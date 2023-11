Mike Johnson veut tuer ou affaiblir l’Amendement Johnson. Cela libérerait les ministres religieux de la politique.

Avec l’arrivée inattendue de Mike Johnson à la présidence de la Chambre, les journalistes se sont penchés sur son passé, en se concentrant en particulier sur ses positions sur des sujets tels que l’avortement, les armes à feu et les élections de 2020, ainsi que sur sa proximité avec Donald Trump. La plupart des reportages ont commenté les convictions chrétiennes conservatrices de Johnson, qui se rapprochent parfois du nationalisme chrétien. Il existe cependant un aspect fiscal important. Il y en a toujours. Dans ce cas, il semble presque certain que Johnson tentera d’abroger ou d’affaiblir l’Amendement Johnson (aucun rapport !), qui interdit aux organisations exonérées d’impôts, y compris les églises, de participer à des campagnes politiques.

L’Amendement Johnson a été promulgué en 1954, sur l’insistance du sénateur Lyndon B. Johnson. L’histoire politique brute est que Johnson a été agacé par l’opposition des groupes exonérés d’impôts et a cherché à les paralyser en mettant en danger leur statut d’exonération fiscale s’ils continuaient à le faire. Il existe cependant une logique politique importante derrière cet amendement.

L’article 501(c)(3) de l’Internal Revenue Code accorde un statut d’exonération fiscale aux organisations caritatives, éducatives et religieuses, qui sont censées consacrer la plupart de leurs efforts à leur « objectif d’exonération » et au service d’une classe caritative. Non seulement nous exonérons leurs revenus de l’impôt sur le revenu, mais nous permettons également aux donateurs de déduire leurs contributions à ces groupes de leurs revenus. En revanche, nous avons décidé de ne pas subventionner le discours ou les activités politiques via le code des impôts. C’est pourquoi vous ne pouvez pas déduire les contributions versées aux candidats ou aux partis politiques. Nous accordons une exonération fiscale aux organisations 501(c)(4), qui sont autorisées à s’impliquer dans la politique de manière limitée, mais nous n’autorisons pas de déductions pour les contributions à ces organisations.

Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre ce qui se passerait si nous permettions aux organismes de bienfaisance de s’impliquer dans des activités politiques. La plupart des dons aux candidats et aux partis politiques cesseraient et l’argent serait versé à des organisations spécialement créées et exonérées d’impôts afin que les donateurs puissent déduire leurs contributions politiques. L’astuce consisterait à garantir un objectif d’exonération suffisant pour que l’organisation puisse obtenir puis conserver son statut d’exonération fiscale. Plus inquiétant encore, les organisations caritatives traditionnelles entreraient probablement dans le jeu, incapables de résister à l’attrait de l’argent supplémentaire. On peut facilement imaginer que le Fonds de défense de l’environnement ou la Fondation nationale de la police acceptent de l’argent pour soutenir un candidat donné. Voulons-nous vraiment (davantage) politiser des causes qui devraient être non partisanes ? Notre expérience du changement climatique suggère le contraire.

Mais qu’en est-il des églises ? Il peut être difficile de séparer les enseignements de l’Église de ce qui se passe dans le monde politique. Les lois abordent souvent les grandes questions morales de l’heure, allant de la naissance (avortement) au mariage jusqu’à la mort (suicide assisté, peine de mort), autant de sujets sur lesquels les religions ont généralement leur mot à dire. De plus, les églises bénéficient des protections du premier amendement. Le gouvernement n’est pas autorisé à empiéter sur le libre exercice de la religion, ce qui pourrait inclure la prise de parole sur des questions publiques importantes.

L’amendement Johnson n’interdit pas aux ministres de s’engager dans la politique. Mais il conditionne l’exonération fiscale à l’abstention de le faire, comme c’est le cas pour toutes les autres organisations exonérées d’impôt. Jusqu’à récemment, on s’attendait à ce que les règles généralement applicables s’appliquent à tous, quelles que soient leurs croyances religieuses. Cependant, la Cour suprême a lentement mais sûrement réduit cette situation, accordant aux personnes ayant des convictions religieuses des exemptions de diverses règles allant de la couverture contraceptive aux lois anti-discrimination. On peut facilement imaginer que le tribunal décide qu’une exemption est justifiée ici également.

