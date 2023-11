Mike Duggan s’associe à Joe Biden et remporte près d’un milliard de dollars à la ville

Une nuit, pendant sa lune de miel en Égypte en 2021, le maire Mike Duggan a reçu un appel de la Maison Blanche concernant l’obtention de fonds fédéraux pour le problème du fléau à Détroit.

Gene Sperling, conseiller principal du président Joe Biden et coordinateur de l’American Rescue Plan Act, a demandé de toute urgence l’avis de Duggan sur les règles finales en matière de dépenses liées aux démolitions. Alors que Sperling se préparait à soumettre le règlement, il a examiné ligne par ligne le texte clé avec Duggan pour sauvegarder le programme d’élimination du fléau de Detroit – à la demande du président.

Pourquoi? Parce que Duggan et Biden ont besoin l’un de l’autre – et ils s’entendent bien.

“Ma femme n’était pas très contente, mais j’ai répondu au téléphone et il m’a dit : ‘Je dois te parler de quelque chose'”, a déclaré Duggan. “Gene Sperling en savait assez sur Détroit, mais il m’a suffisamment fait confiance pour pouvoir avoir une conversation pour dire : « Nous essayons d’aider à la reprise de Détroit, comment pouvons-nous procéder ? » », a déclaré Duggan.

Et ça a payé. Le lobbying de Duggan et ses liens étroits avec Washington, DC, ont permis de récolter plus de 826 millions de dollars d’aide en cas de pandémie, plaçant Détroit au premier rang. cinquième bénéficiaire des fonds de l’ARPA dans le pays, créant ainsi la possibilité d’investir dans une gamme de projets urbains.

Jusqu’à présent, cependant, Détroit est à la traîne par rapport à de nombreuses villes en matière d’engagement financier. Si l’argent reste inutilisé après un délai strict, les villes doivent renoncer les fonds sont reversés au gouvernement fédéral.

La ville doit engager des fonds d’ici décembre 2024 et les dépenser d’ici décembre 2026. Au 30 octobre, Détroit avait dépensé 19 % de son argent, à la traîne de villes comparables, dont Memphis et Cleveland.

Duggan a promis, dans une interview avec le Free Press, d’avoir 600 millions de dollars engagés d’ici la fin de l’année et la totalité des 826 675 290 dollars d’ici juin 2024. « L’argent engagé » signifie que ses dépenses auront été approuvées par le conseil municipal par le biais de contrats. Duggan s’oppose à ce que des sommes importantes soient versées au fonds général de la ville, comme certaines villes l’ont fait, en raison de l’augmentation des revenus provenant des jeux en ligne.

Comment Duggan a développé une relation avec Biden

Sperling, qui a été conseiller en politique économique de l’ancien président Barack Obama, a déclaré au Free Press “le président aime vraiment” Duggan. Lors de l’une des premières conversations de Sperling dans le Bureau Ovale avec Biden, Sperling a déclaré que le président avait spécifiquement choisi Duggan comme personne à contacter directement pour obtenir des conseils généraux sur la coordination de la mise en œuvre de l’ARPA.

“Le président a pris le sauvetage de Détroit au sérieux et il a développé une relation de travail étroite et un grand respect pour le maire Duggan, et ils sont très loyaux l’un envers l’autre”, a déclaré Sperling. Duggan est “également apprécié des autres maires, qui ont suivi son plan de programmation ARPA, et c’est quelqu’un avec qui vous vous adressez généralement pour obtenir des conseils sur les problèmes généraux de mise en œuvre de l’ARP”.

Le maire pour son troisième mandat a resserré ses liens avec la Maison Blanche, qui ont commencé lorsqu’il a rencontré pour la première fois le vice-président de l’époque, Biden, en janvier 2014 – le premier mois de Duggan en tant que maire – pour un repas à l’Amore da Roma, anciennement Roma Café, où il a utilisé la réunion pour demander une aide pour les services de la ville. Il a ensuite conduit Biden et son équipe de sécurité dans une tournée de maisons abandonnées aux enchères et “s’est bien entendu”, a déclaré Duggan. Depuis lors, ils se sont soutenus mutuellement, se sont rencontrés pour un déjeuner en solo à la Maison Blanche et ont célébré Noël aux États-Unis. Observatoire naval.

