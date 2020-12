Quelques jours après avoir obtenu la grâce du président Trump, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn appelle le président à déclarer la loi martiale et à demander à l’armée de procéder à une révocation de l’élection qu’il a perdue face au président élu Joe Biden.

Flynn, a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec la Russie pendant la transition, a ensuite cherché à retirer son plaidoyer, a lancé une publicité que le groupe We the People Convention a publiée dans le Washington Times.

Il exhorte Trump, qui a qualifié les élections de « truquées », à déclarer une « forme limitée de loi martiale » et à demander à l’armée – qui relève directement de lui en tant que commandant en chef – de procéder à la révocation.

« Lorsque les législateurs, les tribunaux et / ou le Congrès manquent à leur devoir en vertu du 12e amendement, vous devez être prêt, Monsieur le Président, à déclarer immédiatement une forme limitée de loi martiale et à suspendre temporairement la Constitution et le contrôle civil de ces élections fédérales, dans le seul but de voir l’armée superviser un nouveau vote national », selon le texte rédigé par Tom Zawistowski, qui dirige le groupe affilié à l’Ohio Tea Party.

Il cite à titre d’exemple la suspension de l’habeas corpus par le président Abraham Lincoln pendant la guerre civile.

«Un vote qui assure une élection juste dans toutes les juridictions et reflète la vraie volonté du peuple. Candidats fédéraux seulement. Bulletins papier. Pas d’ordinateurs. Compté à la main avec les deux partis surveillant chaque vote. Seuls les électeurs inscrits. Une pièce d’identité avec photo pour prouver la résidence. Conduit en toute sécurité avec tout le monde portant des masques et à six pieds l’un de l’autre, comme nous l’avons fait dans l’Ohio », écrit-il.

« Ce n’est qu’alors que le candidat gagnant pourra être accepté comme légitime par une véritable majorité de Nous, le peuple, qui devons donner notre consentement pour être justement gouvernés! Malheureusement, nous sommes à un point où nous ne pouvons que faire confiance à nos militaires pour le faire parce que notre classe politique corrompue et nos tribunaux ont prouvé leur incapacité à agir équitablement et dans le respect de la loi.

Flynn a tagué son avocat Sidney Powell ainsi que l’assistant de la Maison Blanche Dan Scavino et des personnalités des médias sympathisantes de Trump.

Flynn, un général à la retraite qui a été expulsé à la tête de la Defense Intelligence Agency sous l’administration Obama, a ajouté son propre commentaire: «La liberté ne s’agenouille jamais sauf pour Dieu», a-t-il écrit dans un Tweet.

Pour sonner l’alarme, l’article indique que «les responsables fédéraux démocrates / socialistes complotent pour finir de vider la Constitution américaine après 100 ans d’essais».

En présentant la cause à Trump, cela fait écho aux propres attaques du président contre Big Tech et les médias.

« Vous devez également agir, comme Lincoln l’a fait, pour faire taire la propagande unilatérale destructrice des médias conçue et prouvée pour influencer le résultat des élections, et mettre fin à la censure illégale de la Big Tech, pour restaurer la confiance du peuple américain dans notre processus électoral ou nous ne pouvons pas continuer en tant que nation. Ne pas le faire pourrait entraîner des violences et des destructions massives à un niveau jamais vu depuis la guerre civile. La loi martiale limitée est clairement une meilleure option que la guerre civile!

Trump lui-même a refusé à plusieurs reprises de s’engager dans un transfert pacifique du pouvoir, bien qu’il ait déclaré aux journalistes lors d’une session combative du week-end qu’il quitterait la Maison Blanche si le collège électoral certifiait l’élection de Joe Biden.

«Certainement je le ferai. Mais vous le savez, dit-il.

Le procureur général William Barr a déclaré mardi que le ministère de la Justice n’avait pas découvert de preuves de fraude électorale généralisée qui changerait le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

« À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent des élections », a déclaré Barr à l’AP.

Après que Trump ait utilisé son vaste pouvoir de grâce au nom de Flynn, le New York Times a rapporté mardi qu’il avait discuté du pardon pour ses enfants ainsi que pour l’avocat Rudy Giuliani.

Rachel Vindman, l’épouse de l’avocat de la sécurité nationale, le colonel Alexander Vindman, qui a été expulsé par Trump après sa destitution, a tweeté en réponse à la missive de Flynn: « C’est une honte pour l’uniforme et, dans un sens plus large, pour tous les Américains. »

La nièce de Trump, Mary Trump, a écrit: « Ce traître doit être traduit en cour martiale. »

Les hauts gradés de l’armée cherchent depuis longtemps à éloigner les militaires de la politique intérieure, et certains hauts dirigeants se sont distancés de la décision d’accompagner Trump à travers Lafayette Park pour visiter l’église Saint-Jean à la suite de manifestations qui ont été suivies de pillages.

Trump a procédé à une purge post-électorale des hauts responsables militaires.