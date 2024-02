Mike Johnson justifie la destitution de Mayorka, affirmant que « les temps désespérés appellent des mesures désespérées » – en direct | la politique américaine

Mike Johnson justifie la destitution de Mayorka en affirmant que « des temps désespérés appellent des mesures désespérées » Plus de Johnson sur la destitution de Mayorkas : « Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Nous devions le faire. Mis à jour à 10h46 HNE

More from Johnson on impeaching Mayorkas: “Desperate times call for desperate measures. We had to do that.”

“,”elementId”:”ad5c289f-921d-4095-87c4-0016330b1de6″],”attributes”:”pinned”:true,”keyEvent”:true,”summary”:false,”blockCreatedOn”:1707925035000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.37 EST”,”blockLastUpdated”:1707925606000,”blockLastUpdatedDisplay”: “10.46 EST”,”blockFirstPublished”:1707925054000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.37 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.37″,”title”:”Mike Johnson justifie la destitution de Mayorka en affirmant que “les temps désespérés appellent des mesures désespérées””, “contributeurs”:[],”primaryDateLine”: “mercredi 14 février 2024, 10 h 47 HNE”, “secondaryDateLine”: “première publication le mercredi 14 février 2024, 09 h 05 HNE”, “id”: “65ccd6108f084fe73a99450d”, “elements”:[“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Mike Johnson is about to speak at a regular press conference of House leadership shortly. He’s expected to address the impeachment of Alejandro Mayorkas, among other topics.

“,”elementId”:”d224da56-370a-46f8-84e1-fc0c695c53bc”],”attributes”:”pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false,”blockCreatedOn”:1707922960000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.02 EST”,”blockLastUpdated”:1707923203000,”blockLastUpdatedDisplay”: “10.06 EST”,”blockFirstPublished”:1707923098000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.04 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.04″,”title”:”Le président de la Chambre, Mike Johnson, prendra la parole au Capitole”,”contributeurs”:[],”primaryDateLine”:”Mer 14 février 2024 10h47 EST”,”secondaryDateLine”:”Première publication le mercredi 14 février 2024 09h05 EST”,”id”:”65ccba3f8f084fe73a99439d”,”elements”:[“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Good morning and happy Valentine’s Day to all who celebrate! Here’s what’s happening in US politics today:

“,”elementId”:”189125f2-788e-4c0f-8990-fd9a3688de31″,”_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”



House Republicans impeached Alejandro Mayorkas, the homeland security secretary, last night in a 214-213 vote over his handling of immigration at the U.S.-Mexico border. Mayorkas is the first cabinet secretary to be impeached in 150 years.



Democrats have a majority in the US Senate, where a trial will be held over whether to convict Mayorkas and remove him from office when it returns on 26 February. That’s extremely unlikely since two-thirds of senators would have to convict him and remove him from office. Chuck Schumer , a Democrat who serves as the Senate majority leader, has said the impeachment is a “sham.”



Joe Biden also harshly criticized Republicans for moving forward with impeachment. “ History will not look kindly on House Republicans for their blatant act of unconstitutional partisanship that has targeted an honorable public servant in order to play petty political games.”



Tom Suozzi, a Democrat, defeated Republican Mazi Pilip and won a special election on Long Island Tuesday night to replace George Santos, the disgraced Republican. The win was seen as a kind of litmus test of the strength of the respective parties in their respective districts. The win is also significant because Democrats narrowed the already razor-thin GOP majority in the US House. Republicans will now have a three-seat majority in the House.



“,”elementId”:”73d66661-a119-44af-aaaf-6b48c9c5355c”],”attributes”:”pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false,”blockCreatedOn”:1707919509000,”blockCreatedOnDisplay”:”09.05 EST”,”blockLastUpdated”:1707919501000,”blockLastUpdatedDisplay”: “09.05 EST”,”blockFirstPublished”:1707919509000,”blockFirstPublishedDisplay”:”09.05 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”09.05″,”title”:”Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, destitué”,”contributeurs”:[],”primaryDateLine”: “mercredi 14 février 2024, 10 h 47 HNE”, “secondaryDateLine”: “première publication le mercredi 14 février 2024, 09 h 05 HNE”], “filterKeyEvents”: false, “id”: “key-events-carousel-mobile “” config=””renderingTarget”:”Web”,”darkModeAvailable”:false”

Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

Johnson minimise la victoire des démocrates hier soir dans un district de Long Island autrefois représenté par le républicain George Santos. “Cela ne constitue en aucun cas un indicateur de ce qui va se passer cet automne”, a-t-il déclaré. Il a souligné que Tom Suozzi, le candidat vainqueur, avait déjà représenté le district au Congrès et qu’il était déjà largement connu. Il a également déclaré que bon nombre des positions adoptées par Suozzi sur des questions telles que l’immigration ressemblaient à celles des Républicains. “Le résultat d’hier soir n’est pas quelque chose que les démocrates devraient trop célébrer”, a-t-il ajouté. Selon Jake Sherman de Punchbowl News, certains ont été pointés du doigt mercredi à Capitol Hill à propos du résultat. Une saine ronde de doigté ce matin parmi les Républicains ici à Capitol Hill ce matin à propos de NY3. Jusqu’à présent, j’ai entendu :

– Les gens disent que la machine GOP du comté de Nassau est inutile après avoir soutenu Pilip et Santos.

