Mike Johnson incarne la stratégie de crénelage des évangéliques. Cela pourrait se retourner contre vous.

(RNS) – Depuis que le représentant Mike Johnson a été élu président de la Chambre des représentants, beaucoup a été écrit sur sa foi chrétienne évangélique et son influence sur ses opinions politiques de droite. Il est, comme Robert P. Jones a écrit cette semaine« l’incarnation du nationalisme chrétien blanc dans un costume sur mesure ».

Moins d’attention a été accordée à une idée au centre même de sa carrière et de sa théologie politique : son affirmation selon laquelle les chrétiens américains sont persécutés.

Sur son podcast« À la vérité avec Mike et Kelly Johnson », animé avec sa femme, le membre du Congrès de Louisiane a un jour déploré : « Ce que nous avons découvert, c’est que souvent le point de vue chrétien ne bénéficie pas d’un traitement égal, d’une plate-forme égale et de chances égales… Très souvent, les points de vue religieux, en particulier Les points de vue chrétiens sont censurés et réduits au silence.

En tant qu’avocat auprès d’Alliance Defending Freedom, un groupe juridique chrétien, Johnson s’est efforcé de protéger les chrétiens de telles attaques au nom de la liberté religieuse. Lorsqu’on lui a demandé dans l’épisode de podcast ci-dessus pourquoi il se concentrait uniquement sur la liberté religieuse des chrétiens, il expliqué, selon le New York Times, « Je dirais parce que le fait est très simple : il n’y a pas d’effort ouvert pour faire taire et censurer les points de vue des autres religions. Seul et toujours le point de vue chrétien est censuré.»

Depuis plus d’un siècle, les évangéliques blancs aux États-Unis cultivent le mythe selon lequel les chrétiens sont assiégés par une culture laïque hostile. Ce “complexe de persécution» a été alimenté pendant des décennies par des dirigeants évangéliques blancs, des théoriciens du complot, des stars des médias de droite et, plus récemment, par Donald Trump, qui dit à ses ouailles évangéliques blanches que sans sa protection, la gauche laïque les détruira.

La « guerre contre les chrétiens » a été avancée, dans ces récits, par les décisions de la Cour suprême interdisant la prière et la lecture obligatoires de la Bible dans les écoles publiques dans les années 1960 et légalisant l’avortement et le mariage pour les couples de même sexe. Les inquiétudes se sont également accrues face à la visibilité croissante des minorités religieuses non chrétiennes aux États-Unis, en particulier l’Islam, et les rangs croissants des non-religieux ont donné lieu à des escarmouches mineures autour de tasses de café sur lesquelles on pouvait lire « Joyeuses fêtes » plutôt que « Joyeux Noël ».

En 2020, les deux tiers des évangéliques blancs a dit à PRRI que « les chrétiens sont aujourd’hui confrontés à beaucoup de discrimination aux États-Unis », plus encore que les musulmans, les Noirs et les Hispaniques. Cette perception n’est pas nouvelle : dans une étude de 1998 sur l’évangélisme américain, le sociologue Christian Smith signalé” À maintes reprises, nous avons entendu des évangéliques observer que chaque perspective raciale, ethnique, religieuse, politique et idéologique existante bénéficie d’un temps équitable et d’une audience équitable, sauf la perspective chrétienne. »

Cette perception de la persécution est profondément ancrée dans la sous-culture évangélique, soutenue par une théologie basée sur des passages bibliques comme le chapitre 15 de l’Évangile de Jean, dans lequel Jésus dit à ses disciples : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant de vous haïr. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme le sien ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis hors du monde, c’est pourquoi le monde vous hait.

Le fait est que le monde ne déteste pas réellement les chrétiens. Surtout aux États-Unis, où les chrétiens blancs constituaient jusqu’à tout récemment une population majorité démographiquela société, la culture et le droit américains ont toujours privilégié valeurs, normes et pratiques chrétiennes blanches.

L’organisme même que contrôle aujourd’hui le président Mike Johnson n’a jamais été dirigé par un non-chrétien, et les 118ème Le Congrès dans son ensemble est 88% chrétiens et 57% protestants, bien au-dessus de la part de chaque groupe dans la population. Alors que la société américaine est devenue plus diversifiée sur le plan racial et religieux, suprématie chrétienne blanche est de plus en plus remise en question, mais les défis à la suprématie chrétienne ne sont pas les mêmes que les défis à leur liberté religieuse.

