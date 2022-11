Mike Kelley, Will County Sheriff 2022 Questionnaire pour l’élection primaire – Shaw Local

Nom et prénom: Mike Kelley

Quel bureau recherchez-vous ? Shérif du comté de Will

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Will County Sheriff : 12/2014 à aujourd’hui, Lockport Township Trustee : 2011-2015, Lockport Township Collector : 2009-2011, Lockport City Alderman : 2005-2009

Ville: Écluse

Profession: Shérif du comté de Will

Éducation: J’ai environ 90 heures de crédit universitaire en justice pénale

Site Web de la campagne : mikekelleyforwillcountysheriff.com

Quelles seraient vos trois principales priorités au cours des quatre prochaines années ?

1) Travailler avec le conseil du comté de Will pour augmenter les effectifs du bureau du shérif dans le but d’aider les services de police locaux dans les zones à taux de criminalité élevé du comté de Will.

2) Continuer à s’associer aux écoles locales pour demander des subventions pour la prévention de la violence à l’école afin d’améliorer la sécurité scolaire.

3) Après avoir reçu une subvention fédérale de cinq ans pour la prévention de l’abus de substances en 2018, le bureau du shérif a l’intention de présenter une nouvelle demande de prolongation de cinq ans de ladite subvention en 2023.

Les impôts sont une préoccupation majeure soulevée par les électeurs locaux. Que faites-vous dans le cadre de votre poste pour réduire le fardeau fiscal des résidents ?

Rechercher des subventions supplémentaires dans lesquelles le bureau du shérif est admissible, pour aider à compléter les besoins budgétaires.

Comme je l’ai fait au cours de mes deux derniers mandats, je continuerai d’explorer des moyens au sein du bureau du shérif de réduire les coûts pour les contribuables.

Par exemple, introduire des saisies en interne au lieu de payer un conseil extérieur, qui a payé pour de nouveaux véhicules et équipements.

Les électeurs ont également cité le crime comme une préoccupation. Selon vous, que faut-il faire pour répondre à cette préoccupation ?

Alors que d’autres municipalités du comté de Will ont connu une augmentation de certains crimes, les crimes non incorporés du comté de Will ont diminué au cours des quatre dernières années. L’administration du bureau du shérif rencontrera les administrations des services de police locaux et partagera les pratiques.

Qu’apportez-vous à la table que vos adversaires n’apportent pas ?

J’ai actuellement trente-quatre ans d’expérience continue et dévouée dans le domaine de l’application de la loi au sein du bureau du shérif du comté de Will.

J’ai servi les huit dernières années en tant que shérif du comté de Will

Si vous pouviez refaire ou annuler une décision prise par le shérif au cours des quatre dernières années, quelle serait-elle et pourquoi ?

Je soutiens chaque décision que j’ai prise ces huit dernières années en tant que shérif