Mike Johnson veut une réunion avec Biden avant d’agir sur l’Ukraine et le programme d’aide à Israël

WASHINGTON – Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, souhaite rencontrer en personne le président Joe Biden avant de procéder à un programme d’aide supplémentaire comprenant un financement pour l’Ukraine et Israël, a déclaré une source proche de Johnson.

Johnson, de Los Angeles, et son équipe ont demandé à plusieurs reprises des rencontres avec Biden par l’intermédiaire de hauts responsables de la Maison Blanche au cours des deux derniers mois, après le voyage de Johnson le mois dernier à la frontière américaine à Eagle Pass, au Texas, a indiqué la source.

La demande de réunion la plus récente a été formulée il y a un peu plus d’une semaine, quelques jours avant que le Sénat n’adopte un programme bipartite de sécurité nationale de 95 milliards de dollars et avant que les Républicains de la Chambre ne destituent le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Les demandes de réunion de Johnson ne portaient pas nécessairement sur la version du Sénat concernant l’aide supplémentaire, mais plutôt sur la voie générale à suivre en matière de paquet législatif.

Le projet de loi du Sénat, qui comprend une aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan, a été adopté avec le soutien de 70 sénateurs.

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, R-La., a déclaré mardi que Biden “refuse” de rencontrer Johnson.

“En fin de compte, les deux pourraient parvenir à un accord qui pourrait devenir loi”, a déclaré Scalise. « Et pourtant, le président refuse même de se rencontrer. Le président ne peut donc pas dire qu’il est sérieux au sujet de l’Ukraine ou de la frontière lorsqu’il refuse de rencontrer le président du Parlement pour parvenir à un accord sur cette question.»

Un responsable de la Maison Blanche a souligné ce que l’administration a qualifié d’incohérences de Johnson à la frontière, affirmant qu’il devait mettre fin aux négociations qu’il avait avec lui-même et cesser de retarder les besoins de sécurité nationale au nom de la politique.

« Ce langage corporel dit : ‘Je sais que je suis dans une situation difficile.’ S’il vous plaît, renflouez-moi”, a déclaré une source démocrate impliquée dans le programme d’aide supplémentaire.

Biden a rencontré Johnson aux côtés d’autres dirigeants du Congrès il y a moins d’un mois pour discuter d’un accord bipartisan sur l’immigration qui aurait débloqué l’aide à l’Ukraine. Johnson avait alors qualifié cette réunion de « productive ».

Biden a également parlé avec Johnson le mois dernier de la sécurité des frontières.

Johnson a déclaré que tout programme d’aide devait être accompagné de changements dans la politique frontalière américaine. Cependant, les républicains du Sénat ont augmenté ce mois-ci le projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières négocié entre les partis, que Johnson a vivement critiqué.

Dans un déclaration lundi, Johnson a déclaré que le Sénat « aurait dû retourner à la planche à dessin pour amender le projet de loi actuel afin d’inclure de véritables dispositions sur la sécurité des frontières qui contribueraient réellement à mettre fin à la catastrophe en cours. Au contraire, le projet de loi du Sénat sur l’aide étrangère passe sous silence le problème le plus urgent auquel notre pays est confronté.»

Maintenant que le Sénat a adopté un programme d’aide à l’Ukraine et à Israël qui n’inclut pas de changements majeurs dans la politique frontalière, l’une des options de Johnson consiste à soumettre le projet de loi à un vote à la Chambre, même si le scénario semble de plus en plus improbable à mesure que les Républicains l’expriment. plus de scepticisme quant à l’aide à l’Ukraine.

Plus tôt mardi, le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a publié une note appelant la Chambre à adopter le projet de loi du Sénat.

« Les républicains de la Chambre des représentants se joindront-ils au président Biden et aux sénateurs des deux côtés pour soutenir la sécurité nationale américaine ? Ou les Républicains de la Chambre des représentants, au nom de la politique, se rangeront-ils du côté de Vladimir Poutine et du régime de Téhéran ? Bates a écrit. « Le House GOP ne peut pas perdre de vue ce choix binaire. Il serait dévastateur de saper la sécurité nationale américaine en votant contre nos intérêts et nos valeurs. »

Johnson a soutenu ce mois-ci un projet de loi autonome qui fournirait une aide à Israël, mais la mesure n’a pas atteint les deux tiers nécessaires pour être adoptée selon une règle accélérée de la Chambre. De nombreux démocrates avaient fait valoir que la législation était politisée parce que les négociateurs du Sénat de l’époque avaient convenu d’un paquet distinct portant, entre autres mesures, sur l’aide à Israël.