“Il a totalement adhéré à l’endroit où nous allions et à ce que nous faisions, et c’est devenu un lien profondément personnel”, a déclaré Duggan.

Des années plus tard, jouant un rôle central en influençant le projet de loi sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, Duggan, au sein de la Conférence des maires des États-Unis, a plaidé en faveur d’un modèle de décaissement utiliser la subvention globale de développement communautaire pour bénéficier aux villes confrontées à la pauvreté et à la détresse. Duggan a déclaré qu’une idée initiale était de fonder les récompenses entièrement sur les évaluations de la population du recensement américain, dont Duggan combat les résultats.

Le financement à Détroit aborde les problèmes liés au fléau, à la fracture numérique, au logement, à l’emploi et à l’éducation, à la rénovation des centres récréatifs et bien plus encore à Détroit.

Avant l’ARPA, le gouvernement fédéral a adopté la loi sur l’aide, le secours et la sécurité économique contre le coronavirus pour aider les États à éviter les difficultés économiques. La formule était basée sur la population et était beaucoup moins canalisée vers Détroit. Les 117 millions de dollars issus de cette loi représentaient le 27e montant le plus important de toutes les villes du pays, selon le Bureau du directeur financier.

Le directeur financier adjoint et directeur du budget, Steve Watson, a déclaré que « de toute évidence, orienter la formule vers (le modèle de subvention globale) a énormément profité à Détroit ».

“Il n’y avait rien dans la formule qui exclut Detroit”, a déclaré Duggan. “Mais lorsque vous utilisez la pauvreté et les critères qu’ils ont utilisés, vous avez généré plus d’argent… Ce n’est pas comme s’ils nous donnaient de l’argent parce que nous sommes amis. Mais le niveau de confiance est tellement élevé.

La place de Détroit dans la politique présidentielle

Les présidents s’allient aux politiciens des grandes villes pour leurs propres opérations, qu’il s’agisse d’obtenir des votes pour une élection, en particulier dans un État charnière, ou de peaufiner leurs portefeuilles politiques en soulignant les succès d’une ville. Biden lors de l’élection présidentielle de 2020 a remporté 94 % des voix à Détroit, et il a besoin d’une forte participation ici en 2024. Selon des sondages récents, Biden est à la traîne de l’ancien président Donald Trump dans plusieurs États du champ de bataille, dont le Michigan.

Cette égalité remonte à Obama, qui a gagné Détroit lors de ses deux élections.

Obama était déterminé à sortir de la tourmente politique et économique de Détroit, selon Rip Rapson, président-directeur général de la Fondation Kresge, qui finance de nombreux projets à Détroit. Lors de conversations avec Derek Douglas, son conseiller en politique urbaine, Obama a juré qu’il “n’allait pas laisser Détroit devenir le Katrina sous ma direction”, a déclaré Rapson.

“Le président a répété à plusieurs reprises qu’il incombait à l’administration d’assurer la survie, le rétablissement et la santé de l’une des villes les plus emblématiques du pays et celle qui a donné naissance à la classe moyenne noire du pays”, a déclaré Rapson.

Les anciens maires de Détroit entretenaient des liens profonds avec la Maison Blanche.

Jerome Cavanaugh a dirigé le programme Total Action Against Poverty, qui fourni formation professionnelle, conseils, examens de santé, aide juridique, éducation et bien plus encore grâce à près de 360 ​​millions de dollars de fonds fédéraux. Coleman Young a été l’un des premiers partisans de la candidature présidentielle de Jimmy Carter, et leur relation a conduit à une offre d’emploi au poste de secrétaire américain au logement et au développement urbain, bien que Young l’ait refusée. Young a également obtenu programmes fédéraux pour acheter et développer une propriété riveraine.

