Mike McCarthy appellera les jeux; Les Cowboys s’engagent à trouver un nouveau botteur

L’intersaison n’est pas encore officiellement en cours, mais les Cowboys de Dallas ont déjà promis du changement, au moins à un poste.

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a déclaré que Dallas recommencerait au botteur après que Brett Maher ait raté cinq de ses six tentatives de points supplémentaires en deux matchs éliminatoires. Maher a raté quatre points supplémentaires lors de la victoire de l’équipe sur les Buccaneers de Tampa Bay et sa seule tentative de points supplémentaires lors de la défaite en ronde de division contre les 49ers de San Francisco a été bloquée.

Maher a semblé se racheter au début après la tentative de point supplémentaire bloquée, réalisant les deux buts sur le terrain. Jones a déclaré après ce match que le personnel d’entraîneurs et Maher avaient été “exonérés” en raison des coups de pied effectués lors de la défaite 19-12.

Maher, qui a rejoint les Cowboys en août, était l’un des meilleurs botteurs de la ligue en 2022. Il s’est classé neuvième pour le pourcentage de buts sur le terrain parmi les botteurs qui ont joué au moins 10 matchs (90,6%) alors qu’il a effectué ses 14 coups de pied à moins de 40 verges. Il a également réussi un panier de 60 verges au cours de la saison et a effectué 50 tentatives de points supplémentaires sur 53.

Jones a également déclaré aux journalistes au Senior Bowl mercredi que l’entraîneur-chef Mike McCarthy appellera les jeux offensifs après que l’équipe et le coordinateur offensif Kellen Moore se soient mutuellement séparés plus tôt dans la semaine. Il a qualifié la décision de faire de McCarthy l’appelant du jeu «l’étape logique» après la saison 12-5 de Dallas, au cours de laquelle il s’est classé 11e en attaque totale et quatrième en notation.

“Ce sera, en principe, la façon dont il a opéré [the offense] à Green Bay”, a déclaré Jones lorsqu’on lui a demandé si McCarthy dirigerait un système offensif similaire à celui qu’il dirigeait lorsqu’il était l’entraîneur-chef des Packers. “Je suis sûr qu’il vous dira que cela a évolué.”

Les Cowboys sont toujours en train d’ajouter un coordinateur offensif pour remplacer Moore. Jones a déclaré que l’équipe avait interviewé l’entraîneur des bouts serrés des Rams et l’entraîneur-chef adjoint Thomas Brown ainsi que l’entraîneur des porteurs de ballon des Panthers Jeff Nixon pour le rôle. Ils auraient ajouté l’ancien entraîneur de la ligne offensive des Seahawks Mike Solari pour le même rôle à Dallas.

En ce qui concerne le reste de l’infraction, le vice-président exécutif Stephen Jones a déclaré aux journalistes que l’équipe s’est engagée à Dak Prescott au poste de quart-arrière à long terme et que Dallas est disposé à le signer pour une prolongation. Prescott a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans avant la saison 2021.

Alors que son fils a déclaré l’engagement de l’équipe envers Prescott, Jerry Jones a déclaré que l’équipe s’était engagée à recruter un quart-arrière et a ajouté qu’il aurait dû faire un plan pour recruter un quart-arrière chaque saison il y a des années. Après avoir sans doute eu une année de carrière en 2021, Prescott a lancé pour 2860 verges, 23 touchés et 15 interceptions, un sommet de la ligue, en 12 matchs après avoir raté cinq semaines en raison d’une blessure au pouce à la main qui lance.

Jerry et Stephen Jones ont également déclaré qu’ils souhaitaient qu’Ezekiel Elliott revienne à Dallas en 2023. La star du running back n’est pas un agent libre, mais il a été considéré comme un candidat coupé. Le libérer après le 1er juin permettrait à l’équipe d’économiser près de 11 millions de dollars en espace de plafond. Elliott, qui aura 28 ans en juillet, vient de connaître des creux en carrière en verges au sol (876) et en verges par tentative (3,8). Les deux Jones ont reconnu que le contrat d’Elliott devrait être refait pour qu’il reste un Cowboy.

Enfin, Jerry Jones a déclaré que les Cowboys reprendraient les pourparlers avec Odell Beckham Jr. après une saison décevante de la part de leurs receveurs. Bien que Jones ait déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir échangé Amari Cooper avec les Browns, il a déclaré qu’ils avaient “trop ​​de confiance” dans ce que ferait la recrue de troisième tour Jalen Tolbert et qu’ils “auraient de meilleurs résultats” avec la réhabilitation de Michael Gallup.

