Mike Hodges, réalisateur britannique connu pour “Get Carter”, décède à 90 ans

Mike Hodges, un cinéaste britannique dont la carrière variée allait des films policiers brutaux tels que “Get Carter”, l’un des films de gangsters les plus acclamés du pays, à l’opéra spatial campy “Flash Gordon”, un blockbuster potentiel qui est devenu un classique culte , est décédé le 17 décembre à son domicile de Durweston, un village du sud-ouest de l’Angleterre. Il avait 90 ans.

La cause était une insuffisance cardiaque congestive, a déclaré son ami et collaborateur Mike Kaplan, producteur de films et stratège marketing.

M. Hodges était un maître du film policier, un genre qui lui a donné la liberté de faire « une autopsie des maux de la société », comme il l’a dit, tout en examinant des personnages qui ont atteint l’argent et le pouvoir par la manipulation, l’exploitation ou la force explosive de un fusil de chasse à double canon.

“Ses thrillers sont particulièrement troublants : ils sont aussi sombres et menaçants que des histoires de fantômes”, a écrit le critique de cinéma Terrence Rafferty dans le New York Times, “et leurs effets sont aussi difficiles à ébranler”.

Contrairement aux hommes impitoyables et armés qui ont peuplé tant de ses films, M. Hodges était de toute évidence doux, à la voix douce et toujours de bonne humeur, même lorsque ses films ont échoué au box-office ou n’ont jamais été diffusés en salles. la première place.

“Il a toujours dit que ses films étaient comme des messages dans une bouteille que vous jetteriez à la mer”, a déclaré Kaplan lors d’un entretien téléphonique. “Et puis ils apparaissaient quelque part, au Japon ou aux États-Unis, et les gens les voyaient enfin.”

M. Hodges, qui était également dramaturge et romancier, a écrit plusieurs de ses propres films, à commencer par son premier film en 1971, “Get Carter”, basé sur le roman de Ted Lewis “Jack’s Return Home”. Tourné sur place à Newcastle upon Tyne, le film suit le gangster Jack Carter (joué par Michael Caine), qui retourne dans sa ville natale du nord-est de l’Angleterre pour enquêter sur la mort de son frère.

Le film a choqué les critiques avec ses scènes de violence naturalistes, Caine dépeignant Carter comme un criminel sans remords qui, contrairement à un gangster de cinéma plus traditionnel, n’était ni stupide ni drôle. Pauline Kael du New Yorker a déclaré que le film était “si calculé, sans âme et si méchamment érotique qu’il semble appartenir à un nouveau genre de méchanceté virtuose”.

Le film a ensuite été salué par des réalisateurs tels que Guy Ritchie, Quentin Tarantino et Edgar Wright, et en 2004, il a été classé le plus grand film britannique de tous les temps par le magazine Total Film. Il a également inspiré un remake hollywoodien mal reçu mettant en vedette Sylvester Stallone, sorti en 2000 sans la participation de M. Hodges.

M. Hodges a retrouvé Caine pour sa suite, la comédie noire “Pulp” (1972), qui a retravaillé les tropes noirs tout en racontant l’histoire d’un romancier dur engagé pour écrire l’autobiographie d’une star de cinéma liée à la foule (Mickey Rooney).

Ses films ultérieurs incluent l’adaptation de Michael Crichton “The Terminal Man” (1974), qui est restée inédite dans les salles britanniques mais a attiré l’admiration des réalisateurs Stanley Kubrick et Terrence Malick, et “Flash Gordon” (1980), une bande dessinée extravagante mettant en vedette Sam J. Jones en tant que personnage principal héroïque et Max von Sydow en tant que méchant Ming the Merciless.

Produit par Dino De Laurentiis, qui a embauché M. Hodges pour remplacer le réalisateur Nicolas Roeg, “Flash Gordon” a présenté la musique du groupe de rock Queen et a été un modeste succès au box-office en Grande-Bretagne, malgré le fait que M. Hodges est entré dans le film après avoir “aucune idée de ce que j’allais faire.”

Il a opté pour une approche ironique qui allait à l’encontre de la vision de De Laurentiis d’une franchise de science-fiction et de fantasy sincère, et a déclaré qu’il devait ordonner à son équipe de ne pas rire en regardant des images lors des visites du producteur sur le plateau.

Peu de temps après la sortie du film, le premier mariage de M. Hodges s’est effondré et sa santé a faibli. Il est tombé « gravement malade », a-t-il dit, et s’est retrouvé « au plus bas » après que son mariage avec Jean Alexandrov se soit soldé par un divorce.

