat. D’autres disent que, pendant les périodes d’adversité, l’absence de prolongation de McCarthy pourrait planer sur l’équipe.

Certaines autres sources se demandent comment les joueurs des Cowboys réagiront au statut du contrat de McCarthy plus tard dans l’année si la saison 2024 ne se passe pas bien.

La sécheresse du Super Bowl des Cowboys s’étend désormais sur 28 saisons, et bien qu’il ait reconnu mercredi que son équipe avait “du travail à faire”, McCarthy a exhorté les fans à “nous croire”.

“Je suis venu ici pour gagner un championnat”, a déclaré McCarthy. “Je ne suis pas venu ici pour obtenir un autre contrat ou quoi que ce soit d’autre. Je suis venu à Dallas pour gagner un championnat du monde.”