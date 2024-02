Mike Macdonald est le nouvel entraîneur-chef des Seahawks ; Dan Quinn pour Washington ?

L’associé directeur Josh Harris a présenté Adam Peters en tant que nouveau directeur général des Washington Commanders le mardi 9 janvier, et l’accent est désormais mis sur la recherche de leur prochain entraîneur-chef. Il faudra également restructurer le front office et le département de scouting. Peters arrive en tant que dirigeant du football très apprécié et il contrôle désormais le processus de reconstruction de cette franchise.







Washington a mené une recherche d’entraîneurs-chefs qui a débuté début janvier et a été liée à 8 candidats. Il y a actuellement 2 postes d’entraîneur-chef ouverts dans la NFL. Les commandants et les Seahawks peuvent désormais mener des entretiens en personne avec les entraîneurs qui ont été éliminés de la ronde de championnat de conférence le week-end dernier. Washington a déjà mené des entretiens en personne avec l’OC Eric Bieniemy et Bobby Slowik. Ils ont eu des entretiens en personne avec les Ravens DC Mike Macdonald et Assoc. L’entraîneur HC/DL hier, et ils sont maintenant à Détroit pour interviewer le CO des Lions Ben Johnson et le DC Aaron Glenn. Ils rencontreront ensuite le DC Cowboys Dan Quinn plus tard dans la journée, ce qui conclura probablement leurs entretiens. Une embauche devrait avoir lieu cette semaine et sera probablement annoncée demain.

Le CO des Lions Ben Johnson était considéré comme le favori de Washington, mais il reste avec les Lions. Il a informé les responsables de Washington alors qu’ils se rendaient à Détroit pour l’interroger ainsi que le Lions DC Aaron Glenn. Les Texans Oc Bobby Slowik restent également avec son équipe après y avoir signé un nouvel accord. Cela laisse Washington sans candidats externes pour entraîner l’offensive. Association des Corbeaux. L’entraîneur du HC/DL Anthony Weaver a déjà commencé à passer des entretiens pour des postes de coordonnateur défensif après avoir interviewé Washington pour le HC hier.

Mike Macdonald a accepté le poste d’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle et devrait signer un contrat de 6 ans. La liste des candidats connus de Washington qui ont été interviewés comprend Dan Quinn, Anthony Weaver, Aaron Glenn et Eric Bieniemy. Quinn semble être le favori de cette liste, mais il a été rapporté que Weaver et Bieniemy se sont bien interviewés. La décision de Washington en tant qu’entraîneur-chef devrait être annoncée prochainement, à moins qu’ils n’étendent leur recherche après avoir éventuellement échoué à obtenir leurs meilleurs choix.

Rumeurs, intérêt signalé et interviews

L’entraîneur-chef

Le CO des Lions Ben Johnson – Entretien virtuel (1/19), entretien physique (1/30), Dire avec les Lions

Lions DC Aaron Glenn – Entretien virtuel (1/20), entretien en personne (1/30)

Béliers DC Raheem Morris – Entretien virtuel (1/18), Embauché par les Falcons d’Atlanta

Association des Corbeaux. Entraîneur HC/DL Anthony Weaver – Entretien virtuel (1/11), entretien en personne (1/29)

Ravens DC Mike Macdonald – Entretien virtuel, entretien en personne (1/29), embauché par les Seahawks de Seattle

OC des Texans Bobby Slowik – Entretien virtuel prévu (21/01), entretien en personne (23/01), nouvel accord signé avec les Texans

Cowboys DC Dan Quinn – Entretien virtuel (1/18) ; entretien en personne (1/30)

Commandants OC Eric Bieniemy – Interviewé il y a deux semaines

Ouvertures d’entraîneur-chef de la NFL

Commandants de Washington

Embauches d’entraîneur-chef de la NFL

Falcons d’Atlanta – Rams embauchés DC Raheem Morris

Panthers de la Caroline – OC des Buccaneers embauchés Dave Canales

Las Vegas Raiders – Embauché par intérim HC Antonio Pierce

Chargers de Los Angeles – Embauché Michigan HC Jim Harbaugh

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Jerod Mayo, entraîneur des LB, promu

Seattle Seahawks – Embauche des Ravens DC Mike Macdonald

Titans du Tennessee – Embauché OC des Bengals Brian Callahan

Responsable des opérations football

AGA des 49ers Adam Peters – Embauché en tant que directeur général, contrat de 5 ans

