Mike Leach de l’État du Mississippi répertorié dans un état critique

L’entraîneur de l’État du Mississippi, Mike Leach, a été hospitalisé dans un état critique lundi, le lendemain du jour où ce que l’université a appelé “un problème de santé personnel” à son domicile de Starkville l’a forcé à être transporté par avion vers un établissement médical à Jackson.

Leach a été admis dimanche au centre médical de l’Université du Mississippi, à environ 200 kilomètres du campus de l’État du Mississippi.

Le porte-parole de l’UMMC, Marc Rolph, a déclaré lundi dans un message texte à AP que Leach était répertorié dans un état critique. Leach, 61 ans, a d’abord été soigné à l’hôpital du comté d’Oktibbeha à Starkville, a indiqué l’université.

“La famille de Mike est avec lui et apprécie les expressions écrasantes d’amour et de soutien pour l’entraîneur, mais demande également que la vie privée de leur famille soit respectée en ce moment”, a déclaré l’école lundi.

Leach en est à sa troisième saison à Mississippi State, avec une fiche de 19-17. Il a reconnu avoir eu un accès de pneumonie à la fin de la saison qui provoquait une toux persistante, mais il n’était pas clair si sa récente maladie était liée à son hospitalisation.

Des messages d’inquiétude et de soutien à Leach ont afflué sur les réseaux sociaux d’anciens joueurs, de collègues et de rivaux du football universitaire.

“Nos pensées et nos prières vont à Mike Leach, sa femme Sharon, leur famille et les médecins qui le soignent”, a déclaré l’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, dans un communiqué. “La personnalité contagieuse de Mike et sa passion pour le jeu ont eu un impact positif sur le sport de tant de manières positives au cours de sa carrière.”

Leach, connu pour ses prolifiques délits de raid aérien, a une fiche de 158-107 en 21 saisons en tant qu’entraîneur-chef à Texas Tech, dans l’État de Washington et dans l’État du Mississippi.

Le coordinateur défensif Zach Arnett a été chargé de l’équipe de football par le président de l’État du Mississippi Mark Keenum et le directeur sportif par intérim Bracky Brett alors qu’il se prépare pour une apparition au ReliaQuest Bowl contre l’Illinois le 2 janvier à Tampa, en Floride.

Ralph D. Russo, The Associated Press