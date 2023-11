Mike Johnson a accusé Biden de corruption. Maintenant, la destitution est entre ses mains

Les républicains de la Chambre abordent leur enquête de destitution de Biden avec une vigueur renouvelée après l’élection du président Mike Johnson (R-La.), qui a mis en garde contre la précipitation d’une enquête même s’il avait déjà accusé le président de corruption.

En tant que président, Johnson a souligné une approche réservée à la destitution, invoquant les fondateurs en la qualifiant de « pouvoir le plus lourd que nous ayons », tout en affirmant qu’il n’y avait pas d’issue prédéterminée.

Mais en tant que voix éminente du comité judiciaire de la Chambre des représentants, il a vivement critiqué le président Biden, affirmant à un moment donné que la corruption était « ce qui s’est passé ici ».

Les Républicains de la Chambre n’ont pas réussi à démontrer que Biden avait accepté un pot-de-vin – une allégation qui a fait surface à la suite d’une conversation avec un oligarque ukrainien qui a été transmise au FBI dans le cadre d’une information qu’ils n’ont pas pu vérifier.

La Maison Blanche a vigoureusement nié tout acte répréhensible de la part de Biden et a noté que même si les républicains se sont penchés sur les relations commerciales de son frère et de son fils, ils n’ont pas réussi à relier le président à leur travail à l’étranger.

Mais alors que Johnson succède à un ancien président qui semblait parfois réticent à poursuivre l’affaire, il a déclaré cette semaine que la Chambre devrait bientôt déterminer comment faire avancer une enquête partagée par trois comités.

“Je crois que nous arriverons très bientôt à un point de décision à ce sujet”, a-t-il déclaré jeudi.

« J’ai été très cohérent, intellectuellement cohérent dans ce domaine, et j’ai insisté sur le fait que nous devons suivre une procédure régulière et que nous devons respecter la loi », a-t-il déclaré. « Cela signifie respecter nos obligations en vertu de la Constitution et mener les enquêtes appropriées de la bonne manière et au bon rythme afin que les preuves arrivent et que nous les suivions là où elles nous mènent. Vous suivez la vérité là où elle mène.

« Nous n’avons pas prédéterminé l’issue de cette affaire. Nous n’avons pas préjugé», a-t-il déclaré. « Mais je pense que tout le monde peut voir comment cela se déroule », a-t-il ajouté.

Même si le Parti républicain a attisé les flammes, il n’a pas encore trouvé de preuve irréfutable qui impliquerait que le président profite directement des relations commerciales internationales de sa famille ou qu’il prenne des décisions politiques en tant que vice-président à cause de celles-ci.

Le nœud des allégations remonte aux efforts de Biden en tant que vice-président pour destituer le procureur ukrainien Viktor Shokin. Les Républicains affirment que ces mesures n’étaient pas dues à l’incapacité de Shokin à lutter contre la corruption, comme l’a dit Biden, mais plutôt au bénéfice de son fils, qui siégeait à l’époque au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma.

Mais les actions de Biden étaient conformes à celles de la communauté internationale, et la correspondance du Département d’État de l’époque montre que les États-Unis ont suspendu leur aide à l’Ukraine en raison de leurs inquiétudes quant à l’incapacité de Shokin à entreprendre des réformes significatives.

Johnson, cependant, s’est dit convaincu que Biden était impliqué dans des actes répréhensibles.

“Le président a soudoyé ou fait pression sur un dirigeant étranger pour qu’il licencie le plus haut procureur de ce pays parce que le procureur enquêtait sur son fils et qu’il a utilisé 1 000 000 000 de dollars de l’argent des contribuables américains pour que cet appel d’offres soit exécuté, puis il s’en est vanté dans une vidéo”, a-t-il déclaré sur Fox News. en août, faisant référence aux commentaires passés de Biden à propos de l’éviction de Shokin.

Shohkin, cependant, était ne pas poursuivre Burisma, son adjoint affirmant qu’une enquête antérieure était devenue inactive au moment où Biden était impliqué. L’inquiétude des États-Unis concernant l’aide à l’Ukraine était due à l’incapacité de Shokin à se montrer un procureur agressif.

