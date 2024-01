Mike McCarthy à son retour aux Cowboys – « Achetez-nous »

FRISCO, Texas — Mike McCarthy espère que l’histoire pourra se répéter.

Pour qu’il ait un avenir à long terme avec les Cowboys de Dallas, il faudra peut-être le faire.

Au cours de sa cinquième année avec les Packers de Green Bay en 2010, il a remporté le Super Bowl XLV. Il entame sa cinquième saison en tant qu’entraîneur-chef des Cowboys en 2024 sans aucune assurance qu’il sera de retour en 2025 puisqu’il en est à la dernière année de son contrat.

“Je crois que la direction, le leadership, tout est en place”, a déclaré McCarthy. “Et je ne suis pas très à l’aise pour parler de moi, mais je suis venu ici pour gagner un championnat. Je ne suis pas venu ici pour obtenir un autre contrat ou quoi que ce soit d’autre. Je suis venu à Dallas pour gagner un championnat du monde, et c’est pourquoi Je suis là. Achetez-nous.

Trois jours après une défaite décevante contre les Packers au stade AT&T, le propriétaire et directeur général Jerry Jones a officialisé mercredi le retour de McCarthy en 2024 avec une déclaration de 260 mots qui a loué le pourcentage de victoires de McCarthy en saison régulière et son « succès démontré en séries éliminatoires ». ” même si c’est venu avec les Packers. Les Cowboys n’ont qu’une fiche de 1-3 en séries éliminatoires sous McCarthy.

Jones et McCarthy ont eu une réunion de trois heures mercredi pour discuter de sujets tels que la défaite contre les Packers, les joueurs et la direction à suivre. McCarthy a déclaré qu’il n’était pas entré à la réunion en se demandant si son travail était en jeu.

“Je vais être honnête avec vous : la seule chose qui m’inquiète, c’est ma famille”, a déclaré McCarthy. “Je suis extrêmement confiant en qui je suis. Je ne peux pas le dire assez. Je suis donc confiant dans ce que nous avons fait ici et j’ai une grande confiance dans l’endroit où nous allons. C’est vraiment ainsi que la réunion s’est terminée. Et non seulement où nous allons, mais nous avons du travail à faire. Le travail n’est pas encore terminé. Et nous le savons tous les deux.

McCarthy a affiché une fiche de 42-25 en saison régulière. Les Cowboys ont remporté la NFC Est à deux reprises au cours des trois dernières années. Ils ont participé aux séries éliminatoires au cours de trois années consécutives, leur plus longue séquence depuis 1991-96 au cours de laquelle ils ont remporté trois Super Bowls.

Mais la sécheresse du Super Bowl des Cowboys s’étend désormais sur 28 saisons.

“Nous avons du travail à faire”, a déclaré McCarthy. “Le travail n’est pas terminé. Nous le savons.”

En 2023, première année de McCarthy en tant que meneur de jeu, les Cowboys ont mené la NFL en termes de score (29,9 points) et étaient n°5 en verges (371,6). Il pense qu’une deuxième année de son système entraînera des améliorations en 2024. Dak Prescott a mené la NFL pour les passes de touché (36) et a réalisé un record en carrière de 69,9 % de ses passes, étant nommé dans la deuxième équipe All-Pro.

Mais Prescott a eu du mal contre les Packers, avec deux interceptions en première mi-temps, dont une qui a été renvoyée pour un touché qui a porté l’avance de Green Bay à 27-0. Prescott a une fiche de 2-5 en séries éliminatoires.

“Je crois en Dak Prescott. Je pense qu’il est clairement la réponse”, a déclaré McCarthy. “Il fait partie de la solution pour aller de l’avant, et je pense que, même si cette période est difficile en ce moment, lorsque nous pourrons surmonter cette période émotionnelle dans laquelle nous nous trouvons, nous continuerons à bâtir sur ce qu’il apporte. “.

Quant à son équipe d’entraîneurs, le coordonnateur défensif Dan Quinn est en entrevue pour cinq postes d’entraîneur-chef vacants. S’il obtient un de ces emplois, les Cowboys seraient à la recherche d’un remplaçant. Le seul poste d’entraîneur qui n’est pas sous contrat pour 2024 est l’entraîneur des receveurs Robert Prince, bien que d’autres changements pourraient survenir.

McCarthy a déclaré qu’il avait eu des entretiens préliminaires avec ses assistants mais qu’il s’attend à des réunions plus formelles la semaine prochaine.

Lorsqu’on lui a demandé si Quinn reviendrait s’il n’obtenait pas un poste d’entraîneur-chef, McCarthy a répondu : “Dan est un membre très apprécié de notre équipe d’entraîneurs. Nous allons suivre le processus ici.”

Après cela viendront des problèmes sur une liste qui compte 16 joueurs prêts à devenir agents libres sans restriction, des problèmes de plafond salarial qui incluent le plafond de 59,4 millions de dollars de Prescott et un repêchage qui devra consolider les domaines problématiques.

Mais au moins McCarthy sait qu’il reviendra pour une chance supplémentaire.

“Nous avons établi un programme de championnat. Ce n’est tout simplement pas un championnat du monde”, a déclaré McCarthy. “Nous savons comment gagner. Nous savons comment nous entraîner pour gagner. Nous avons les bonnes personnes, mais nous n’avons pas franchi le seuil des victoires en séries éliminatoires. C’est extrêmement décevant d’être assis ici à parler, mais je sais comment gagner. Nous franchira ce seuil. »