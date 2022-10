Mike Maignan indisponible pour l’AC Milan jusqu’en janvier en raison d’une blessure au mollet

Mike Maignan sera indisponible pour l’AC Milan jusqu’en janvier en raison d’une blessure au mollet, a déclaré vendredi l’entraîneur Stefano Pioli, mettant en doute les chances de l’international français d’aller en Coupe du monde.

Le gardien Maignan s’est blessé à l’entraînement mercredi alors qu’il se préparait à faire son retour à Milan après avoir reçu le même coup en sélection le mois dernier.

Les champions d’Italie ont initialement déclaré que Maignan serait évalué dans 10 jours, mais Pioli a déclaré aux journalistes que le joueur de 27 ans manquerait le reste de 2022 pour les champions d’Italie.

La Serie A s’arrête à la mi-novembre pour la Coupe du monde du Qatar et revient à la nouvelle année, et Milan a confirmé à l’AFP que Pioli ne parlait que de la disponibilité de Maignan pour le club de Serie A et non de la France.

“Nous sommes tristes de sa blessure car c’est un joueur très important pour nous, et surtout parce qu’il a fait de son mieux pour récupérer”, a déclaré Pioli avant le match à domicile de samedi contre Monza.

« Nous avons essayé d’évaluer la situation du mieux que nous pouvions. Mike a poussé pour jouer le plus tôt possible.

Maignan remplace Hugo Lloris pour Les Bleus et devait être sélectionné dans l’équipe de Didier Deschamps qui se rendra au Qatar le mois prochain en tant que champion du monde en titre.

Deschamps, qui nommera son équipe pour le tournoi du 9 novembre, a déjà perdu le milieu de terrain N’Golo Kante qui a été exclu mardi quatre mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Il transpire également sur l’état de Paul Pogba, qui n’a pas joué un seul match pour la Juventus depuis qu’il a re-signé pour le club italien après s’être blessé au genou cet été.

Le milieu de terrain Pogba, qui est impliqué dans un prétendu complot de chantage, a repris l’entraînement partiel mardi et pourrait être de retour en action d’ici la fin du mois.