Johnson a également déclaré qu’il pensait que les actions de Biden faisaient partie d’un système de « paiement pour jouer ».

« À Capitol Hill, beaucoup de gens débattent et chicanent sur ce que sont les crimes et délits graves, mais nous savons ce qu’est la corruption. C’est quelqu’un qui vous paie pour faire ce qu’il veut, et c’est ce qui s’est passé ici », a-t-il déclaré dans la même interview à Fox News.

Johnson fait pression pour qu’une enquête soit ouverte sur cet épisode depuis 2019, lorsque l’ancien président Trump a fait l’objet d’une procédure de destitution après avoir refusé l’aide à l’Ukraine tout en tentant de faire pression sur les dirigeants de ce pays pour qu’ils annoncent une enquête sur Hunter Biden.

«Si l’enquête d’information demandée par le président Trump était justifiée, alors aucune accusation de destitution contre lui n’est justifiée. Cela ne peut pas être un abus de pouvoir de la part du président Trump que d’enquêter sur un abus de pouvoir si douloureusement évident de la part du vice-président Biden », a déclaré Johnson lors d’une révision par le comité judiciaire de la Chambre des articles de mise en accusation contre Trump.

Pour le représentant Jamie Raskin (Md.), le plus haut démocrate du comité de surveillance de la Chambre, Johnson est une « voix beaucoup plus authentique de MAGA » que son prédécesseur, dont l’approbation par Trump dément un effort mené par l’ancien président.

« Le mode de force derrière cette impeachment est entièrement politique et spécifique à Donald Trump. Il pense qu’il sera le candidat républicain et il ne veut pas être le seul candidat à avoir été destitué par la Chambre des représentants. C’est aussi simple que cela », a déclaré Raskin à The Hill.

« Mais ils n’ont rien sur Joe Biden. Donc, si mon ami Mike Johnson veut s’inspirer de la Constitution, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette ridicule campagne de destitution disparaisse le plus rapidement possible.»

La course à la présidence de la Chambre n’a pas mis les enquêtes du Parti républicain sur la glace, mais dans les semaines qui ont suivi les témoignages républicains qui ont suggéré que le parti ne disposait pas de preuves suffisantes pour étayer une destitution, l’enquête a été plus silencieuse.

Depuis l’assignation à comparaître des dossiers financiers personnels du frère de Biden, James Biden, ainsi que de Hunter Biden, le comité de surveillance de la Chambre a souligné deux chèques entre les frères qualifiés de prêts personnels qui ont été envoyés après que Biden a quitté ses fonctions.

Alors que le Parti républicain suggérait qu’ils étaient intervenus après d’importantes transactions commerciales, un prêt de 200 000 $ a été remboursé après le travail de James Biden avec une entreprise américaine. Un chèque de 40 000 $ entre les frères est intervenu après que Hunter Biden ait obtenu de l’argent auprès d’une entreprise chinoise, transférant ensuite une partie de l’argent à l’entreprise de son oncle.

Les démocrates ont fait valoir que les fonds ne montrent rien de plus qu’un prêt à court terme entre membres de la famille consenti alors que Biden était un simple citoyen.

« Où sont les preuves ? Nous y avons travaillé tous ces mois, et il n’y a aucune preuve d’un comportement inapproprié de la part de l’administration Biden », a déclaré le représentant Richard Neal (Mass.), le plus haut démocrate de la commission des voies et moyens. , qui enquête également sur Biden.

“Non seulement il semble fonctionner à la vapeur, mais cela diminue encore davantage le rôle propre du Congrès en termes d’administration du gouvernement.”

Dans l’une de ses premières interviews en tant que président, Johnson a qualifié le Parti républicain d’« équipe chargée de l’état de droit » et a déclaré que la destitution ne devrait pas être « utilisée à la légère ».

Mais il a clairement indiqué que les Républicains poursuivraient rapidement leur enquête.

“Il y a beaucoup de fumée ici”, a déclaré Johnson. “Et nous allons découvrir très bientôt quelle est l’ampleur de l’incendie.”