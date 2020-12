Mike Caussin marque une étape majeure.

L’ancien footballeur de 33 ans pris sur Instagram Lundi 28 décembre pour réfléchir à son combat contre la dépendance sexuelle et célébrer sa sobriété.

« En tant que toxicomane, j’ai beaucoup de honte. D’autres qui partagent une maladie similaire peuvent s’identifier », a-t-il écrit dans un message partagé avec sa femme Jana Kramercompte de. « Nous aimons rarement en parler et encore moins le reconnaître. Mais ce jeudi, je célèbre l’année la plus sobre de ma vie. »

Mike a reconnu que son voyage n’avait pas été facile. « J’ai eu mes trébuchements et mes chutes au cours des quatre dernières années dans ce programme, mais cette année a finalement été différente », a-t-il ajouté. «Rien de tout cela n’a été possible sans me permettre enfin de m’appuyer sur les autres, de m’appuyer sur ma femme et de m’appuyer sur Dieu.»

Il a également précisé qu’il ne recherchait pas «l’attention, la sympathie ou les félicitations» avec son message. «C’est un article pour exprimer l’humilité», a écrit Mike, «et reconnaître que nous n’avons pas à vivre seuls».