Il faudra près de deux décennies avant qu’il ne revienne sur le devant de la scène en tant que cinéaste, après la sortie de thrillers dont “A Prayer for the Dying” (1987), qu’il a désavoué après avoir été recoupé par le studio, et “Black Rainbow” (1989), qui a été acclamé par la critique mais n’a jamais eu de sortie complète en salles en Grande-Bretagne ou aux États-Unis.

Selon son ami Malcolm McDowell, la star de “A Clockwork Orange” de Kubrick, sa fortune déclinante était en partie auto-infligée. “Mike n’aime pas trop faire de compromis”, a déclaré McDowell au Guardian en 2003. “Maintenant, c’est une grande force selon moi, mais cela n’aide pas lorsque vous essayez de travailler dans le système de studio.”

Après la mort du film néo-noir “Croupier” (1998) de M. Hodges au box-office britannique, il a cru que sa carrière était terminée et a décidé de se concentrer sur la production de films, la culture de légumes et la cuisson du pain. Mais le film a été largement acclamé aux États-Unis et a contribué à élever l’acteur Clive Owen au rang de célébrité, dépeignant un employé de casino luttant pour écrire un roman. “Croupier” a eu une seconde vie, retournant dans les salles en Grande-Bretagne.

Écrivant dans le New York Observer en 2000, le critique de cinéma Andrew Sarris a proclamé M. Hodges “l’un des maîtres les plus sous-estimés et pratiquement inconnus du médium au cours des 30 dernières années”, notant son “artisanat exquis”.

M. Hodges est retourné au travail, réalisant un dernier thriller policier – “Je dormirai quand je serai mort” (2003), mettant en vedette Owen dans le rôle d’un personnage à la Carter qui enquête sur le suicide de son frère.

Michael Tommy Hodges est né à Bristol, en Angleterre, le 29 juillet 1932, et a grandi à Salisbury, fréquentant les trois cinémas de la ville pour regarder des films de Billy Wilder et Elia Kazan. Son père était un vendeur de cigarettes, sa mère une femme au foyer et ses parents ont inculqué une vision du monde conservatrice à leur jeune fils, l’envoyant dans un pensionnat catholique à Bath et l’encourageant à devenir comptable.

Pour son service national obligatoire, M. Hodges a rejoint la Royal Navy, servant à bord d’un dragueur de mines qui voyageait entre les communautés de pêcheurs pauvres le long de la côte britannique. L’expérience l’a laissé transformé.

“Pendant deux ans, mes yeux de classe moyenne ont été forcés d’être témoins d’une pauvreté et d’une privation horribles dont j’ignorais l’existence auparavant”, a-t-il rappelé cette année dans une lettre au Guardian. “Je suis entré dans la marine en tant que comptable agréé nouvellement qualifié et jeune conservateur complaisant, et j’en suis sorti un jeune homme en colère et radical.”

M. Hodges s’est lancé dans la télévision, travaillant comme scénariste puis réalisateur pour la série d’affaires publiques “World in Action”. Après avoir réalisé des thrillers longs métrages pour la série d’anthologie “ITV Playhouse”, il a été embauché en 1970 pour faire “Get Carter”. Plus tard, il s’est inscrit à des emplois rémunérés qui comprenaient un passage non crédité à la réalisation de “Damien: Omen II” (1978).

Comme il l’a dit, il a quitté le film d’horreur après qu’un des producteurs ait sorti une arme de poing lors d’une dispute sur le budget de conception. “J’avais besoin d’argent, et tout cela a été un désastre”, se souvient-il. “Le pistolet était accessoire.”

Il a ensuite réalisé “Squaring the Circle” (1984), un téléfilm sur le dissident polonais Lech Walesa, d’après un scénario de Tom Stoppard ; la satire de science-fiction “Les crétins de l’espace extra-atmosphérique” (1985) ; et le documentaire “Murder by Numbers” (2004), qui a examiné l’histoire des films de tueurs en série. Ces dernières années, il travaillait sur “All at Sea”, un documentaire sur sa vie.

Les survivants incluent sa femme, Carol Laws, qu’il a épousée en 2004; deux fils de son premier mariage, Ben et Jake Hodges; et cinq petits-enfants.

Longtemps après la sortie de “Get Carter”, M. Hodges s’émerveillait encore du succès du film, ainsi que de la rapidité de son processus de production. Le film a pris 45 jours à tourner et est sorti l’année après qu’il a été embauché pour réaliser.