Mike Judge ramène ‘Beavis et Butt-Head’

Maintenant que l’émission est sur une plateforme de streaming, avez-vous déjà envisagé d’utiliser un langage ou un contenu plus explicite ?

Nous en avons parlé au début. D’une part, cela ne leur ressemble plus; ça paraît moins innocent. Mais aussi, il y a quelque chose à propos d’eux qui disent des choses stupides comme “butt wagon”. Ils sont vraiment stupides et me rappellent le collège. Ce n’est pas comme si tout le monde disait “Oh, j’ai hâte que Beavis et Butt-Head disent [expletive].”

Il y avait un groupe de discussion qu’ils ont fait dans les années 90. Le modérateur dit: “Qu’aimeriez-vous voir dans ‘Beavis and Butt-Head’?” Ce type est juste en colère, il dit : « J’aimerais les voir prendre le premier avion pour le Mexique, aller dans un strip-tease, se saouler — vous savez, quelque chose de créatif.” Et je suis là à penser qu’il n’y a rien de drôle dans tout ça, en fait. Parfois, ce que les gens pensent qu’ils veulent n’est probablement pas ce qu’ils veulent.

Nous sommes à près de 30 ans d’une controverse où “Beavis et Butt-Head” ont été blâmés dans la mort d’un jeune enfant décédé dans un incendie, et certains contenus ont été supprimés de l’émission en conséquence. Comment tout cela vous semble-t-il maintenant ?

Cela semble plus ridicule maintenant, et quand j’en parlerai aux gens, ils ont en quelque sorte oublié et je dirai: “Non, c’était comme un gros problème.” Un petit groupe de personnes était très en colère, mais c’était assez fou. “Beavis and Butt-Head” avait atterri à une époque où il ne se passait pas grand-chose dans le monde, et les choses allaient plutôt bien, et puis soudain, tout a basculé – le problème, c’est la violence et la télévision. Maintenant, il y a tellement pire si vous allez vraiment pinailler. Cette conversation semble appartenir au passé.

De la même manière qu’on vous demande tout le temps de ramener “Beavis et Butt-Head”, je suppose qu’il y a des conversations similaires sur “King of the Hill” ?

Nous sommes également en train d’explorer cette possibilité. Je pense que nous avons une idée de comment cela pourrait se passer. Je reçois beaucoup de gens qui disent qu’ils le regardent avant d’aller se coucher. Peut-être que ça endort les gens, mais ça ne veut pas dire que c’est ennuyeux.

Ma plus jeune fille, il y a environ 10 ans, regardait “Gilmore Girls”, puis j’ai commencé à le regarder, et je me disais, oh, j’aime ça – cela a une qualité zen similaire. Rien de trop horrible ne se passe. Fox, à l’époque, faisait pression sur nous, comme: «Nous voulons des événements qui changent la vie. Vous n’allez pas croire ce qui se passe sur “King of the Hill” !” Ce n’est pas pour chaque émission, vous savez. Je ne pense pas que tout le monde rentre à la maison et se dise “OK, je veux être choqué ce soir”. Parfois, vous voulez juste une télévision confortable.