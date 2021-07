Mike Lindell dit que Biden et Harris démissionneront à cette date car « les démocrates regrettent d’avoir voté pour eux »

Le PDG de MYPILLOW, Mike Lindell, a déclaré que le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris démissionneraient le 13 août.

Le prétendu médium a fait sa prédiction lundi en s’adressant à l’animateur de Real America’s Voice, Steve Bannon, affirmant qu’il est « sérieux » que les dirigeants de la Maison Blanche ne seront plus en poste d’ici la deuxième semaine d’août.

Mike Lindell a déclaré que Biden et Harris démissionneraient le 13 août Crédit : AP

« Vous savez, je parle aussi aux démocrates et aux libéraux et ils voient les mauvaises choses qui se passent », a déclaré Lindell, faisant référence à un récent discours qu’il a prononcé dans le New Hampshire.

« Il y avait beaucoup de gens là-bas qui regrettaient d’avoir souhaité en savoir plus avant de voter. »

Le PDG de MyPillow a déclaré qu’il avait réussi à convaincre certains électeurs de Biden que les élections de 2020 avaient vraiment été volées à Donald Trump.

« Il y en a trois qui ont voté [for Biden] c’est horrible à ce sujet », a-t-il déclaré.

« J’ai dit que vous savez quoi ? J’ai dit que vous n’étiez pas au courant mais vous pensiez que vous votiez pour quelque chose. J’ai dit que vous n’aviez pas pu voter. J’ai dit que la Chine avait voté pour nous. »

La spéculation de Lindell intervient alors qu’il promet de prouver que les preuves ont été volées lors de son événement de « cyber symposium », qui est idéalement prévu du 10 au 12 août.

« Cela me donne de l’espoir que même vos démocrates », a-t-il déclaré. « Ils voient maintenant de première main ce que le gouvernement peut faire et à quel point le socialisme et le communisme peuvent être mauvais. »

« Quand nous traverserons cela et que la Cour suprême annulera cette élection – comme je l’ai dit à tout le monde – quand ils le feront, ce sera une grande union et cela me donne de l’espoir. »

« Une fois que nous aurons ce symposium, comment les voies de Donald Trump reviennent-elles ? Lindell a demandé.

« La première serait, une fois le symposium organisé, dans la nuit du 12 ou le matin du 13, si tout le monde l’a vu, y compris l’administration qui est là maintenant et qui n’a pas gagné, peut-être, vous savez, Biden et Harris diraient, hé, nous sommes ici pour protéger le pays et démissionner! »

Lindell savait que sa prédiction pouvait sembler un peu artificielle, alors il a ajouté: « Je suis sérieux! »

« Si vous avez un caractère moral en vous, nous sommes tous dans le même bateau. Et c’était une attaque et vous allez le voir au symposium. »

Ce n’est pas la première fois que Lindell évoque le 13 août comme une fin pour l’administration Biden-Harris.

Il avait précédemment déclaré que la Cour suprême invaliderait également les élections du 13 août.

« Le matin du 13 août, ce sera le discours du monde, disant : « Dépêchez-vous ! Faisons tomber cette élection », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur le Worldview Weekend Broadcast Network.

Le complot que Trump sera rétabli cet été, qui a d’abord été colporté par des membres de QAnon, est devenu de moins en moins marginal ces dernières semaines.