– Les gens accusent les dirigeants

– Les gens blâment Pilip elle-même… -Jake Sherman (@JakeSherman) 14 février 2024 “” config=””renderingTarget”:”Web”,”darkModeAvailable”:false” Une saine ronde de doigté ce matin parmi les Républicains ici à Capitol Hill ce matin à propos de NY3. Jusqu’à présent, j’ai entendu :

– Les gens disent que la machine GOP du comté de Nassau est inutile après avoir soutenu Pilip et Santos.

– Les gens accusent les dirigeants

– Les gens blâment Pilip elle-même… -Jake Sherman (@JakeSherman) 14 février 2024 Mis à jour à 10h47 HNE

Mike Johnson justifie la destitution de Mayorka en affirmant que « des temps désespérés appellent des mesures désespérées » Plus de Johnson sur la destitution de Mayorkas : « Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Nous devions le faire. Mis à jour à 10h46 HNE

Après le rapport du conseiller spécial Robert Hur, Mike Johnson a déclaré que Biden n’était pas apte à exercer ses fonctions. “Le DOJ inculpe un président avec des accusations politiquement motivées et il porte désormais l’eau à la porte d’un autre au milieu d’allégations très similaires”, a-t-il déclaré. “Un homme trop incapable d’être tenu responsable du traitement d’informations classifiées est certainement inapte au Bureau Ovale.” Mis à jour à 10h38 HNE

Mark Green, président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, a exhorté le Sénat à agir et à démettre Mayorkas de ses fonctions. « Le dossier constitutionnel contre le secrétaire Mayorkas est solide », a-t-il déclaré. “Il est maintenant temps pour le Sénat de faire son devoir, d’intervenir, d’organiser un procès et de condamner le secrétaire Mayorkas.” Mis à jour à 10h28 HNE

Les républicains commencent leur conférence de presse hebdomadaire en critiquant Joe Biden après un rapport explosif du conseiller spécial Robert Hur la semaine dernière qui soulevait des questions sur sa mémoire. « Il ne peut pas y avoir un ensemble de règles si votre nom de famille est Biden et un autre ensemble de règles pour le reste de l’Amérique », a déclaré la représentante Elise Stefanik. Mis à jour à 10h24 HNE

Le président de la Chambre, Mike Johnson, prendra la parole au Capitole Mike Johnson est sur le point de prendre la parole prochainement lors d’une conférence de presse régulière des dirigeants de la Chambre. Il devrait aborder, entre autres sujets, la destitution d’Alejandro Mayorkas. Mis à jour à 10.06 HNE

Mon collègue Adam Gabbatt analyse en détail la victoire de Tom Suozzi lors d’une course au Congrès étroitement surveillée à Long Island et explique si cela signifie des problèmes pour les Républicains en novembre : Un consultant politique républicain a noté que l’importante marge de victoire de Suozzi – après que les sondages ont montré une légère avance – pourrait certainement signifier des problèmes pour les Républicains. “Il est clair que les tentatives visant à le lier à la crise des migrants ont échoué”, estime le consultant William F.B O’Reilly a dit Ville et État. « Les républicains ont mis tous leurs œufs dans ce panier, mais les électeurs n’y ont pas adhéré. « La grande question qui se pose est de savoir quelle sera l’importance d’un problème national de migration en 2024 », a-t-il ajouté. “Si cela n’a pas été joué dans un New York inondé de migrants, comment cela va-t-il jouer à Podunk ?” Mis à jour à 10.02 HNE

Marc Vertle président du comité de sécurité intérieure de la Chambre, a rédigé un article d’opinion dans le Wall Street Journal expliquant la décision de destituer Mayorkas. Certaines parties de l’éditorial semblent conçues pour réfuter les critiques selon lesquelles les républicains accusent Mayorkas pour de simples désaccords politiques. Voici quelques paragraphes clés : La mise en accusation ne nécessite pas la commission de crimes criminels. Les rédacteurs de la Constitution ont conçu la destitution comme un remède à des échecs bien plus vastes. Lorsque les responsables de l’exécution de la loi refusent volontairement et unilatéralement de le faire et remplacent ces lois par leurs propres directives, ils violent la Constitution en s’arrogeant un pouvoir accordé uniquement au pouvoir législatif. Ils portent atteinte à l’État de droit lui-même – un délit qui mérite d’être mis en accusation et révoqué. Les rédacteurs ont donné à la Chambre le pouvoir de mise en accusation pour préserver l’intégrité de notre système constitutionnel. Comme l’écrivait Alexander Hamilton dans le Federalist n°65, les infractions passibles de destitution sont celles « qui découlent… d’un abus ou d’une violation de la confiance du public ». James Madison a ajouté que « la Chambre des représentants peut à tout moment destituer » un titulaire indigne, « que le président le veuille ou non ». Il ne fait aucun doute que les auteurs, qui ont mis de côté le régime tyrannique en faveur d’un gouvernement représentatif, considéreraient le refus de M. Mayorkas de se conformer à la loi et l’abus de la confiance du public comme étant de mise en accusation. C’est le type d’agent public pour lequel ils ont créé ce pouvoir. Le Sénat doit terminer le travail de la Chambre et condamner le secrétaire Mayorkas. Mis à jour à 09h42 HNE