Mike Faist n’est pas sûr de tout ce jeu d’acteur

Après avoir tourné un pilote en 2018 dans le nord de l’État de New York (où se déroule le livre), la production a complètement redémarré à Austin, au Texas, un an plus tard, et l’histoire de Dodge a été modifiée pour mieux s’adapter au nouveau lieu. Soudainement, la mauviette de l’école qui s’intéressait aux cartes et à la magie s’était transformée en un archétype occidental: le solitaire fort et bien droit qui ne dit pas grand-chose. Faist a suivi le courant.

Cependant, ce n’est pas du tout la façon dont le personnage a été écrit dans le roman pour jeunes adultes de Lauren Oliver qui a inspiré la série, qui fait ses débuts vendredi, dans lequel Dodge et une douzaine d’autres adolescents d’une petite ville s’affrontent dans une série de défis mortels – Pensez à un « Hunger Games » naturaliste avec plus de guerre de classe.

Dodge est tout à fait un départ pour Faist, qui est surtout connu pour son Performance nominée par Tony comme le tourmenté et cynique Connor Murphy dans la comédie musicale de Broadway « Dear Evan Hansen ». Doté d’un charisme longiligne et d’une structure osseuse qui semble avoir été sculptée avec une faux, l’acteur, aujourd’hui âgé de 29 ans, aurait facilement pu se lancer dans «Panic». Mais sa sensibilité est plus proche de celle d’hommes de premier plan aussi atypiques qu’Adam Driver, et il modernise une pièce potentiellement passe-partout.

« Mike ne voulait vraiment pas être une caricature, mais je ne pense pas qu’il pourrait jamais l’être », a déclaré Jessica Sula, qui joue Natalie, l’intérêt amoureux de Dodge dans « Panic ». Elle a rappelé que lors de la reprise du tournage au Texas après une pause imposée par Covid-19, Faist avait choisi de vivre dans une caravane sur un terrain avec son chien de sauvetage, Austin.

« Il est tellement ridiculement ridicule et merveilleux », a-t-elle déclaré à propos de Faist, en riant tendrement.

Le propre cours de Faist a été ascendant depuis qu’il a abandonné l’école de théâtre à 18 ans, et son rôle de prune dans le très attendu de Steven Spielberg « West Side Story » car Riff, le leader des Jets, devrait le mettre sur le numéro abrégé d’Hollywood lors de ses débuts en décembre. (Le tournage s’est terminé en septembre 2019.)

Et pourtant, l’acteur a passé une grande partie d’une conversation récente à admettre franchement l’ambivalence et l’incertitude. Il en a dépensé de l’année passée à parcourir le pays avec Austin et à écrire un scénario. Il a refusé des offres et vend maintenant son appartement à Brooklyn et retourne en Ohio.