Mike Dunleavy 1er gouverneur de l’Alaska réélu depuis 1998

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur républicain de l’Alaska, Mike Dunleavy, a été réélu, devenant ainsi le premier gouverneur de l’État depuis 1998 à remporter des mandats consécutifs.

Dunleavy a reçu plus de 50% des voix après la publication des décomptes finaux mercredi, et la course n’est pas allée au vote par choix classé.

Dunleavy, qui au cours de son premier mandat a fait face à un effort de rappel, a surmonté les défis lors de l’élection du 8 novembre de l’ancien gouverneur Bill Walker, un indépendant; le démocrate Les Gara, ancien législateur de l’État ; et le républicain Charlie Pierce, un ancien maire d’arrondissement qui a rejeté les appels à suspendre sa campagne après avoir été poursuivi en octobre par une femme qui a déclaré l’avoir harcelée sexuellement.

Dunleavy a gardé un profil bas pendant la campagne, Walker et Gara déplorant sa décision de n’apparaître que dans une poignée de débats.

Le premier mandat de Dunleavy a été marqué très tôt par des tensions avec les législateurs des deux partis et par un effort de rappel alimenté par la colère du public face aux veto et aux coupes budgétaires qu’il avait proposés. Les partisans du rappel ont abandonné leur poussée l’année dernière, avec la course du gouverneur imminente.

Dunleavy a qualifié d’important le dividende versé aux résidents cette année par le fonds pétrolier de l’Alaska, qui, combiné à un paiement ponctuel d’aide énergétique de 662 $, a totalisé 3 284 $ par personne. Il a déclaré que l’argent apporterait un soulagement aux Alaskiens dans un contexte d’inflation et de coûts énergétiques élevés. Le dividende de l’an dernier était de 1 114 $. Il existe un processus de demande annuel et des conditions de résidence pour avoir droit à un dividende.

Walker a déclaré qu’il pensait que le paiement, approuvé par les législateurs plus tôt cette année au milieu d’une flambée des prix du pétrole, avait profité à la candidature de Dunleavy.

“Il est difficile de contester l’envoi d’argent”, a-t-il déclaré dans une interview après les élections.

Le montant disponible pour les dividendes pendant des années a été déterminé par une formule. Mais Walker, alors qu’il était gouverneur en 2016 et confronté à des déficits, a réduit le montant des fonds disponibles pour les chèques. La taille a depuis été fixée par les législateurs, qui utilisent les revenus du fonds pétrolier, longtemps utilisé pour verser des dividendes, pour aider également à payer les dépenses du gouvernement et limiter ce qui peut être retiré chaque année des revenus.

Dunleavy a poussé pendant des années sans succès pour un dividende conforme à l’ancienne formule. Plus tard, il a proposé de diviser le prélèvement annuel sur les bénéfices à 50/50 entre les dividendes et les dépenses gouvernementales. Le dividende de cette année était conforme à cette approche.

En septembre, deux groupes d’intérêt public ont déposé une plainte auprès de l’agence qui applique les règles de financement de la campagne de l’Alaska, alléguant une mauvaise coordination entre la campagne de Dunleavy et un groupe tiers qui a soutenu la réélection de Dunleavy. La campagne a nié toute coordination. Un rapport d’enquête était attendu quelque temps après l’élection.

Les élections d’État de cette année étaient les premières depuis qu’un panel divisé de la cour d’appel fédérale l’année dernière a annulé certaines limites de contribution, y compris les limites de ce qu’un individu peut donner aux candidats.

Gara a particulièrement critiqué la décision et a reproché à l’administration Dunleavy de ne pas avoir contesté la décision. Il a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il “serait là pour travailler sur une initiative électorale visant à rétablir les limites des dons de campagne en Alaska, afin que vos voix ne soient pas traitées de manière moins importante que les voix des donateurs extérieurs”.

Dunleavy a couru sur un ticket avec Nancy Dahlstrom, une ancienne législatrice de l’État qui a dirigé le département des services correctionnels de l’État pendant une grande partie du premier mandat de Dunleavy. Le lieutenant-gouverneur, entre autres responsabilités, supervise les élections en Alaska.

Le nouveau mandat de Dunleavy commence le premier lundi de décembre.

Becky Bohrer, L’Associated Press