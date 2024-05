Sila Shiloni/Collection Everett

Blumhouse a officialisé ce qui existe déjà : Docteur Sommeil Le cinéaste Mike Flanagan écrit, réalise et produit « une nouvelle vision radicale » de Le Exorciste dans un nouveau film avec le producteur de genre et Morgan Creek.

Tout cela fait suite au dernier film, L’Exorciste : croyant, aux prises avec le BO avec 65,5 millions de dollars US/Canada et 136,2 millions de dollars WW, ceci après que NBCUni, Peacock et Blumhouse ont acheté les droits de Morgan Creek en juillet 2021 pour 400 millions de dollars. David Gordon Green, le réalisateur de ce film, s’est retiré du prochain volet.

Le prochain film ici sur les personnes possédées par des démons et les prêtres jésuites qui se disputent avec eux est présenté comme « une toute nouvelle histoire se déroulant dans L’Exorciste univers et n’est pas une suite à celui de 2023 L’Exorciste : croyant» selon le communiqué de presse. Pic sera produit par Trevor Macy pour le compte d’Intrepid Pictures et Flanagan via sa nouvelle bannière Red Room Pictures. John Scherer travaillera également sur le film pour le compte d’Intrepid.

Le projet représente la quatrième collaboration entre Flanagan et Blumhouse : le cinéaste a écrit et réalisé Oculus (2013), Faire taire (2016) et Ouija : l’origine du mal (2016). Tous ces films ont été produits par Macy, ce dernier titre étant récemment apparu dans le magazine Blumhouse. À mi-chemin d’Halloween Série de films AMC.

Flanagan a déclaré : «L’Exorciste est l’une des raisons pour lesquelles je suis devenu cinéaste, et c’est un honneur d’avoir la chance d’essayer quelque chose de nouveau, d’audacieux et de terrifiant dans son univers. Retrouver mes amis de Blumhouse, avec qui j’ai réalisé certaines de mes œuvres préférées, ne fait que rendre cela encore plus excitant.

« La voix et la vision de Mike sont indispensables pour les fans d’horreur et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau à Blumhouse. J’ai immédiatement répondu à la nouvelle vision de Mike sur le monde de L’Exorciste et j’ai hâte que le public en fasse l’expérience », a déclaré Jason Blum, le patron de Blumhouse.

« C’est un honneur de travailler avec Mike. Je pense que sa vision pour cette franchise va stupéfier le public du monde entier, et je ne pourrais être plus excité de travailler avec lui, Trevor, Jason et toute l’équipe Blumhouse », a déclaré David Robinson, président-directeur général de Morgan Creek.

Flanagan, Macy ainsi qu’Intrepid et Red Room sont représentés par WME, VanderKloot Law représentant également Flanagan et Reder & Feig s’occupant de Macy.

L’InSneider a eu pour la première fois des nouvelles de Flanagan lors des discussions pour le prochain Exorciste.