La perception de persécution sert néanmoins un objectif dans le monde évangélique. Dans l’étude de Christian Smith de 1998 mentionnée ci-dessus, l’auteur affirmait que l’évangélisme américain restait fort, même si les principales communautés chrétiennes diminuaient, non pas malgré mais parce que les évangéliques s’imaginaient « aux prises avec des forces qui semblent s’y opposer ou le menacer ».

Sans ce sentiment d’assise, « l’évangélisme perdrait son identité et son but et devenir languissant et sans but“, a ajouté Smith.

Il s’agit d’une thèse « contestée et florissante », qui a façonné la compréhension des chercheurs sur la culture évangélique pendant des décennies. Mais elle est mise à rude épreuve, car il n’est plus évident que cette communauté soit prospère, du moins sur le plan religieux. À bien des égards, la communauté évangélique blanche a en fait été contraction. La communauté est profondément divisée sur un certain nombre de questions, notamment leur alliance avec Trump, qui a terni une marque déjà en difficulté.

Si les évangéliques blancs se perçoivent aujourd’hui comme plus en difficulté que jamais, cela ne devrait-il pas les rendre plus forts ?

Ma recherche suggère que les créneaux peuvent encourager la force sous-culturelle, mais seulement jusqu’à un certain point. Une fois ce point critique franchi, des perceptions accrues de créneaux peuvent déclencher des processus qui conduisent au déclin sous-culturel. Comme le dit le proverbe, on peut avoir trop de bonnes choses.

Comment est-ce arrivé? Premièrement, dans le cas des évangéliques blancs, les sentiments de persécution ont souvent été attisés par les chefs religieux pour maintenir de forts niveaux d’engagement et d’unité, encourageant une fréquentation extrêmement élevée des églises et une forte identité religieuse. Mais à mesure que le récit de la « guerre contre les chrétiens » a été instrumentalisé par les élites politiques et médiatiques, l’engagement évangélique s’est déplacé d’un projet religieux partagé vers un agenda politique commun, qui en est venu à tourner autour de Trump lui-même.

Ces dernières années, ceux qui étaient en désaccord avec le programme politique de Trump ont soit quitté, soit ont été forcés de quitter les communautés évangéliques blanches, les laissant plus petites et plus uniformément alignées sur la droite politique. Pendant ce temps, les conservateurs politiques relativement non religieux a commencé à s’identifier comme évangélique. Le terme signale aujourd’hui la fidélité à un projet politique autant que religieux.

Deuxièmement, l’essor des médias sociaux et un écosystème d’information de droite a approfondi l’évangélique chambre d’écho, invitant à la désinformation pure et simple et aux théories du complot telles que QAnon. Les évangéliques politiquement motivés sont également de plus en plus exposés aux idées et tactiques politiques suprémacistes blanches et antigouvernementales au sein de ces espaces.

Les fruits de cette radicalisation étaient pleinement exposés le 6 janvier et ses conséquences, lorsque les chrétiens évangéliques ont participé à l’insurrection aux côtés des suprémacistes blancs et des extrémistes antigouvernementaux ; et les chrétiens évangéliques – y compris Conférencier Mike Johnson – a dirigé les efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020.

Les évangéliques blancs ne sont plus en difficulté et ne prospèrent plus. Ils ont franchi le point critique de la guerre et ont entamé un processus de déclin sous-culturel qui les a laissés plus petits, plus radicaux politiquement et plus désespérés de conserver leur pouvoir à tout prix.

S’il est vrai, alors, qu’un certain niveau optimal de contestation peut renforcer la communauté évangélique, alors il incombe aux dirigeants internes de calibrer soigneusement leur rhétorique de contestation à la lumière de ses effets sur la force religieuse de leur communauté. Mais ces dernières années, cette tâche a été confiée à des élites »entrepreneurs en conflit» au sein de la politique et des médias, comme Johnson, dont l’objectif principal est d’obtenir des votes et une audience évangéliques blancs. De nombreux évangéliques semblent avoir accepté ce marché en échange de la protection que ces élites offrent contre leurs soi-disant ennemis. Mais les agents de contestation d’aujourd’hui ne sont pas incités à calibrer leur rhétorique, et il n’est pas étonnant qu’ils aient poussé les évangéliques au-delà de leur point de bascule. Il est temps de reconsidérer qui mène réellement la « guerre contre les chrétiens ».