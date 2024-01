Mike Johnson cherche à éviter le sort de McCarthy alors qu’il traverse la crise et l’immigration

WASHINGTON — Sous la pression des députés de droite, le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., fait face à de graves défis pour maintenir le financement du gouvernement et répondre à un éventuel accord du Sénat qui renforcerait les lois sur l’immigration tout en fournissant un financement à l’Ukraine.

Il est pris entre un flanc droit qui veut tuer les deux mesures et la nécessité de conclure des accords avec les démocrates qui contrôlent le Sénat et la Maison Blanche pour adopter une législation. Le dilemme s’accentue alors que la saison des primaires présidentielles a débuté cette semaine dans l’Iowa, ajoutant une nouvelle couche politique à la dynamique parlementaire de la très mince majorité de Johnson à la Chambre, où certains membres agités se demandent s’ils doivent l’évincer de son poste après moins de trois mois.

Pour l’instant, Johnson dit qu’il veut protéger son accord de dépenses avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., après avoir rencontré des conservateurs qui se sont révoltés contre l’accord, se plaignant qu’il dépenserait trop d’argent. Le représentant Chip Roy, R-Texas, a déclaré la semaine dernière dans « The Steve Deace Show » qu’une motion visant à libérer le fauteuil du président, retirant Johnson de son poste, était « sur la table ». N’importe quel membre peut forcer un vote.

“Notre accord principal demeure”, a déclaré Johnson aux journalistes vendredi. Au cours du week-end, Johnson et Schumer ont publié un projet de loi à court terme visant à maintenir une partie du financement du gouvernement jusqu’au 1er mars et le reste jusqu’au 8 mars, ce qui, selon Johnson, donnerait du temps au Congrès pour finaliser les projets de loi de financement complet et aux Républicains pour obtenir « des résultats significatifs ». la politique gagne.

C’est un test important pour Johnson quant à savoir s’il peut tenir parole sur son premier grand accord bipartisan et obtenir les votes. Céder aux pressions de la droite et abandonner l’accord nuirait à sa capacité à négocier à l’avenir. Certains disent qu’il devrait s’y tenir.

“Un accord est un accord”, a déclaré le représentant Brian Fitzpatrick, R-Pa., qui représente un district swing. “Nous devons tenir parole.”

Mais l’adoption de l’accord de dépenses pourrait rendre politiquement plus difficile pour Johnson de soutenir un nouvel accord bipartite sur l’immigration contre lequel l’aile droite du GOP se retourne.

“Il y a une faible majorité et suffisamment de membres pour qui ce n’est pas que rien n’est jamais assez bon, mais rien ne pourra jamais être assez bon”, a déclaré Doug Heye, un ancien assistant de direction du Parti républicain à la Chambre des représentants, dans un message texte. “Il y a toujours une raison de voter non.”

“Si vous vous positionnez avant tout comme un ‘combattant’, vous n’accepterez aucun accord sur la frontière”, a déclaré Heye. “Cela est vrai depuis plus d’une décennie, mais c’est encore plus vrai lorsque la majorité est si petite.”

Johnson semble s’opposer au paquet bipartisan visant à renforcer les lois sur l’asile, sur lequel le Sénat travaille depuis des mois pour débloquer les votes permettant d’approuver une aide financière supplémentaire pour aider l’Ukraine à repousser la Russie. Jusqu’à présent, Johnson s’est rangé du côté de ses membres d’extrême droite en exigeant le projet de loi plus restrictif de la Chambre, connu sous le nom de HR 2. Au cours du week-end, Johnson a alimenté leur mécontentement en publiant un résumé douteux des discussions du Sénat affiché sur Fox News, tweeter le graphique avec sa réponse : « Absolument pas. »

Le principal républicain dans les négociations frontalières, le sénateur James Lankford de l’Oklahoma, est intervenu pour dissiper les rumeurs. “J’encourage les gens à lire le projet de loi sur la sécurité des frontières avant de juger le projet de loi sur la sécurité des frontières”, a-t-il déclaré. écrit le X. “Je conseille également aux gens de ne pas croire tout ce qu’on lit sur Internet.”

Les partisans de la ligne dure républicaine de la Chambre des représentants estiment que les lois plus strictes en matière d’asile et de libération conditionnelle sur lesquelles les sénateurs se rapprochent seront insuffisantes pour empêcher l’arrivée de réfugiés potentiels à la frontière. Les démocrates ont proposé un compromis important pour renforcer les lois sur l’asile, en partie afin d’obtenir les voix nécessaires du Parti républicain pour aider l’Ukraine.

Par ailleurs, la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, menace de convoquer un vote pour évincer Johnson s’il offre une aide à l’Ukraine en échange de changements de politique d’immigration, peu importe ce qui ressort de l’accord.

« Le président républicain de la Chambre et tout républicain, ou en réalité toute personne élue pour siéger au Congrès des États-Unis, devraient protéger les intérêts de sécurité nationale de l’Amérique. Et ils ne voteraient jamais pour cet accord. Et c’est pourquoi j’ai dit au président Johnson que s’il concluait cet accord en échange de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, je quitterais mon poste », a déclaré Greene dimanche dans une interview sur Fox News.

Lors d’une conférence téléphonique républicaine dimanche soir, Johnson a déclaré aux législateurs qu’ils auraient plus de poids en pas en fermant le gouvernement et en travaillant à la place pour que leurs priorités soient incluses dans les 12 projets de loi de crédits qui financent entièrement le gouvernement, selon deux personnes interrogées. Sur l’immigration, il a réitéré que HR 2 était sa position, mais il a pris soin de ne pas révéler de détails sur ce que la Chambre accepterait si un accord du Sénat sur l’immigration était conclu, ont indiqué les sources.

Il s’agit d’un ensemble de défis familiers auxquels l’ancien président Kevin McCarthy, R-Calif., a été confronté avant qu’un groupe de huit agitateurs se soient regroupés pour le renverser en octobre après qu’il ait refusé de fermer le gouvernement.

Les alliés de Johnson pensent que les opposants du Parti républicain à l’accord sur les dépenses pourraient voter contre, mais doutent qu’ils viendront pour son travail.

“Personne ne veut se retrouver là où nous quittons la présidence et passons par le concours pour savoir qui sera le prochain orateur en qui nous avons confiance”, a déclaré le représentant Jodey Arrington, R-Texas, président de la commission du budget. « Parce que la marge est petite, que le Congrès est divisé et que c’est un accord qui a été conclu avant notre arrivée. Ce sont des réalités que nous devons garder en perspective.