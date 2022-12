Mike Leach, entraîneur de football innovant de Three Colleges, décède à 61 ans

Mike Leach, l’entraîneur-chef excentrique de trois universités qui a audacieusement commandé une attaque Air Raid de grande puissance et heureuse de passer, qui a influencé d’autres collèges et équipes de la NFL, est décédé lundi à Jackson, Mississippi. Il avait 61 ans.

La cause était des complications d’une maladie cardiaque, a annoncé la Mississippi State University, où il a entraîné les trois dernières saisons. Après avoir souffert de ce que l’université a appelé un “problème de santé personnel” à son domicile de Starkville dimanche, il a été transporté par avion vers un hôpital de Jackson.

Leach a déployé son attaque hyperactive «Air Raid» à Texas Tech, dans l’État de Washington et dans l’État du Mississippi. Avec chaque équipe, son quart-arrière a lancé un nombre inhabituellement élevé de passes de la formation de fusil de chasse avec quatre ou cinq récepteurs largement répartis le long de la ligne de mêlée.

En 21 saisons, ses équipes ont eu un dossier de 158-107 et ont remporté huit des 17 matchs de bol.

Kliff Kingsbury, l’un des quarts-arrière de Leach à Texas Tech, qui y a ensuite entraîné et entraîne maintenant les Cardinals de l’Arizona de la NFL, a déclaré sur Twitter: “Il n’y a aucun moyen que je sois là où je suis aujourd’hui sans Mike Leach et tout ce qu’il a enseigné. moi sur le jeu. Vraiment l’un des esprits offensifs les plus innovants du football, il était plus qu’un entraîneur.