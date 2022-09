Mike Kent – ​​Nouvelles de la capitale de Kelowna

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Peachland lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Mike Kent – ​​candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement du district ?

Je crois que Peachland devrait mettre à jour le plan communautaire officiel et les documents connexes tous les cinq ans pour s’assurer qu’ils reflètent fidèlement la vision actuelle de la communauté. Je crois également au développement de stratégies de gestion de la croissance pour examiner les politiques et la planification de la croissance ordonnée et appropriée du district, telles qu’identifiées par les résidents dans le Pan communautaire officiel.

Il s’agit d’une conversation importante à laquelle les résidents doivent participer. Je crois en l’engagement communautaire afin que tous les résidents aient la possibilité de fournir des commentaires qui aideront à façonner les futures stratégies de gestion de la croissance et l’approche de Peachland en matière de croissance dans les années à venir.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils pour aider à fournir des logements accessibles et abordables aux résidents de Peachland ?

Je crois que la responsabilité du conseil de Peachland est de reconnaître qu’un logement abordable/accessible est impératif pour la santé sociale et économique de toute la communauté. Le conseil municipal devrait veiller à ce qu’il existe une variété d’options de logement qui répondent aux besoins de logement d’une grande variété de membres de la communauté aux niveaux de revenu variés. Cela peut être réalisé par une planification minutieuse et l’établissement de relations de collaboration avec la communauté du développement.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour gérer les flux de circulation sur l’autoroute 97 ainsi que l’infrastructure routière à Peachland ?

Je crois fermement que le conseil municipal de Peachland devrait continuer à travailler pour s’assurer que la communauté n’est pas divisée par une expansion à quatre voies de l’autoroute à travers Peachland et qu’un itinéraire alternatif préféré est construit. Je soutiens le lobbying continu du ministère des Transports, de l’Infrastructure routière (MOTI) pour mettre en œuvre les améliorations de sécurité indispensables le long de l’autoroute 97. Je veux voir de nouveaux feux installés le long de notre tronçon de l’autoroute 97 pour accompagner les intersections améliorées. Le conseil municipal doit travailler pour s’assurer que les améliorations promises par le MOTI arrivent en temps opportun.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Je suis un grand fan de hockey, donc n’importe quel joueur passé ou présent de la LNH doit être mon choix. Regarder le hockey m’a apporté tant de moments de plaisir et de douleur. Oui, je suis un fan des Canucks.

