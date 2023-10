Biden se nourrit de relations personnelles pour mener des affaires politiques. Et avec Johnson, lui et son équipe n’en ont pas. L’actuelle présidente s’est arrêtée à la Maison Blanche pour un événement honorant l’équipe féminine de basket-ball de la Louisiana State University en mai et a assisté au pique-nique du Congrès en juillet. Il a fallu attendre jeudi pour qu’il revienne, rencontrant Biden pour la première fois en tant que leader de la conférence républicaine de la Chambre.

« Son bilan est troublant. Mais ce qui compte, c’est s’il existe un moyen de faire affaire avec lui”, a déclaré un conseiller de la Maison Blanche, qui a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer librement. « Nous ne savons tout simplement pas ce que nous avons, et nous ne savons pas combien de temps durera une lune de miel. [House Republicans] je vais donner au gars.

Biden et Johnson n’ont jamais travaillé en étroite collaboration sur une quelconque législation importante. Ils ont peu de points communs sur le plan personnel et encore moins de liens politiques.

Pressée de savoir si le passé de Johnson en tant que négateur des élections aligné sur “MAGA” colorerait la relation entre le président et le président, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’elle ne “préjugerait pas de ce que sera la relation maintenant qu’il est président”. » – mais a noté que Johnson « s’est défini ainsi ».

Le plan, pour l’instant, consiste à s’appuyer sur des coalitions bipartites à la Chambre et au Sénat et sur l’urgence d’un délai serré pour garantir le sort des milliards de dollars destinés à Israël et à l’Ukraine ainsi que l’avenir du budget fédéral. L’administration espère que Johnson aura gagné suffisamment de bonne volonté de la part de ses collègues pour négocier. Ou, à l’inverse, que ces mêmes collègues sont tout simplement trop épuisés par le processus de trois semaines pour trouver un nouvel orateur pour organiser une grande protestation si Johnson concluait un accord.

« J’espère qu’il sera influencé par ses propres collègues qui connaissent l’importance de l’Ukraine », a déclaré le représentant Gregory Meeks, le plus haut démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre. “J’espère qu’il comprend que la gravité de la position est différente de ce qu’elle était, étant l’orateur [versus] être juste un membre.

L’élection de Johnson est intervenue après une recherche chaotique d’un orateur que les collaborateurs de la Maison Blanche ont trouvé tour à tour amusant et inquiétant.

Ces collaborateurs ont déclaré qu’ils pensaient que le drame autour de la sélection d’un orateur renforçait le positionnement politique de Biden auprès des électeurs avant la campagne de 2024, offrant une justification viscérale aux avertissements du président selon lesquels le Parti républicain dominé par Trump est mal préparé à diriger le Congrès – et encore moins à diriger le Congrès. pays. Mais le spectacle a également généré de l’inquiétude quant à la capacité du Congrès à respecter une série de priorités majeures de fin d’année qui nécessiteront l’adhésion des deux partis au cours des trois prochaines semaines.

Les alliés de Biden prévoient que le président s’appuiera dans les semaines à venir sur les trois autres dirigeants du Congrès pour encourager Johnson à soutenir les projets de financement de l’Ukraine et un accord de dépenses propres. | Evan Vucci/AP

La Maison Blanche propose un programme d’aide de près de 106 milliards de dollars, principalement pour soutenir Israël et l’Ukraine, qui se sont déjà heurtés à la résistance des conservateurs opposés à l’envoi de davantage d’argent à Kiev et mécontents de la politique frontalière de l’administration. Une demande de financement distincte soumise cette semaine vise 56 milliards de dollars supplémentaires pour les priorités nationales telles que les secours en cas de catastrophe naturelle et la garde d’enfants. Et il y a aussi la question du maintien du gouvernement, ce qui nécessitera que le Congrès conclue une forme d’accord de dépenses plus large d’ici le 17 novembre.

Depuis son élection mercredi, Johnson s’est montré largement évasif sur la manière dont il envisage d’aborder ces questions. Mais dans une lettre adressée aux républicains de la Chambre plus tôt cette semaine, il a exposé son intention de rechercher un autre accord budgétaire provisoire qui se poursuivrait jusqu’en janvier, voire avril, dans le but de contrecarrer les projets de la Maison Blanche et du Sénat visant à adopter un texte écrit par le Sénat. facture.

Cette proposition, ainsi que l’opposition farouche de Johnson à l’aide à l’Ukraine, ont inquiété les responsables désireux d’échapper aux troubles hebdomadaires qui ont dominé Washington ces derniers mois.

« Il n’a pas été testé. Il n’a pas exercé de leadership », a déclaré le représentant Steny Hoyer (Démocrate du Maryland), un pilier du leadership démocrate au cours des trois dernières décennies. La question à laquelle Biden est confronté, a-t-il ajouté, « est de savoir si [Johnson] a l’intention de travailler de manière honnête et dans une perspective nationale pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté.

La Maison Blanche ne perd pas de temps à essayer de faire bonne impression sur le nouveau président. Biden a appelé Johnson peu de temps après dans une première démonstration d’ouverture à leur partenariat et, dans un communiqué, a exhorté le House GOP à trouver une voie bipartite pour « répondre à nos besoins de sécurité nationale et éviter une fermeture dans 22 jours ».

Jeudi, Shalanda Young, responsable du budget de Biden, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le chef des affaires législatives Shuwanza Goff ont accueilli Johnson, le leader démocrate de la Chambre des représentants Hakeem Jeffries et d’autres membres de haut rang de la Chambre pour plaider en faveur du programme d’aide de l’administration. Et Biden lui-même a profité de l’occasion pour parler face à face avec Johnson avant le début de la réunion de la salle de situation.

Les alliés de Biden prévoient que le président s’appuiera dans les semaines à venir sur les trois autres dirigeants du Congrès – y compris le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell – pour encourager Johnson à rompre avec les conservateurs de la Chambre et à soutenir les projets de financement de l’Ukraine et un accord de dépenses propres, peut-être même en allant jusqu’à jusqu’à convoquer le groupe à la Maison Blanche pour insister personnellement sur ce point.

Certains collègues démocrates de Johnson ont exprimé leur optimisme quant au fait que le nouveau président se révélerait un partenaire de bonne foi malgré ses opinions personnelles ; même Jeffries a fait des éloges mesurés jeudi, le qualifiant d’« adversaire capable et capable » désireux de trouver un terrain d’entente.

“Il y a quelque chose de fondamentalement sympathique chez Mike Johnson”, a déclaré le représentant Jared Huffman (Démocrate de Californie), tout en reconnaissant que peu de gens savent comment il se comportera en tant que président. “Il s’entendra probablement avec Biden sur le plan personnel.”

Mais dans l’orbite du président, on ne s’attend guère à ce que le processus soit facile. Johnson préside toujours la même conférence agitée qui s’est mutinée contre les efforts de son prédécesseur pour maintenir le gouvernement ouvert. Il est également soutenu par une aile conservatrice qui veut couper l’Ukraine, quelles que soient les conséquences sur le champ de bataille.

Et bien que les Républicains soient désormais unis derrière lui, Johnson ne pourra peut-être s’éloigner que jusqu’à un certain point de sa base à la recherche d’un accord avant de se retrouver lui aussi en danger.

“Vous ne recevez qu’un nombre limité de jetons”, a déclaré le conseiller de la Maison Blanche. “Et ce type commence avec un très petit tapis.”