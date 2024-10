Mike Bullard un comique resté canadien jusqu’au bout

Recevez les dernières nouvelles de Joe Warmington directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de Joe Warmington / Fichiers du réseau postmédia

Contenu de l’article Tout ce que Mike Bullard voulait, c’était faire rire les gens.

Contenu de l’article Rares sont ceux au Canada qui ont connu autant de succès dans ce domaine. Malheureusement, le comique emblématique est décédé la semaine dernière des suites d’une crise cardiaque présumée à 67 ans. Les hommages affluent. « Le problème avec Mike, c’est qu’il a fait sa comédie sans filet », a déclaré Mark Breslin, co-fondateur de Yuk Yuk’s. « Il avait un cerveau rapide et c’était fascinant à regarder. » Dangereux parfois. Mais jamais ennuyeux. La plupart du temps, son humour allume la pièce dans un fou rire frénétique. Parfois, sa ligne de retour s’enflammait. C’était Mike Bullard. «Quand il était bon, il était génial», a déclaré un de ses pairs. « Quand il ne l’était pas… » Photo par photo d’archive / Getty Images La meilleure description était qu’il était comme un enfant enfermé dans un corps d’homme. Les gens aimaient être avec lui. Il était plein d’esprit, intelligent, sage et toujours hilarant. Il pouvait écrire des blagues à la volée comme personne d’autre. La plupart du temps, Mike était non seulement bon, mais il faisait aussi du bien aux personnes qu’il rencontrait. Au centre de l’attention, on savait toujours quand Bullard était dans la pièce.

Contenu de l’article « Il était très généreux avec les autres bandes dessinées », a déclaré Breslin. « Et il ferait n’importe quel concert que nous lui demanderions de faire. » En fait, a déclaré Breslin, lorsque Mike est passé du statut d’enquêteur chez Bell Canada au monde de la comédie, il avait une demande précise : « Il m’a dit qu’il voulait que je le recrute plus comme maître de cérémonie que comme stand-up parce qu’il voulait être animateur de talk-show et il pensait que ce serait une bonne formation. » Mike a continué à faire Mike ouvert sur CTV pendant sept ans, entre 1997 et 2003 et pendant une période sur Global TV en 2004, avant de finalement succomber au poids d’audience qu’était la télévision américaine de fin de soirée composée de David Letterman, Jay Leno, Conan O’Brien et Jon Stewart – tous contre qui il a tenu tête et parfois même en battant dans les audiences.

Contenu de l’article Il l’a fait en étant Canadien. «Il (avec George Stroumboulopoulos ce soir sur CBC qui a également duré sept ans) était l’émission-débat de fin de soirée en réseau la plus ancienne de l’histoire du Canada », a déclaré Breslin. « C’était remarquable, et c’était grâce à Mike. » Il était le Canadien de tout le monde. J’ai été triste d’apprendre hier après-midi le décès de Mike Bullard Chaque jour de la semaine pour le crossover… pendant neuf minutes, j’entrais aveuglément dans… le siège de génie brillant dispersé sans but le plus fou du segment des pantalons sur le cadran. pic.twitter.com/9SutqCI0uX — 🌟💫✨⚡️💥💫🌟⚡️💥🌟💫⚡️✨💥 (@JIMrichards1010) 13 octobre 2024

Contenu de l’article « Ayant travaillé chez Bell pendant tant d’années, il était col bleu », a déclaré Breslin. « Il s’identifiait très bien aux travailleurs – pompiers et policiers – ils l’aimaient tous. » Premiers ministres, ou ceux qui souhaitent le devenir aussi. Jean Chrétien et Stockwell Day ont tous deux fait des apparitions hilarantes. Tom Green, Nelly Furtado, Melanie Doane et Nickelback ont ​​également fait des apparitions. Les stars américaines aiment aussi venir : Tony Bennett, Warren Zevon et Meatloaf. En fait, après l’enregistrement de Meatloaf, Bullard s’est présenté au Massey Hall à mi-parcours du spectacle et le Chauve-souris hors de l’enfer La star a arrêté sa performance et l’a fustigé avec humour pour être arrivé si tard. « Je lui ai juste dit que j’étais si en retard parce que j’étais dehors en train d’essayer de scalper ses billets », a taquiné Bullard.

Contenu de l’article Le retour du Bullard vintage. Les gens riaient par terre. Habituellement, c’était Mike de manière ludique, faisant des membres du public la cible de la blague. « Son travail de foule était le meilleur de toute la comédie », a déclaré Breslin. Mike se tenait là dans ses émissions de télévision ou dans un club de comédie et parlait simplement au public et conversait avec lui – inventant des blagues et des répliques sur le moment. Breslin a qualifié cela d’acte de haute voltige. Cela compensait le manque d’écrivains, mais cela connectait également Mike à son public bien-aimé. Mike était le comédien du Canada. Il a eu les Canucks. Et ils l’ont eu. Mais avec cela est venue la réalité d’être une star canadienne. Quand Conan O’Brien a amené son Tard dans la nuit à Toronto pendant une semaine en 2004, Mike faisait son émission sur Global et n’était pas en mesure de rivaliser avec les stars de Mike Myers à Jim Carrey, qui participaient à la grande émission du réseau américain. Mais il a fait de son mieux et ses compatriotes patriotes ont essayé de l’aider. Don Cherry était invité à l’émission et le légendaire publicain Pat Quinn a changé pendant une semaine le nom de PJ O’Brien’s en O’Bullard’s. Même O’Brien a expliqué à quel point Bullard était drôle dans un cri.

