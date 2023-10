Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déjà critiqué certains partisans du mouvement MAGA moins d’une semaine après son mandat.

Les conservateurs critiquent Johnson pour son soutien à Israël et son intention de fournir des milliards d’aide au pays, certains affirmant que le nouveau président de la Chambre devrait plutôt se concentrer sur la politique intérieure.

“Les politiciens sont incapables de donner la priorité à l’Amérique !” La partisane de Trump, Cynthia Holt, a publié un article sur Johnson.

“MIKE JOHNSON MET ISRAÉL EN PREMIER SAVOIR QU’IL Y A 4 MILLIONS DE CARAVANES DE TRAIN ILLÉGALES À TRAVERS LE MEXIQUE”, a déclaré lundi Ryan Matta, personnalité de Rumble, dans un message sur X, anciennement Twitter.

Johnson, qui a été élu président de la Chambre mercredi dernier, a fait d’Israël une priorité absolue depuis qu’il a pris le marteau. Sa première action en tant que leader de la Chambre des représentants fut une résolution soutenant Israël dans sa guerre contre le Hamas. Au cours du week-end, il a effectué son premier voyage en tant que porte-parole à Las Vegas pour s’entretenir avec la Coalition juive républicaine et s’est engagé à aller de l’avant avec un programme d’aide autonome de 14,5 milliards de dollars à Israël.

Mais son mandat de président a connu un début tumultueux maintenant que les conservateurs, qui avaient célébré son mandat il y a moins d’une semaine, critiquent désormais ses priorités législatives.

“Je sais que c’est peut-être exagéré, mais avez-vous une chance de vous tenir aux côtés des Américains ?” un patriote autoproclamé a écrit à Johnson.

“Si ton [sic.] “L’Amérique d’abord, vous auriez certainement pu me tromper”, a déclaré une autre personne. “Depuis que vous êtes président, il semble que vous ayez parlé plus publiquement de l’aide à Israël que de l’aide au peuple américain.”

“Rencontrez le nouveau patron, le même que l’ancien patron”, a écrit une troisième personne sur X. “‘Peu importe pour qui vous votez, vous finissez toujours par avoir John McCain.’ -Thomas Woods.”

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Johnson par e-mail pour commenter.

Johnson, un conservateur peu connu, avait d’abord été acclamé par les républicains d’extrême droite lorsqu’il avait remporté le marteau. Les démocrates ont utilisé sa victoire pour vanter ses liens avec l’ancien président Donald Trump, le mémoire d’amicus qu’il a signé en décembre 2020 contestant les résultats de l’élection présidentielle et son vote de janvier 2021 bloquant la victoire du collège électoral de Joe Biden.

Depuis qu’il est devenu président, Johnson a concentré une grande partie de ses efforts sur la guerre entre Israël et le Hamas qui a eu lieu au cours des trois semaines pendant lesquelles la Chambre était sans leader.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, au Capitole des États-Unis, le 26 octobre 2023, à Washington, DC. Les partisans de MAGA ont attaqué Johnson parce qu’il se concentrait sur Israël.

Drew Angerer/Getty Images



En réponse à un tweet que le républicain de Louisiane a partagé sur lui-même réitérant son soutien à Israël, les utilisateurs de MAGA ont inondé les réponses pour exhorter Johnson à agir à la frontière américano-mexicaine ou à diffuser des images de sécurité de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. .

“Beaucoup de gens aux Etats-Unis souhaiteraient désormais que les “politiciens” représentent les Américains de manière aussi vicieuse qu’ils le font pour Israël. Vous avez une telle passion pour Israël, pourquoi ne pourriez-vous pas avoir la même passion pour l’Amérique ?” » a demandé un utilisateur de X à Johnson. « Diffusez les images J6 et fermez la frontière ! »

“Nos frontières sont ouvertes et notre patrie est et a été envahie depuis des années par des millions d’étrangers illégaux et vous donnez la priorité à Israël!” » a écrit le Thomas Paine Band sur la plateforme de médias sociaux. “La première chose que vous faites est de trahir la majorité des républicains, les électeurs de l’Amérique d’abord. Vous avancez à une vitesse fulgurante pour un pays étranger pendant que le Fentanyl, les membres de gangs, les meurtres et les terroristes envahissent les États-Unis ! Tellement prévisible.”

Ce ne serait pas la première fois que la guerre entre Israël et le Hamas divise le mouvement MAGA. Les conservateurs sont divisés sur la manière dont les États-Unis devraient réagir au conflit au Moyen-Orient, certains appelant à soutenir le gouvernement israélien, tandis que d’autres appellent la nation à se retirer des guerres qui n’impliquent pas directement les Américains.

Le 7 octobre, le Hamas a mené l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël. Israël a ensuite lancé ses frappes aériennes les plus lourdes de son histoire sur Gaza. Lundi, plus de 1 400 personnes avaient été tuées en Israël, a rapporté l’Associated Press, citant l’armée israélienne. Plus de 8 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon les autorités locales, a indiqué l’AP.