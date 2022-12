Mike Leach, entraîneur de football du Mississippi State, décède à 61 ans

Mike Leach, l’entraîneur de football universitaire bourru, pionnier et non filtré qui a contribué à révolutionner le jeu des passes avec l’attaque Air Raid, est décédé des suites d’une maladie cardiaque, a déclaré mardi l’État du Mississippi. Il avait 61 ans.

Leach, qui en était à sa troisième saison en tant qu’entraîneur-chef de l’État du Mississippi, est tombé malade dimanche à son domicile de Starkville, Mississippi. Il a été soigné dans un hôpital local avant d’être transporté par avion au centre médical de l’Université du Mississippi à Jackson, à environ 200 kilomètres.

«Mike était un mari, un père et un grand-père généreux et attentionné. Il a pu participer au don d’organes à l’UMMC en tant qu’acte de charité final », a déclaré la famille dans un communiqué publié par l’État du Mississippi. «Nous sommes soutenus et édifiés par l’effusion d’amour et de prières de la famille, des amis, de l’Université d’État du Mississippi, du personnel de l’hôpital et des fans de football du monde entier. Merci de partager la joie de la vie de notre mari et père bien-aimé.

Leach a combattu une pneumonie à la fin de cette saison, toussant de manière incontrôlable lors des conférences de presse, mais semblait s’améliorer, selon ceux qui ont travaillé avec lui.

La nouvelle de sa chute gravement malade a balayé le football universitaire ces derniers jours et laissé beaucoup de ceux qui le connaissaient stupéfaits, espérer et prier pour le rétablissement de Leach dans de sombres circonstances.

Son impact sur le football universitaire au cours des deux dernières décennies est profond et se poursuivra dans les années à venir.

Leach était connu pour ses délits passagères, ses intérêts variés – il a écrit un livre sur le chef amérindien Geronimo, avait une passion pour les pirates, a enseigné un cours sur la guerre des insurgés – et des conférences de presse décousues et improvisées.

Les équipes de Leach ont été des gagnants constants dans des programmes où le succès n’a pas été facile. En 21 saisons en tant qu’entraîneur-chef à Texas Tech, dans l’État de Washington et dans l’État du Mississippi, Leach est allé 158-107. Et ses quarts-arrière ont affiché des statistiques de passes massives, exécutant une attaque relativement simple appelée Air Raid qu’il n’a pas inventée mais certainement maîtrisée.

Une interview avec Leach était aussi susceptible de virer à la politique, à la planification de mariages ou à d’hypothétiques combats de mascottes que de s’en tenir au football. Il considérait Donald Trump comme un ami avant que l’homme d’affaires milliardaire ne se présente à la présidence, puis a fait campagne pour lui en 2016.

Il a voyagé partout dans le monde et sa curiosité ne connaissait pas de limites. Il appréciait le plus ceux qui sortaient de leur domaine d’expertise.

“L’une des plus grandes choses que j’admire chez Michael Jordan, c’est qu’il a été beaucoup condamné pour avoir joué au baseball. J’ai complètement admiré cela », a déclaré Leach à l’Associated Press au printemps dernier. « Je veux dire, tu seras mort dans 100 ans de toute façon. Tu as maîtrisé le basket et tu vas essayer de maîtriser autre chose, et tu n’as pas peur de le faire, et tu sais que beaucoup de gens vont te regarder pendant que tu le fais. J’ai trouvé ça génial.”

Autant Leach aimait creuser dans des sujets autres que le football, autant il était excellent dans les X et les Os.

Six des 20 meilleures saisons de passage dans l’histoire du football universitaire majeur ont été réalisées par des quarts qui ont joué pour Leach, dont quatre des six premiers.

Appelant des jeux à partir d’un morceau de papier plié plus petit qu’une fiche, Leach a transformé des passeurs tels que BJ Symons (448,7 verges par match), Graham Harrell (438,8), Connor Halliday (430,3) et Anthony Gordon (429,2) en record-setters et Les prétendants au trophée Heisman.

« Vous devez faire des choix et limiter ce que vous allez enseigner et ce que vous allez faire. C’est la partie la plus difficile », a déclaré Leach à l’AP à propos du livre de jeu économique du raid aérien.