Contenu de l’article Ce n’était pas suffisant et, ne pouvant récupérer les numéros qu’il avait sur CTV, Global a mis fin à l’émission. Bullard a ensuite connu un bon parcours dans la comédie d’entreprise et a finalement atterri sur Newstalk 1010, CFRB pour une émission d’une heure extrêmement populaire à midi. « Il avait une façon de rendre tout plus léger, surtout quand c’était inapproprié », a déclaré Mike Bendixen, qui était à l’époque directeur des programmes de Newstalk 1010 et qui est maintenant directeur des discussions sur les stations AM640 et CORUS. « L’humour de Mike était un cadeau, et si vous appreniez à le connaître, vous réaliseriez que son cœur était plus grand que n’importe quelle blague. » C’est tellement vrai. Bullard a ressenti la nouvelle. Cela peut expliquer pourquoi il a essayé de trouver de l’humour dans tout. Une façon de faire face. «Il faisait l’une des meilleures heures de radio à Toronto», a posté John Moore, un matinal de Newstalk 1010, sur X.

Contenu de l’article C’était différent de tout ce qui se passait sur les ondes. À la mémoire de Mike Bullard (1957 = 2024) Connu pour sa vivacité d’esprit et son charme, Mike a fait rire beaucoup de gens et s’en va derrière un héritage durable dans le domaine du divertissement canadien. Nos condoléances à sa famille et à ses amis.❤️ pic.twitter.com/50Mi5NCGAF -Anne (@Missyanne81) 13 octobre 2024

Contenu de l’article « Chaque jour de la semaine pour le crossover, pendant neuf minutes, je marchais aveuglément dans le siège de pantalon génial le plus fou, sans but et dispersé sur le cadran », a posté l’animateur de 10h10 après-midi Jim Richards sur X. « Le cadeau est dans le courage. être soi-même et ne pas avoir peur de ce que les gens pourraient penser. Il avait ça et ça faisait rage quotidiennement à la radio. Il était comme le frère ou l’oncle fou de tout le monde. Le type non réveillé, incontrôlable et déchaîné qui laissait les gens dans des points de suture. Breslin a déclaré qu’il y aurait une célébration de la vie de Mike – probablement chez Yuk Yuk dans quelques mois, dans ce qui ne sera pas une affaire triste mais remplie de rires. Ceci est important parce que Mike semblait aller mieux ces derniers temps – ce qui était dû à ses amis qui comprenaient les conséquences de la sombre période de ses problèmes juridiques dans l’affaire de harcèlement contre son ancienne petite amie Cynthia Mulligan, également une figure bien-aimée de la télévision. .

Contenu de l’article Ce fut une période horrible pour lui au cours de laquelle il sentit que sa mère mourait à cause du stress. Mike a eu du mal pendant un moment parce que tout à coup, la vie de la fête n’était plus la bienvenue à la fête. Bien qu’il y ait eu des exemples bien pires, son cas s’est produit au début du mouvement Me Too, il a fait la une des journaux, ce qui lui a fait perdre son concert 1010 et tout le reste.

Contenu de l’article C’était un tel problème pour lui qu’il avait du mal à s’en débarrasser, malgré les amis qui l’encourageaient à le dépasser. Beaucoup ont essayé de l’aider – comme BJ Dichter qui a produit une série de podcasts dans laquelle j’étais en fait l’invité. Là-bas, j’ai vu les éclairs de génie de Mike, mais j’ai aussi vu la blessure qu’il a subie à cause de ce chapitre sordide dont lui seul semblait s’envenimer. Les gens lui diraient ; il se passe des choses et passer à autre chose. Cela lui a pris du temps mais il a fini par y parvenir. Et il est revenu à son premier amour, faire rire les gens. Mais il voulait d’abord aider le peuple ukrainien et s’est porté volontaire dans la zone de guerre à la frontière russe en tant que volontaire humanitaire et documentaliste. « J’étais dégoûté », a-t-il déclaré à propos de l’invasion russe, ajoutant qu’il voulait apporter son aide. Cela lui a également offert une table rase. Mike l’a embrassé et a semblé se frayer un chemin pour sortir de son trou noir. Il revenait et ses fans étaient heureux de le voir parce que personne ne voulait se sentir mal ou négatif en présence de Mike. Ils avaient envie de rire. Mike Bullard était doué pour les aider à faire cela. En fait, l’un des meilleurs de tous les temps.