John Truscott, PDG de la société de relations publiques bipartite Truscott Rossman, basée à Détroit, a été témoin de telles relations en temps réel en tant que directeur des communications et attaché de presse de l’ancien gouverneur John Engler. Par l’intermédiaire du Comité national républicain, Truscott a également été porte-parole de la campagne de l’ancien président George W. Bush et a aidé à sa transition vers ses fonctions. En tant qu’allié proche de Bush, Engler a été invité à de nombreuses « choses personnelles » avec le président à Washington et au Texas.

Engler a été convoqué à une réunion du gouverneur républicain avant la campagne de Bush. Le message était le suivant : « Si nous voulons reprendre la Maison Blanche, le prochain président doit venir de cette salle », a déclaré Truscott, ajoutant que cette initiative avait été mise en place pour tirer parti de Bush.

Truscott est « confiant à 100 % » que Biden s’appuie sur Duggan pour faire de même en rassemblant ses partisans à Détroit, et décrit même Duggan comme quelqu’un qui lui rappelle son ancien patron – quelqu’un qui pense des années à l’avance et utilise tous les outils disponibles pour y arriver.

“C’est ce que vous faites lorsque vous êtes candidat et Mike Duggan possède l’une des meilleures organisations politiques du monde… C’est un gars qui s’est présenté par écrit” et a gagné en 2013, a déclaré Truscott. “C’est absolument inouï.”

Malgré ses nombreuses relations et sa capacité à galvaniser les donateurs et les électeurs, Duggan, 65 ans, a déclaré qu’il n’envisageait pas de devenir président du gouvernement fédéral. Il n’a pas exclu la possibilité d’une candidature au poste de gouverneur du Michigan.

“Rien à Washington ne m’attire le moindrement. Je veux juste des amis à Washington”, a déclaré Duggan, qui décidera l’année prochaine s’il souhaite se faire réélire après la fin de son mandat en 2025. “C’est la première décision, et après cela, je le ferai. décider ce que je fais d’autre. Mais la décision concernant le maire doit venir en premier.

Rythme des dépenses ARPA à Détroit

Malgré les efforts de Duggan en faveur de la formule qui a rapporté près d’un milliard de dollars à Détroit et le taux de dépenses apparemment lent de la ville, il a déclaré que les décaissements de la ville étaient “exactement là où nous voulons être”.

Les villes ayant une population et des taux de pauvreté similaires à ceux de Détroit ont engagé une plus grande part de leurs fonds ARPA. Memphis, qui compte un peu plus d’habitants que les 620 376 habitants de Détroit et un taux de pauvreté de 21,4 % — le taux de pauvreté de Détroit est de 33,8 % — et Milwaukee ont reçu beaucoup moins mais ont dépensé plus. Memphis a dépensé 73% de son argent, en utilisant 24 % sur le remplacement des revenus, qui peuvent être versés dans le fonds général de la ville pour les opérations gouvernementales. Milwaukee, avec près de 60 000 habitants de moins et un taux de pauvreté de 22,5 %, a dépensé environ 34 % de ses fonds.

Cleveland a le taux de pauvreté le plus proche de Détroit, mais représente la moitié de la population. La ville a reçu 511 721 590 $, ce qui en fait le huitième bénéficiaire en importance du pays, et a dépensé la majorité de ses fonds. Cleveland disposait de 34 % des fonds restants en août, selon le Centre de droit de la pauvreté de l’Ohio.

Il n’est pas clair si le rythme des dépenses à Détroit semble plus lent, en comparaison, du fait que d’autres municipalités déversent de l’argent dans le fonds général de leur ville, selon Glencora Haskins, analyste de recherche principale pour la Brookings Institution. Haskins suit les modèles de remplacement des revenus, qui ont des exigences de reporting plus souples que les autres catégories, et a déclaré qu’il s’agissait d’un moyen plus rapide d’allouer et de dépenser des fonds.

« Dans le même temps, le rythme des dépenses à Détroit est encore un peu plus lent que celui d’autres grandes villes et comtés qui n’ont rien affecté au remplacement des revenus. Une grande partie de cela pourrait être liée au projet de délabrement et de remédiation mené par le bureau du maire, qui représente lui-même plus de 10 % de l’allocation du trésor de la ville, mais qui a été relativement lent à engager et à dépenser », a déclaré Haskins dans un communiqué.