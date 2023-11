Même s’il ne lui restait qu’un peu plus d’une semaine pour éviter une fermeture du gouvernement, le président de la Chambre, Mike Johnson, a envoyé les représentants rentrent tôt. Il devait également prononcer un discours lors d’une conférence d’extrême droite à Paris vendredi.

Le Congrès n’a que huit jours pour comprendre comment financer le gouvernement et éviter une fermeture paralysante. Dire que Priorités républicaines avoir été ailleurs serait un euphémisme. Johnson a encore à révéler les détails de son supposé plan pour empêcher un arrêt.

Le licenciement anticipé de Johnson jeudi est peut-être dû au fait qu’il avait besoin de mettre de l’ordre dans ses arguments pour que le Initiative mondiale pour la liberté. La Nouvelle République n’a pas pu confirmer s’il avait prononcé son discours d’ouverture comme prévu.

Raj Shah, porte-parole de Johnson tweeté que l’orateur n’assistait « à aucun événement à Paris ou ailleurs à l’étranger ce week-end ». Lorsqu’il est contacté par La Nouvelle République Pour des commentaires supplémentaires, il a déclaré que le calendrier de la Chambre avait déjà été fixé pour jeudi. Shah a refusé de confirmer explicitement si Johnson avait parlé virtuellement, ou pourquoi l’orateur était si présent sur les réseaux sociaux du WFI et dans la publicité de l’événement s’il ne parlait pas.

Il semble que Johnson soit un peu un invité spécial du WFI. Il a donné le Discours programmé lors de l’événement de lancement du groupe le 4 juillet. La conférence inaugurale à Paris a été organisée par les groupes Républicains d’outre-mer dans le monde et Républicains d’outre-mer France, dans le but de rassembler « les dirigeants conservateurs, patriotiques et de centre droit du monde partageant les mêmes idées ».

Parmi les autres intervenants prévus à la conférence de Paris figuraient la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une fidèle alliée de Donald Trump, et l’ancien assistant de Trump, Corey Lewandowski. Noem et Lewandowski auraient eu une affaire de plusieurs annéesbien que Noem soit toujours mariée à son mari depuis plus de 30 ans, Bryon Noem.

La gamme WFI comprend également une ancienne porte-parole de Mamans pour la Liberté, l’ancien représentant américain et actuel PDG de Truth Social Devin Nunes, l’ingénieur en chef du Brexit Nigel Farage et le politicien hongrois Balasz Orban. Orban n’a aucun lien de parenté avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, mais il en est le directeur politique.

La politicienne française d’extrême droite Marine Le Pen devait initialement prendre la parole, mais elle semble avoir abandonné. Mais l’émission met en vedette le candidat français d’extrême droite Éric Zemmourconnu pour sa xénophobie, son islamophobie, son homophobie et sa haine des médias.

Johnson a promis pour produire des « résultats » et adopter des projets de loi de crédits. Mais apparemment, cela a pu passer au second plan par rapport à un concert parlant.

Cet article a été mis à jour pour noter que The New Republic n’a pas pu confirmer la présence de Johnson à l’événement.