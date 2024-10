Mike Leigh et Marianne Jean-Baptiste se réunissent pour un film « éblouissant »

L’actrice Marianne Jean-Baptiste et le réalisateur Mike Leigh se sont réunis pour un nouveau film percutant, près de trois décennies après leur première collaboration.

Hard Truths, sur une femme irritable dont la misère constante met à rude épreuve son entourage, a été présenté en première au Festival du film de Londres lundi soir.

Leigh et Jean-Baptiste ont déjà collaboré sur Secrets & Lies en 1996, qui a été nominé aux Oscars pour le meilleur film ainsi que pour le meilleur réalisateur et la meilleure actrice dans un second rôle respectivement.

Leur nouveau film acclamé par la critique, dont Leigh a révélé qu’il avait été refusé par d’autres festivals de cinéma, pourrait les voir tous les deux dans la course aux Oscars.