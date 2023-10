Mike Lindell suspend les publicités télévisées au milieu des difficultés financières

Le Publicités MyPillow autrefois omniprésentes qui ont inondé les ondes de Fox News et d’autres chaînes de télévision par câble ont pratiquement disparu au cours des dernières semaines au milieu du propriétaire Celui de Mike Lindell en cours problèmes financiersa confirmé mercredi le fondateur de l’entreprise de lin.

Dans une conversation avec The Daily Beast, Lindell a noté que la pause télévisée d’un mois se terminerait la semaine prochaine, ajoutant que « vous nous reverrez partout » et « ça va être génial ».

Dans le même temps, le PDG de MyPillow a reconnu que son entreprise a été confrontée à des vents contraires croissants ces derniers mois, ce qui a contribué au retard du retour à la télévision.

Le magnat des oreillers MAGA, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait « pas d’argent » en raison de sa quête chimérique pour prouver que l’élection de 2020 a été volée à Donald Trump, a admis ces derniers jours qu’il avait suspendu ses publicités en raison du manque de produits à vendre et des prêteurs qui lui avaient coupé les vivres.

Le dernier coup porté à son entreprise déjà en difficulté arrive à un moment périlleux pour le théoricien du complot pro-Trump. Lindell et MyPillow étant actuellement confrontés à des milliards de dollars poursuites en diffamation des sociétés de logiciels de vote Dominion et Smartmatic pour ses mensonges électoraux, son équipe juridique l’a largué la semaine dernière parce qu’il leur doit des millions de dollars qu’il ne peut pas payer.

Lors de la diffusion vendredi de son émission en ligne Le rapport LindellLindell a avoué qu’American Express avait récemment réduit sa ligne de crédit d’un million de dollars à 100 000 $, plaçant ainsi son entreprise dans une situation difficile lorsqu’il s’agissait de payer ses fournisseurs.

« Et tout ce qui se passe à l’étranger arrive en retard, alors nous attendons que nos films soient diffusés à la télévision », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi vous ne voyez pas MyPillow à la télévision pour le moment. »

Parce que « ces navires sont bloqués », a-t-il ajouté, les articles qu’il comptait arriver en septembre ont été retardés jusqu’en octobre, de sorte qu’il « ne peut pas diffuser de publicités à la télévision » pour vendre la marchandise. Il s’est en outre plaint de ses frais de justice et de la réticence des banques à lui prêter, à lui ou à son entreprise.

« Je ne peux pas aller chercher l’argent », a-t-il déclaré.

Sur L’émission de lundi de Le rapport LindellLindell a rassuré ses téléspectateurs en lui disant que MyPillow serait bientôt de retour à la télévision.

« Nous allons faire une très, grosse campagne de pub dès lundi prochain sur les réseaux », a-t-il affirmé. « Vous ne nous avez pas vus à la télévision depuis très longtemps – depuis environ trois semaines maintenant. Nous avons fait une pause pendant tout ce temps.

Réitérant que la raison pour laquelle MyPillow est devenu sombre à la télévision était due à un « retard » dans la réception de ses derniers produits saisonniers, Lindell a également accusé les grands médias d’avoir effrayé ses fournisseurs et American Express pour qu’ils réduisent ses lignes de crédit.

Selon Lindell, la couverture médiatique en juin, la vente aux enchères par son entreprise de machines et d’équipements d’usine excédentaires a fait craindre que MyPillow ne fasse faillite. En plus d’avoir amené American Express à réduire de 90 pour cent la limite de crédit de Lindell, cela a également incité d’autres sociétés à réduire de moitié les lignes de crédit existantes de MyPillow.

Lindell a déclaré au Daily Beast que tous les retards récents « sont survenus en même temps », et qu’une partie de la raison pour laquelle il n’a pas lancé la nouvelle campagne publicitaire avant fin octobre était due au temps passé à traiter avec ses fournisseurs existants.

« Ils disent : « Nous sommes nerveux à propos de ce que nous entendons dans les médias ». Il y en a eu une partie, mais cela remonte à juin », a proclamé Lindell. « Et puis American Express a un peu aggravé la situation. Donc, chaque fois que cela arrive, je dois m’asseoir et appeler mes vendeurs et je leur dis que je leur enverrai nos livres et que je dois leur redonner confiance parce qu’ils ont peur et cela me prend beaucoup de temps de rester assis là.

Il a ajouté : « Le produit a été retardé de deux ou trois semaines par bateau. Et puis on a aussi eu du retard pour faire les publicités. Je suis le gars qui doit être là. Je dois être là pour les publicités. J’ai eu un retard de deux semaines, juste pour gérer tout ce qui se passait. J’ai donc demandé à ma société de production des séries éliminatoires de dire : « Hé, nous avons besoin que vous veniez ici et que vous fassiez ces publicités, sinon elles ne seront pas prêtes à temps. »

Lindell a également déclaré au Daily Beast qu’il avait retenu les services d’un cabinet d’avocats plus abordable, affirmant que son ancienne équipe juridique lui coûtait au moins 2 millions de dollars par mois, ajoutant : « personne ne peut se le permettre ».

Pourtant, malgré ses affirmations selon lesquelles MyPillow aurait perdu 250 millions de dollars de revenus et le fait que il est personnellement largué des dizaines de millions de dollars dans ses efforts pour prouver une fraude électorale généralisée, Lindell s’est engagé à poursuivre la lutte et à ne jamais régler ses poursuites massives.

Dans son esprit, tout cela fait partie d’une grande conspiration visant à l’empêcher de révéler la vérité sur la victoire électorale « truquée » du président Joe Biden. Et une partie de ce plan impliquait que le fondateur de Fox News, Rupert Murdoch, déboursait 787,5 millions de dollars pour régler le procès en diffamation de Dominion.

« Eh bien, les Murdoch étaient dans le coup, Steve. J’y crois fermement. Je crois qu’ils étaient dedans. Tu sais? Je le répète. Je veux dire, c’est la seule raison pour laquelle tu ferais une sale affaire comme celle-là, » Lindell dit son compatriote négationniste des élections, Steve Bannon, la semaine dernière. « Et j’ai dit que tous ces autres cas sont une guerre de droit qui veut repousser les élections de 2024 pour essayer de distraire et de priver les gens d’argent afin que nous arrêtions de parler de nos programmes électoraux. Je n’arrêterai jamais de parler.

Dans le même temps, le vendeur de linge continue de consacrer une grande partie de son énergie à élaborer de nouveaux projets pour « sécuriser » les futures élections. Ceci comprend un plan farfelu que il a dévoilé cet été, cela impliquerait l’utilisation de dispositifs de surveillance sans fil pour attraper les pirates informatiques qui tentent de truquer les machines à voter dans les bureaux de vote.

Contrairement aux années passées, où Lindell personnellement face à Malgré le coût de ces efforts, le chef des oreillers demande maintenant à ses fans de contribuer au « Lindell Offense Fund » pour l’aider à réaliser son dernier « Arrêtez le vol » vision à la réalisation.

