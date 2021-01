Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, qui a fait valoir des allégations de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020, a déclaré que plusieurs détaillants arrêteraient de vendre les produits de sa marque.

Dans une interview de Right Side Broadcasting lundi soir, Lindell a déclaré qu’il avait parlé aux représentants de Bed Bath & Beyond et de Kohl et que tous deux avaient déclaré qu’ils cesseraient de vendre les oreillers.

«Je viens de raccrocher – il n’y a pas cinq minutes. Kohl’s, tous ces différents endroits. … Ces gars ne comprennent pas », a déclaré Lindell dans l’interview. « C’étaient de bons partenaires. En fait, je leur ai dit: ‘Vous revenez quand vous voulez.' »

Lindell a également déclaré à Fox 9 que Wayfair et HEB avaient rompu leurs liens avec l’entreprise.

Ramassage sur le trottoir Costco:Costco déploie le ramassage en bordure de rue avec Instacart dans quelques clubs. Le service pourrait-il s’étendre à plus d’endroits?

Nouveaux comptes Twitter:Biden lance un nouveau compte Twitter pour créer une suite avant de prendre le commandement de la Maison Blanche @POTUS le jour de l’inauguration

« Kohl’s a pris la décision de quitter la marque MyPillow », a déclaré le détaillant dans un communiqué à USA TODAY. « La demande des clients pour MyPillow a diminué. Nous vendrons notre inventaire actuel et n’achèterons pas de stocks supplémentaires / futurs de la marque. »

Wayfair et HEB n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY mardi.

Les produits MyPillow étaient toujours répertoriés sur les sites Web de Bed Bath & Beyond et de Kohl’s mardi. Chez Kohl’s, l’oreiller à remplissage moyen et l’oreiller de voyage étaient répertoriés comme achetez-en un, obtenez-en un à 50%.

Bed Bath & Beyond a déclaré dans un communiqué à USA TODAY qu’il travaillait à améliorer son assortiment de produits et prévoyait de lancer plus de 10 nouvelles marques détenues au printemps.

« Comme annoncé précédemment, nous avons rationalisé notre assortiment pour abandonner un certain nombre d’articles et de marques sous-performants », a déclaré Bed Bath & Beyond dans son communiqué. « Cela inclut la gamme de produits MyPillow. Nos décisions sont basées sur les données, inspirées par le client et génèrent une croissance substantielle dans nos principales catégories de destinations. »

Mardi soir, une liste sur le site Web de Macy pour la collection d’oreillers MyPillow Classic Medium indique « Désolé, cet article est en rupture de stock et ne sera peut-être plus disponible. »

Une critique d’une étoile sur l’article intitulé «Oreiller pour les traîtres séditieux» a déclaré que c’était «un excellent oreiller pour rêver d’imposer la loi martiale lorsque votre candidat est perdu [sic]. »

Eric Schiffer, président de la société Reputation Management Consultants basée à Los Angeles, a déclaré à USA TODAY que les grands détaillants «ne voudront pas que leur propre marque ressente les retombées de MyPillow qui s’enflamment à travers l’Amérique à travers la guerre imprudente de son PDG contre la démocratie américaine. «

« Les grands détaillants verront Lindell et MyPillow comme perpétuant la plus grande arnaque de l’histoire politique américaine et couperont et fuiront la marque MyPillow, la laissant dans la boue septique causée par son PDG », a déclaré Schiffer.

Lindell, un fervent partisan du président Donald Trump, a continué de partager de fausses allégations de fraude électorale généralisée et les affirmations sans fondement de Trump selon lesquelles il était le véritable gagnant d’une élection qu’il a perdue de plus de 4 points de pourcentage.

Il a été photographié en train de quitter une réunion de la Maison Blanche vendredi avec des notes faisant référence à l’utilisation de la loi martiale et à un éventuel remaniement de la CIA.

Pas plus tard que jeudi, Lindell a dit à ses partisans sur Facebook de « garder la foi » et, « Nous aurons notre président Donald Trump encore 4 ans! »

Dominion Voting Systems a menacé de poursuivre Lindell en raison de ses allégations selon lesquelles les machines de l’entreprise avaient été truquées pour changer le résultat des élections. Cette affirmation a été démystifiée. «Un litige concernant ces questions est imminent», lit-on dans la lettre envoyée à Lindell.

Contribution: Sarah Elbeshbishi