Nous pensons généralement que la séparation de l’Église et de l’État empêche les majorités d’imposer leurs croyances et pratiques religieuses aux minorités ou protège les organisations religieuses de l’ingérence du gouvernement. Il existe cependant une troisième catégorie de préjudices qui mérite un examen attentif. La religion a tendance à se concentrer sur des vérités absolues et des principes inflexibles. En revanche, la politique est souvent une question de compromis et d’intérêt personnel. Ce n’est pas toujours joli. Les hommes politiques peuvent être des individus très imparfaits, et le danger pour la religion et les organisations religieuses est qu’ils finissent par compromettre leurs propres doctrines, codes moraux et engagements envers des valeurs fondamentales en faveur d’un homme politique ou d’un parti politique ou d’un autre.

David French a discuté de manière poignante et répétée de la manière dont la droite religieuse, dont il est un membre dévoué, s’est égaré dans son affiliation avec le président Donald Trump, abandonnant certains de Les enseignements fondamentaux du christianisme en soutien à un individu profondément imparfait ou à la poursuite du pouvoir politique mondial. Comment expliquer autrement leur refus de critiquer un adultère divorcé deux fois qui se vante d’avoir agressé des femmes et qui va être jugé pour avoir menti sur les récompenses versées à une star du porno ? Pour le dire dans des termes qui pourraient être plus familiers : « À quoi servirait-il à quelqu’un de gagner le monde entier tout en perdant son âme ? Ou que peut-on donner en échange de son âme ? (C’est Matthieu 16 :26.)

Le premier amendement exige certaines activités, en interdit d’autres et comporte une troisième catégorie – le jeu entre les articulations – dans laquelle le Congrès pourrait agir s’il le voulait mais n’y est pas obligé. En supposant que la Cour suprême n’exige pas à terme que le Congrès autorise les ministres à s’engager dans la politique depuis la chaire, les organisations religieuses devraient examiner attentivement si c’est réellement une voie qu’elles cherchent à emprunter. Si vous vous couchez avec des chiens, vous ne pouvez pas être surpris si vous vous retrouvez avec des puces.

Bien que le président Johnson ait clairement les ministres à l’esprit, la loi sur l’équité de la liberté d’expression qu’il a parrainée chaque année depuis son arrivée au Congrès en 2017 est plus large que cela. Cela permettrait n’importe lequel une organisation exonérée d’impôt de conserver son statut d’exonération d’impôt si des activités politiques sont entreprises « dans le cours ordinaire des activités régulières et habituelles de l’organisation dans la réalisation de son objet exonéré » et si elles n’entraînent « que des dépenses de minimis ».

Cela peut sembler assez simple et semble répondre à certaines des préoccupations concernant l’implication d’organisations exonérées d’impôt dans des activités politiques décrites ci-dessus, mais en pratique, cela créerait une multitude de problèmes qui pourraient probablement emmêler davantage l’Église et l’État. L’exigence de minimis empêcherait certainement les églises et autres organisations de mener des sondages en personne ou de s’engager dans des campagnes postales coûteuses au nom des candidats. Cependant, une grande partie de ce qui se passe aujourd’hui se fait en ligne, que ce soit via des newsletters envoyées par courrier électronique ou des services de streaming. Le coût marginal de l’ajout d’un article à un bulletin d’information ou de 10 minutes à un sermon en faveur des candidats politiques serait probablement considéré comme minimis. En effet, le coût d’un sermon nouvellement programmé et entièrement consacré aux questions politiques serait probablement considéré comme minimis. Comment répartir les coûts ? Où se situe précisément la ligne de minimis ?

L’image que les partisans aimeraient projeter est celle d’un ministre déclarant lors d’un sermon qu’il soutient le candidat X parce que X reflète ses valeurs religieuses. Cependant, nous savons par expérience que de nombreuses églises repousseront les limites, mettant l’IRS au défi de procéder à un audit et d’intervenir. Et cela ne se termine jamais bien pour l’IRS, du moins devant le tribunal de l’opinion publique, c’est pourquoi l’IRS a pris la main si légère lorsqu’il s’agit de superviser les avantages fiscaux spéciaux accordés aux organisations religieuses.

L’abrogation ou l’affaiblissement de l’amendement Johnson, du moins pour les églises, était l’une des principales priorités de Trump, même si, comme bon nombre de ses priorités, elle n’a pas été adoptée. Johnson soutient depuis longtemps cet effort. Compte tenu de ses origines chrétiennes conservatrices, de ses liens étroits avec Trump et de son nouveau pouvoir de contrôle des projets de loi soumis au vote, ne soyez pas surpris si Johnson s’en prend à Johnson à court terme. avenir.