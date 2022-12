Mike Hodges, réalisateur acclamé pour “Get Carter”, décède à 90 ans

M. Hodges n’était pas prolifique – écrivant à son sujet dans le New York Times en 2004, le critique Terrence Rafferty a déclaré: “Le réalisateur anglais Mike Hodges a fait si peu de films qu’il devrait être légendaire”, comme Stanley Kubrick et d’autres directeurs. Mais il a eu des succès, aucun plus grand que son premier long métrage.

“Sa violence est si horrible et incessante et sa vision de la condition humaine est si parfaitement vile qu’on préférerait presque se laver la bouche avec du savon plutôt que de le recommander”, a écrit Peter Schjeldahl dans The Times lorsque le film est sorti. “Pourtant, il est si finement joué et conçu – et est si spectaculairement meilleur que la course de son genre – qu’en tant qu’amateur de films, on se sent pratiquement obligé de chanter ses louanges.”

Après “Pulp” (1972), une comédie policière mettant également en vedette M. Caine, et “The Terminal Man” (1974), un mélange de science-fiction et d’horreur basé sur un roman de Michael Crichton, M. Hodges a pris un haut- affectation de profil, le fil de science-fiction à gros budget “Flash Gordon”. Sorti en 1980, le film divise les critiques.

“Cela signifie être un divertissement d’évasion”, a écrit Vincent Canby du Times, “mais tout cela est si extravagant qu’il attise la conscience sociale, si ce n’est trop profondément. Cela vous rappelle qu’il y a des gens en Inde qui seraient ravis de manger les épinards que vous laissez dans votre assiette.

Mais Roger Ebert du Chicago Sun-Times a admiré la version campy de M. Hodges sur l’histoire, qui était basée sur la bande dessinée populaire du même nom.