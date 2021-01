Mike Fenton, le directeur de casting de certains des films les plus appréciés d’Hollywood, notamment les films «Retour vers le futur», «Les aventuriers de l’arche perdue», «ET: The Extra-Terrestrial» et «The Godfather Part II», est décédé à 85 ans.

Fenton a accumulé un CV impressionnant dans le casting de projets de films et de télévision pendant plus de 50 ans, est devenu un collaborateur fréquent avec des cinéastes, dont Steven Spielberg, et a cofondé la Casting Society of America en 1982.

«Ses réalisations remarquables et son travail incroyable pour élever la notoriété et l’appréciation du métier de casting définissent son héritage dans l’industrie du divertissement», ont déclaré les coprésidents de l’ASC Russell Boast et Rich Mento dans un communiqué.

Le fils de Fenton, Mick, a déclaré au Hollywood Reporter qu’il était décédé mercredi de causes naturelles à son domicile de Los Angeles.

Originaire de Los Angeles, Fenton a travaillé sur de nombreux films de Spielberg au cours de sa carrière, y compris le premier long métrage du cinéaste de 1974 « The Sugarland Express », les trois premiers films d’Indiana Jones, « Poltergeist », « The Goonies », « ET », le « Back to la trilogie Future « et son émission télévisée » Amazing Stories « .

« Travailler avec Mike Fenton, c’était comme travailler dans un magasin de bonbons – il a fait exploser le casting », a déclaré Spielberg dans un communiqué via sa société de production Amblin Entertainment. « Son soutien fervent des acteurs était une légende, et après avoir décroché un rôle, le sourire d’un acteur était rarement aussi large que celui de Mike. Il n’a pas seulement soutenu les acteurs, il a lancé des croisades. Et il était lui-même un très bon acteur, comme il lisait toujours les dialogues hors caméra pour créer de l’énergie et du mojo pour la personne qui lisait la partie.

« Tout comme les acteurs pour lesquels il a défendu, Mike a aimé son rôle – et ceux qui l’entouraient l’aimaient tellement, et il me manquera beaucoup. »

Fenton a également travaillé sur des films dans les années 1970 et 80 comme « American Graffiti », « Chinatown », « Young Frankenstein », « One Flew Over the Cuckoo’s Nest », « The Bad News Bears », « Aliens », « Blade Runner » , « » Une histoire de Noël « et » Footloose « .

Le réalisateur Joe Dante a rendu hommage à Vendredi Twitter, qualifiant Fenton de « l’un des meilleurs directeurs de casting du secteur » après avoir collaboré avec lui sur « Twilight Zone: The Movie », « Innerspace », « The Burbs » et le téléfilm HBO « The Second Civil War ». « Je n’ai jamais rencontré personne qui aimait plus son travail. »

Fenton a fréquenté l’école de cinéma de l’UCLA dans les années 1950 pour devenir réalisateur, mais a fini par travailler d’abord dans la salle du courrier, puis en tant qu’agent talentueux chez MCA avant de signer en tant que directeur de casting chez Paramount en 1963.

« Le casting s’est avéré être une joie », a déclaré Fenton lors d’une conversation avec l’ASC l’an dernier. « On associe les attributs psychologiques et physiques de la personne que vous choisissez. Qui peut le mieux jouer ce rôle? Et en tant que directeur de casting, est-ce que vous lancez ce rôle … à cause du look ou est-ce que vous le lancez en vous basant sur leur capacité? C’est toujours un défi pour le directeur de casting. C’est l’art du casting. «