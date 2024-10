Mike Macdonald se souvient de sa rencontre surprise avec Pete Carroll lors d’un match de la NBA

L’entraîneur-chef des recrues des Seahawks, Mike Macdonald, a rencontré l’ancien entraîneur Pete Carroll lors d’un match de la NBA à Seattle, où ils ont discuté sur le terrain. Macdonald a exprimé sa surprise et sa joie de rencontrer Carroll, qui a reçu un accueil chaleureux de la part de la foule. Malgré un bon début de saison, les Seahawks ont connu des difficultés récemment, subissant trois défaites consécutives et faisant face à de nombreuses blessures. Macdonald fait face à des pressions pour renverser la performance de l’équipe contre les Falcons d’Atlanta, qui peuvent se targuer d’un solide jeu de course et de porteurs de ballon talentueux.

En chiffres

Les Seahawks ont commencé la saison 3-0 mais ont perdu les 3 derniers matchs.

Les blessures ont eu un impact significatif sur leurs performances défensives.

État des lieux

La défense de Macdonald a connu des difficultés récemment, particulièrement en défense contre la course.

Faites face à la pression pour vous améliorer avant de jouer contre les Buffalo Bills après les Falcons.

Quelle est la prochaine étape

Macdonald doit remédier à ses faiblesses défensives pour éviter une quatrième défaite consécutive. Il sera essentiel d’améliorer les stratégies contre le jeu de course des Falcons avant qu’ils n’affrontent des adversaires plus coriaces comme les Bills.

Conclusion

La capacité de Macdonald à s’adapter et à améliorer la défense des Seahawks sera décisive lors des prochains matchs. Ne pas le faire pourrait compromettre ses perspectives d’avenir et celles de l’équipe au cours de la saison.