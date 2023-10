Mike Jeffries : l’ancien PDG d’Abercrombie & Fitch accusé d’exploiter des jeunes hommes à des fins sexuelles

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’ancien PDG du détaillant de mode Abercrombie & Fitch (A&F) et son partenaire font face à une éventuelle enquête pour trafic sexuel après avoir été accusés d’avoir exploité de jeunes hommes à des fins sexuelles lors d’événements somptueux que le couple a organisés en Amérique et dans le monde.

Mike Jeffries, patron de l’entreprise à ses heures de gloire dans les années 1990 et début des années 2000, et Matthew Smith, ont eu recours à un réseau d’intermédiaires pour organiser des événements à Londres, Paris, Venise et Marrakech entre 2009 et 2015, BBC Panorama a signalé

Huit hommes ont déclaré à la société qu’ils avaient assisté aux événements, dont certains ont affirmé avoir été exploités ou maltraités, l’un d’entre eux affirmant s’être senti obligé de laisser un autre homme lui faire une fellation.

M. Jeffries, 79 ans, et M. Smith, 60 ans, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de la BBC et l’intermédiaire du couple a nié tout acte répréhensible, affirmant que les victimes présumées s’étaient rendues aux événements les yeux « grands ouverts ».

Deux anciens procureurs américains, qui ont examiné les preuves recueillies par la BBC et les récits de première main des événements, ont appelé les autorités à enquêter pour savoir si le coupé devait faire face à des accusations de trafic sexuel. Aux États-Unis, la loi stipule que le trafic sexuel peut consister à amener un adulte à se rendre dans un autre État ou pays pour avoir des relations sexuelles contre de l’argent, en recourant à la force, à la fraude ou à la coercition.

M. Jeffries, 79 ans, a transformé A&F d’une pourvoirie patrimoniale déficitaire en un détaillant de mode pour adolescents multimilliardaire, en utilisant le sex-appeal, la publicité provocatrice et les mannequins masculins torse nu pour augmenter les ventes.

Dans une interview désormais tristement célèbre de 2006, M. Jeffries a déclaré qu’il décrivait A&F comme une marque qui s’en prend aux « enfants cool ». « Nous recherchons le séduisant gamin entièrement américain avec une bonne attitude et beaucoup d’amis », a-t-il ajouté. «Beaucoup de gens n’ont pas leur place [in our clothes], et ils ne peuvent pas appartenir. Sommes-nous exclusifs ? Absolument. » Il a démissionné en 2014 après la baisse des ventes.

Les huit hommes qui ont assisté aux événements ont déclaré avoir été recrutés par un intermédiaire, qu’ils ont décrit comme ayant un nez manquant recouvert d’un patch en peau de serpent. L’enquête de la BBC, menée par le programme Panorama, l’a identifié comme étant James Jacobson.

L’un des accusateurs est David Bradberry, qui a choisi de rendre publiques ses allégations. Il a déclaré qu’il avait été présenté à M. Jacobson par un agent – ​​qui se décrivait comme le gardien des « propriétaires » d’A&F – en 2010, alors qu’il avait 23 ans, mais qu’il n’y avait aucune mention de sexe.

Après leur rencontre, il a déclaré que M. Jacobson avait suggéré à Bruce Weber – alors photographe officiel d’A&F – de le prendre en photo. Ensuite, M. Bradberry a déclaré: « Jim m’a fait comprendre clairement qu’à moins que je le laisse me faire une fellation, je ne rencontrerais pas Abercrombie & Fitch ou Mike Jeffries. » « J’étais paralysé », a-t-il déclaré à la BBC. « C’était comme s’il vendait la gloire. Et le prix était la conformité.

Mike Jeffries a quitté A&F en 2014 après une baisse des ventes (AFPGetty)

M. Jacobson, aujourd’hui âgé de 70 ans, a déclaré à la BBC dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de son avocat qu’il était offensé par la suggestion de « tout comportement coercitif, trompeur ou forcé de ma part » et qu’il n’avait « aucune connaissance d’un tel comportement de la part d’autrui ».

Brad Edwards, un avocat civil qui a examiné les preuves de la BBC, a déclaré que les procureurs américains devraient enquêter pour savoir si ce que ces « hommes courageux » décrivent pourrait être un trafic sexuel.

« Il se peut qu’il y ait eu des preuves de coercition à l’égard de certains hommes, alors que d’autres n’ont peut-être pas ressenti les tactiques coercitives », a-t-il déclaré.

« N’oubliez pas que la coercition est la croyance raisonnable qu’un préjudice grave sera infligé – et un préjudice grave peut être une atteinte à la réputation, un préjudice financier ou un préjudice physique. »

M. Jeffries et M. Smith ont été contactés par la BBC à plusieurs reprises par lettre, courrier électronique et téléphone pendant plusieurs semaines pour commenter une « liste détaillée » des allégations portées contre eux, mais n’ont pas répondu. Le couple n’a pas pu être joint dans l’immédiat par The Independent.

A&F s’est dit « consterné et dégoûté » par ces allégations et a demandé à un cabinet d’avocats de mener une enquête indépendante.