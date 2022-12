Mike Gabler, gagnant de “Survivor 43”, fait don d’un prix de 1 million de dollars aux anciens combattants: “Il y a des gens qui ont plus besoin d’argent”

Le vainqueur de “Survivor” de la saison 43, Mike Gabler, fait une bonne action.

Après que Gabler a été annoncé mercredi comme vainqueur de cette saison, il a révélé qu’il allait de l’avant avec son plan de faire don du prix de 1 million de dollars aux vétérans. Gabler avait été ouvert sur son intention de donner de l’argent pendant tout son temps dans l’émission, mais beaucoup ont été surpris lorsqu’il a décidé de donner suite.

“Il y a des gens qui ont plus besoin de cet argent”, a déclaré le spécialiste des valves cardiaques de 53 ans à l’animateur Jeff Probst lors de l’after-show “Survivor”.

“Et je vais faire don de la totalité du prix – la totalité du prix d’un million de dollars, au nom de mon père, Robert Gabler, qui était un béret vert – aux anciens combattants dans le besoin qui se remettent de problèmes psychiatriques, du SSPT et freinent l’épidémie de suicide .”

Sa décision de faire don de l’argent a été célébrée par toutes les personnes présentes lors de l’enregistrement de l’après-spectacle. Garber a dit à ses camarades : “Nous allons sauver des vies et faire quelque chose de bien. … Nous l’avons tous fait. Nous avons marqué l’histoire les gars !”

Touché par la générosité de Gabler, Probst l’a respectueusement interrogé sur sa situation financière à la maison et en grandissant. Gabler a déclaré qu’il n’était pas devenu riche, mais qu’il ne pouvait pas prendre l’argent en toute bonne conscience.

“Non, j’ai travaillé très dur, j’ai eu de la chance”, a-t-il déclaré. “Mais, vous savez, j’ai réalisé qu’en traversant cette expérience, je suis riche à la maison. J’ai une vie incroyable à la maison. J’ai une famille incroyable. J’ai des amis incroyables. J’ai besoin d’être un meilleur mari, j’ai besoin d’être un meilleur père, j’ai besoin d’être un meilleur frère, j’ai besoin d’être un meilleur fils. Je vais faire toutes ces choses comme nous allons tous le faire quand nous rentrerons à la maison.

Il a poursuivi en expliquant que “prendre ce million de dollars dans cette période où il se passe tant de choses dans l’actualité” serait une erreur. Il voulait que les gens le voient donner de l’argent et pensent: “Eh bien, c’est pourquoi nous regardons ‘Survivor’, parce que des choses incroyables se produisent dans cette émission”, en disant qu’ils “venaient d’en faire une autre dans la saison 43”.

Gabler a révélé plus tard qu’il était “assez chanceux pour venir d’une famille militaire” et qu’il était honoré et “reconnaissant à jamais” d’avoir pu redonner aux vétérans comme son père. Participer au concours a eu un impact positif sur sa vision de la vie et il n’avait que de bonnes choses à dire sur son passage dans la série.

“Nous avons tous la chance d’une vie ici, l’aventure d’une vie”, a-t-il déclaré. “Ce que nous avons tous appris les uns des autres n’a pas de prix. Tout cela nous a rendus meilleurs.”

La 43e saison de l’émission a retrouvé les concurrents sur l’île de Fidji comme par le passé. Lors de la finale de la saison, Gabler affrontait Owen Knight, Jesse Lopez, Cassidy Clark et Karla Cruz Godoy dans le top cinq, avant de se retrouver dans le top trois avec Clark et Knight. Garber a été nommé vainqueur après un vote 7-1-0 des jurés, la première fois que son nom a été écrit toute la saison.

À 53 ans, Gabler est le deuxième vainqueur le plus âgé de l’histoire de “Survivor”. Bob Crowley, qui a participé à la 17e saison de l’émission, était le vainqueur le plus âgé à 57 ans.