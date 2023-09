Mike Han utilise la destruction comme moyen de création dans l’exposition Playground Detroit | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Mike Han avec son Vandalisme moderne série mettant en vedette les plans de Minoru Yamasaki.

Le cycle de la vie est la création, la vie, la destruction et la renaissance. Le designer et graffeur Mike Han ajoute une autre couche à cela : la préservation par la destruction. Plutôt que de donner naissance à quelque chose de complètement nouveau, il préfère poursuivre le cycle de vie des objets en leur insufflant un nouveau sens pour une véritable renaissance.

Dans sa dernière exposition, Unis par la conception au Playground Detroit, Han a lancé deux séries de peintures graffiti appelées Vandalisme moderne qui utilisent les plans d’Albert Kahn et de Minoru Yamasaki comme toile. Inspirées par l’idée de durabilité, les créations de Han sont le résultat de la destruction.

« C’est très problématique de faire des choses parce qu’il y a un sacrifice à faire, et donc je suis amoureux de ça parce que dans cette série je prends des choses qui sont des ordures ou qui ne sont plus utiles », dit-il. Horaires du métro. « Le bâtiment est fait. Ce ne sont plus des projets. Alors comment prendre cette chose qui n’a plus de vie, de valeur ou de but, et ensuite la changer ? Comment pouvez-vous faire en sorte que vous souhaitiez le préserver ou le chérir, et qu’il devienne un héritage ? »

En peignant dessus des motifs de graffitis d’inspiration coréenne, on semble préserver au lieu de dégrader, comme le graffiti est le plus souvent perçu comme le faisant.

« Cet acte de destruction devient un acte de préservation », explique Han. « Faire cela avec l’architecture, avec des graffitis, c’est pour moi très amusant – l’idée de détruire pour préserver ou améliorer à la suite du vandalisme. »

Les plans bleus littéraux d’Albert Kahn que Han utilise pour cette exposition représentent un bâtiment de vente et de service pour Argonaut Realty Corp. à Alexandrine et Vermont à Détroit. Dans le coin, nous pouvons le voir daté de mai 1927, mais Han dit qu’il s’agit en fait de réimpressions des années 1960 plutôt que des originaux de 1927.

Les plans de la série Minoru Yamasaki proviennent d’un bâtiment de San Francisco et ont été récupérés par Woodward Throwbacks et donnés à Han.

« Lorsqu’ils se rendent dans des bâtiments ou des projets abandonnés qu’ils vont réhabiliter, beaucoup de ces choses sont simplement laissées pour compte », explique-t-il. « Ils sont sauvés, puis ils ramassent la poussière et sont jetés. Les plans ne sont pas aussi rares qu’on pourrait le penser, mais trouver un Albert Kahn ou un Yamasaki est assez étonnant.

Unis par la conception fait partie du Mois du design de Détroit, qui voit des expositions, des installations et des activations à travers la ville en septembre de chaque année. De nombreuses expositions – notamment celle de Han et un « Trashion Show » présentant des vêtements recyclés fabriqués à partir de plastique – abordent des thèmes liés à la durabilité.

Outre la série de plans, l’exposition comprend plusieurs collaborations avec les créations de Han, comme des tables géniales imprimées en 3D produites par Haddy, des œuvres d’art murales et un haut-parleur fonctionnel recouvert du travail de Han via Leon Speakers, et même une bière avec une canette et un profil de saveur créés par Han. La bière, une bière aigre appelée Onyx Mist, est une collaboration entre Han et Mothfire Brewing. Il comprend un mélange de cassis, de gochugaru coréen épicé et de mûre, lui donnant une couleur violette vibrante.

Han avait prévu que les tables Haddy soient fabriquées à partir de plastiques marins recyclés et de déchets post-consommation, mais n’a pas pu le réaliser à temps pour l’exposition Playground Detroit. Bien que les pièces exposées ne soient pas fabriquées à partir de matériaux durables, il travaille sur un programme avec l’entreprise dans le cadre duquel les clients qui recyclent leurs meubles pour les transformer en de nouvelles pièces bénéficieront d’une réduction sur leurs futurs achats.

« Grâce à cela, tout le monde y gagne », dit-il. « Nous récupérons le matériel et nous pouvons fabriquer de nouveaux meubles. Vous obtenez de nouveaux meubles et vous bénéficiez d’une réduction parce que vous nous avez rendu le matériel. Cela permet donc aux gens de consommer, mais ces choses ne finiront pas dans une décharge… Si ces choses peuvent être fabriquées de manière responsable et que nous pouvons les produire à un coût abordable, c’est une direction vraiment merveilleuse pour les gens de pouvoir avoir à la fois art et design.

Où voir son travail : Unis par la conception est exposé jusqu’au samedi 30 septembre au Playground Detroit. Une conférence d’artiste est prévue à 14 heures le samedi 16 septembre ; 2845, avenue Gratiot, Détroit ; aire de jeuxdetroit.com.

