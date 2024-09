Mike Flanagan pleure le départ de Bryan Fuller de « Crystal Lake »

Alors qu’un autre vendredi 13 arrivait et passait, Mike Flanagan a partagé quelques souvenirs doux-amers du camp.

Le La vie de Chuck Le réalisateur a fait l’éloge de la version de Bryan Fuller Vendredi 13 série préquelle Lac de cristalde Peacock et A24, après que le projet ait trouvé un nouveau showrunner en Brad Caleb Kane.

« En ce vendredi 13, je ne peux m’empêcher de réfléchir à la LAC DE CRISTAL série qui a presque eu lieu », a écrit Flanagan sur X. « @BryanFuller avait quelque chose de formidable. J’attendrai avec impatience son excellent LAPIN DE POUSSIÈRE…”

Fuller, qui a également créé Pousser des marguerites un Hannibalavait déjà annoncé son départ en mai après que Peacock ait donné à Crystal Lake une commande directe en série en 2022 avec Fuller comme scénariste, producteur exécutif et showrunner.

« Pour des raisons indépendantes de notre volonté, A24 a choisi de suivre une voie différente avec le matériel », a-t-il écrit à l’époque. « Nous espérons que le produit final sera quelque chose Vendredi 13 les fans du monde entier apprécieront.

Le mois dernier, A24 a nommé Kane à sa place. « Dès l’instant où j’ai vu Jason Voorhees sortir le globe oculaire d’un gars de son orbite (en 3D glorieuse !) à l’âge de 8 ans, j’ai su que mon chemin créatif était un jour destiné à converger vers The Man Behind The Mask », a-t-il partagé dans un communiqué. « Rien n’a mieux défini mon enfance que de grandir à l’âge d’or du film d’horreur, et rien n’a mieux défini le genre que Vendredi 13. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de contribuer à un chapitre de cette franchise emblématique, en particulier avec des partenaires aussi intrépides que Peacock et A24. »

D’autres EP incluent des originaux Vendredi 13 (1980) par le scénariste Victor Miller, son avocat Marc Toberoff, Robert M. Barsamian et Robert P. Barsamian. Ce projet est le premier projet majeur d’A24 axé sur la propriété intellectuelle dans le cadre d’une récente campagne commerciale. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets.